"Megehetjük a csirkét?" – kérdik Koppenhágában az orosz vagyonról, és Moszkva válaszolt: torkotokon akad

Moszkva határozottan figyelmeztet: ha az Európai Unió bármilyen lépést tesz az orosz vagyontárgyak ellen, akkor erős és kemény válaszra számíthat – jelentette ki Maria Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője egy csütörtöki sajtótájékoztatón.

Oroszország fenyeget: visszavágás várható az orosz vagyon elkobzásáért / Fotó: Anadolu via AFP

Hangsúlyozta, hogy Oroszország nem habozik reagálni, és rendelkezik minden szükséges eszközzel ahhoz, hogy politikai és gazdasági téren is visszavágjon, ha az EU megpróbálja megsérteni az ország érdekeit. Mint ismert, az EU és a G7-országok a háború kirobbanása után az orosz valutakészletek közel felét zárolták.

Az Európai Unió mintegy 210 milliárd euró értékű orosz állami vagyont fagyasztott be, amelynek a zömét a belgiumi székhelyű elszámolóház, az Euroclear őrzi. A vagyon kamatait Brüsszel Ukrajna támogatására fordítja, Kijev sürgetése ellenére azonban az elkobzásáról még nem döntött.

Ezt ugyanis több tagállam, az Európai Központi Bank (EKB) és az Euroclear is vehemensen ellenzi, éppen a következmények miatt. Az orosz vagyon elkobzása kockázatos, mert precedenst teremthetne: a rendszerbe évtizedek óta vetett bizalom megkérdőjeleződne, és bármelyik központi bank gondolhatja úgy, hogy többé nem bízhat a kialakult jogi keretekben.

Bár a szuverén vagyonok befagyasztása bizonyos feltételek mellett megengedett, a teljes elkobzás sokkal ellentmondásosabb, tekintettel a nemzetközi jogban rögzített állami mentesség elvére. A vitát tovább bonyolítaná a vagyonnal kapcsolatos esetleges kötelezettségek kezelésének módja.

Az oroszországi részesedések lefoglalásának egyik következménye lehet, hogy elősegíti egy nem európai rivális megjelenését, amely az Euroclearrel versenyezne. A lépés az euró tartalékvaluta státuszát is kockáztatná. Augusztus végén a Welt am Sonntag beszámolt arról, hogy az Európai Bizottság

január és július között 10,1 milliárd eurót utalt át Ukrajnának a befagyasztott orosz állami eszközökből származó bevételekből.

Válaszként az orosz kormány ellenintézkedéseket vezetett be: a barátságtalan országokhoz tartozó külföldi befektetők vagyonát és azok hozamait külön, úgynevezett „C” típusú számlákra helyezik, amelyekhez csak egy speciális kormánybizottság döntése alapján lehet hozzáférni. Ez az intézkedés jelentősen korlátozza a külföldi tőke mozgatását.