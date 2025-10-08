Az orosz Védelmi Minisztérium adatai szerint az orosz hadsereg idén 205 települést vett ellenőrzése alá a különleges katonai művelet övezetében, és több mint 4714 négyzetkilométernyi terület cserélt fennhatóságot. Mi lehet a stratégiai célja az orosz fegyveres erőknek a frontvonal északi kiterjesztésével?

Az orosz hadsereg kilépett a bufferzónából támadásaival, amelyek egyre jobban Szumi megyére összpontosulnak. / Fotó: Olesya Kurpyayeva / AFP

Szumi elfoglalási terve régre nyúlik vissza

A drónokkal végrehajtott csapások a vasútállomást érték a nehéz katonai technika gyűjtőpontja felé, a Szumi régióban található Sztyepanovka településen – nyilatkozta Szergej Lebegyev, az oroszbarát nikolajevi ellenállás koordinátora a RIA hírügynökségnek.

„22:35 és 00:50 között tömeges BLA-támadást regisztráltak. Szumi nyugati külvárosa. A vasútállomásra a cukorgyár irányába mért csapások. A helyi lakosok szerint sok nehéz katonai technikát szállítottak a gyár területére és a szomszédos silóba" - mondta Lebedev. Hozzátette, hogy a Sztyepanovka településen keresztül vezet a vasút Szumiba. Az éjszakai támadást követően a vasút nem működik, zajlanak a helyreállítási munkálatok.

Vlagyimir Putyin elnök kijelentette, hogy Ukrajna maga okozta a harcok eszkalálódását az északkeleti régióban azzal, hogy 2024-ben jelentős ellenoffenzívát indított a kurszk régió ellen, ezzel kétezer kilométerrel meghosszabbítva a frontvonalat. Ennek eredményeként az orosz csapatok biztonsági zónát hoztak létre, amelynek mélysége a Szumi régióban 8-12 kilométer. Az orosz elnök szerint Oroszországnak semmiféle célja nincsen Szumi elfoglalására irányulóan, a lépést elmondása szerint leginkább a konfliktus alakulása diktálja.

Kialakulóban az orosz északi folyosó

Szumi megye Ukrajna északkeleti részén, közvetlenül az orosz határ mentén helyezkedik el. Innen mindössze 90–100 kilométerre van Harkiv, és kevesebb, mint 300 kilométerre Kijev. Ez a földrajzi helyzet tökéletes ütközőzónává teszi a területet. Amennyiben Oroszország nagyobb katonai-infrastrukturát rendel a környékre, azzal megosztja a délkeletre irányuló ukrán védelmet és támaszpontot építhet ki a középső ukrán területek felé Dnyipropetrovszk irányába, amelyeket eddig még nem ért el a háborús pusztítás, például Csernyihiv irányába.