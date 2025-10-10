Brutális orosz támadás Kijev ellen, elsötétült a fél város: Putyin máris bosszút állt az ukrán csodafegyver bevetése miatt – ez a válasz a Flamingóra

Éjszaka az orosz fegyveres erők tömeges támadást hajtott végre az ukrán főváros ellen, sahid típusú kamikaze drónok bevetésével. A támadás következtében az energetikai infrastruktúra és számos lakóépület megrongálódott — közölte Kijev polgármestere.

Az ukrán fővárosban hatalmas rombolást okozott az éjszakai tömeges orosz dróntámadás / Fotó: DSZNSZ Kijev

Vitalij Klicsko polgármester tájékoztatása szerint az ellenség támadása következtében 12 ember sérült meg a fővárosban. Közülük 8-an kórházban vannak, négyen ambuláns ellátásban részesültek. A kijevi katasztrófavédelmi erők (DSZNSZ Kijev) megerősítették, hogy a város egy része áram nélkül maradt. Jelenleg az energetikusok az áramellátás helyreállításán dolgoznak – elsősorban a kritikus infrastruktúra objektumainak védelme érdekében.

Kárt okozott a megperzselődött törmelék

A DSZNSZ szerint a Peszerk kerületben a törmelékek becsapódása tüzet okozott egy sokemeletes épületben. A mentők 20 embert mentettek ki, 9-en megsérültek, ötöt orvosokhoz szállítottak. A Podilszkij és Desznianszki kerületekben az orosz eszközök nyílt területre zuhantak – tűz és rombolás nélkül.

Ugyanakkor a város polgármestere, Vitalij Klicsko közölte, hogy a kritikus infrastruktúrát ért csapások következtében a város bal partja jelenleg áramellátás nélkül van. Vízellátási problémák is vannak.

Az energetikusok az áramellátás helyreállításán dolgoznak. A helyzet bonyolult. Minden szükséges szolgálat bevonásra került annak megoldására

– közölte.

Az orosz drónok pusztítását még napokig érezni fogják

A bonyolult energetikai helyzet miatt Kijevben jelenleg zavarok vannak a metró közlekedésében.

Különösen a jobb partról a bal partra tartó járatok nem közlekednek, és megnövekedett a vonatok járatai között tartott szünet. A piros vonalon a vonatok az „Akademisztecsko” és „Arzenalna” állomások között közlekednek 6 percenként. A kék vonalon a vonatok a „Heroiv Dnipra” és a „Teremki” állomások között közlekednek 6 percenként.

Ugyanakkor az "Ukraliznyicija" tájékoztatása szerint a kijevi körvasút a terv szerint fog közlekedni, kisebb késések lehetségesek a prioritást élvező vonatok átengedése miatt.