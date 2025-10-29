Oroszország kedden tesztelte a Poszeidón nukleáris meghajtású torpedóját, amelynek teljesítménye jelentősen meghaladja a Szarmat interkontinentális ballisztikus rakétáét – írta meg az orosz Interfax és a brit Reuters hírügynökség Vlagyimir Putyin orosz elnökre hivatkozva.

Oroszország újabb atommeghajtású fegyvert tesztelt, maga Putyin jelentette be / Fotó: AFP

A Poszeidónról kevés információ érhető el nyilvánosan, amit tudni róla, az az, hogy egy önjáró, nukleáris töltet hordozására is képes torpedóról van szó, amely elméletileg képes radioaktív tengeri hullámokat előidézni, és ezzel part menti városokat lakhatatlanná tenni.

A Poszeidón teljesítménye messze felülmúlja a Szarmatét

„Tegnap egy újabb ígéretes rendszert teszteltünk, a Poszeidón pilóta nélküli víz alatti járművet. Ez is atomerőművel rendelkezik. Most először sikerült nemcsak felbocsátanunk segédrakétával a tengeralattjáróról, hanem a nukleáris meghajtású rendszert is begyújtanunk, amely egy ideig működtette a járművet” – mondta Putyin szerdán a P. V. Mandryka Központi Katonai Klinikai Kórházban az orosz–ukrán háborúban megsérült katonák meglátogatásakor.

Az orosz elnök hatalmas sikernek nevezte a teszteket, és megjegyezte, hogy a Poszeidónnak nincs párja a világon: olyan gyors és olyan mélyre tud süllyedni, hogy nincs eszköz, ami elfoghatná.

Putyin elmondása szerint az eszköz százszor kisebb, mint egy tengeralattjáró atomreaktora. „A Poszeidón ereje azonban jelentősen meghaladja még a legfejlettebb interkontinentális Szarmat rakéta erejét is. Sehol máshol nincs ehhez fogható.”

Sorakoznak az újabbnál újabb orosz fegyverek

A Szarmat egy interkontinentális ballisztikus rakéta, amelyet Nyugaton SS-X–29-ként vagy egyszerűen Sátán 2-ként ismernek. Az RSZ–28 Szarmat nevet viselő orosz stratégiai rakétarendszert 2018-ban mutatták be, a működését 2023 őszén kezdte. A Sátán óriási méretű. A 35 méter hosszú, háromméteres átmérőjű Szarmat rakéták 18 ezer kilométert képesek megtenni, és tíz külön-külön is irányítható robbanófejet szállítanak. Ezek mindegyike hordozhat atomtöltetet, de a rakéta útnak indíthat Avangard típusú hiperszonikus siklórepülőket is.