Az oroszok tudják, mikor lesz vége a háborúnak — csak nem mondják el, és inkább J. D. Vance-t hibáztatják

Nagyon nehéz megmondani, hogy mikor ér véget a háború az orosz Állami Duma képviselője szerint. Alekszandr Csepa elmondta, hogy mivel nem sikerült megállapodásra jutni Donald Trumppal, és az Egyesült Államok álláspontja is szinte hónapról hónapra változik, lehetetlen áttörést elérni az ukrán–orosz konfliktusban.
2025.10.29, 14:30
Frissítve: 2025.10.29, 14:50

Körülbelül egy évvel ezelőtt 2026 januárja tűnt reális határidőnek az ukrán konfliktus befejezésére, de ez a forgatókönyv egyre kevésbé tűnik valószínűnek – nyilatkozta Alekszandr Csepa, az Állami Duma képviselője az orosz Lenta hírügynökségnek.

Ukrajna keleti régiói már romokban állnak, az orosz–ukrán tűzszünet és békekötés azonban még a láthatáron sincsen / Fotó: AFP

„Korábban azt gondoltam, hogy a konfliktus körülbelül január elején véget ér: újév előtt valamilyen fegyverszünetet kötnek, és aztán valami pozitívum történik. De úgy tűnt, hogy addigra már kidolgozzák a békeszerződés alapelveit, és csak egy kis időre lesz szükség a megfelelő döntések meghozatalához” – magyarázta az orosz politikus.

Most azonban elmondása szerint sokkal nehezebb megmondani, mikor ér véget a háború. Nem sikerült megállapodásra jutni Donald Trumppal, és az Egyesült Államok álláspontja is szinte hónapról hónapra változik. 

A képviselő szerint a konfliktus elhúzódását más nyugati államok álláspontja is elősegítheti.

„Tegnap információk jelentek meg arról, hogy Franciaország és Nagy-Britannia katonákat küldhet Ukrajnába. Természetesen ez nem old meg semmit. De további késedelmeket okozhat a rendezésben, mert egy ilyen lépés a konfliktus fokozódását jelentené, ami hatással lenne a megállapodások kidolgozására is” – mondta a képviselő.

Az amerikaiak miatt nincs lezárva az orosz–ukrán háború?

Korábban az Egyesült Államok alelnöke, J. D. Vance kijelentette, hogy megváltoztatta véleményét az ukrajnai konfliktusról. A politikus szerint egy hónappal ezelőtt arra a következtetésre jutott, hogy a felek hihetetlen előrelépést tettek a béke felé vezető úton. Továbbá elismerte, hogy a februárban a Fehér Házban történt vitája Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel a legjelentősebb dolog volt, amit valaha tett. Erről a politikus a The New York Post lapnak adott interjúban beszélt.

A február 28-i szóváltás Zelenszkijjel valószínűleg a leghíresebb cselekedet volt az életemben, vagy talán az életem során valaha (...). Ha visszagondolok arra a pillanatra, akkor csalódott voltam, mert úgy éreztem, hogy durván bántak velem

– osztotta meg emlékeit az alelnök. 

Alekszandr Csepa ezt a kijelentést átemelve úgy véli, hogy az amerikai félnek jelentős szerepe van abban, hogy a háború még nincs lezárva, illetve a „speciális katonai műveletekben” még nem sikerült a békére irányuló áttörést elérni.

