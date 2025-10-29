Valami tényleg megváltozott: teljesen váratlanul bemondták az oroszok, mikor ér véget az ukrán háború – sokkal hamarabb, mint gondolnánk

Meglepő nyilatkozattal állt elő Kirill Dmitrijev, Vlagyimir Putyin orosz elnök különmegbízottja szerdán Rijádban tett látogatásán az orosz–ukrán háború lezárásáról.

Ennek már csak az is hangsúlyt ad, mert a nemzetközi gazdasági együttműködésért felelős Dmitrijev az elmúlt hétvégén az Egyesült Államokban tárgyalt Donald Trump amerikai elnök kormányának tisztségviselőivel. Amerikai látogatását megelőzően tették a bejelentést, hogy Trump és Putyin tervezett budapesti csúcstalálkozóját a felek elhalasztják.

„Biztosak vagyunk abban, hogy a béke felé vezető úton járunk, és béketeremtőként ezt valóra is kell váltanunk” – hangsúlyozta Dmitrijev, aki egyben az Oroszországi Közvetlen Befektetési Alap (RFPI) vezérigazgatója, amikor egy rijádi befektetési konferencián tartott beszédében.

Az Egyesült Államokban tett látogatásán a különleges megbízott úgy fogalmazott, hogy Washington és Moszkva közel állnak az ukrajnai háború „diplomáciai rendezéséhez”. Egyenesen úgy fogalmazott, hogy

egy éven belül béke lehet Ukrajnában.

Ha ez helytálló, akkor 2026 ősz végére befejeződhet az akkor már négy és fél éve pusztító harc Oroszország és Ukrajna, kiterjesztve pedig Európa között. Valami tényleg történhetett a háttérben, legalábbis két nap alatt ez már a második, kifejezetten békülékeny orosz megszólalás.

A Világgazdaság kedden írta meg, hogy Oroszország biztonsági garanciát adott a NATO-nak és az EU-nak. „Oroszországnak nem áll szándékában egyetlen NATO- vagy európai uniós tagországot megtámadni, és ezt akár biztonsági garanciában is hajlandó rögzíteni” – mondta Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a Nemzetközi Eurázsiai Biztonsági Konferencián Minszkben.

Most pedig teljesen váratlanul bemondták – ráadásul egy ugyancsak magas rangú orosz tisztségviselő, Putyin bizalmasa –, hogy mikor ér véget az ukrán háború.

Új világszövetség születhet?

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter egyébként „orosz propagandistának” nevezte Dmitrijevet, mert az amerikai sajtónak adott interjúkban kijelentette, hogy az orosz olajcégekre kivetett új amerikai szankciók az amerikai benzinkutaknál magasabb árakhoz vezetnek.