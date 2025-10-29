Deviza
EUR/HUF388.35 +0.04% USD/HUF333.11 0% GBP/HUF441.11 -0.26% CHF/HUF418.24 -0.42% PLN/HUF91.65 -0.1% RON/HUF76.37 0% CZK/HUF15.95 -0.09% EUR/HUF388.35 +0.04% USD/HUF333.11 0% GBP/HUF441.11 -0.26% CHF/HUF418.24 -0.42% PLN/HUF91.65 -0.1% RON/HUF76.37 0% CZK/HUF15.95 -0.09%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX106,968.69 +0.63% MTELEKOM1,798 -0.22% MOL3,004 +2.2% OTP31,620 +1.11% RICHTER10,390 -0.77% OPUS554 -2.35% ANY7,180 0% AUTOWALLIS157 -1.27% WABERERS5,180 +3.47% BUMIX9,950.3 -0.39% CETOP3,663.55 +1.07% CETOP NTR2,291.73 +0.06% BUX106,968.69 +0.63% MTELEKOM1,798 -0.22% MOL3,004 +2.2% OTP31,620 +1.11% RICHTER10,390 -0.77% OPUS554 -2.35% ANY7,180 0% AUTOWALLIS157 -1.27% WABERERS5,180 +3.47% BUMIX9,950.3 -0.39% CETOP3,663.55 +1.07% CETOP NTR2,291.73 +0.06%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Rendkívüli

Kiderült, mikor találkozik Orbán Viktor és Donald Trump

Székelyföld
Románia
parajd
Parajdi Sóbánya
bánya
katasztrófa

Csak idő kérdése, hogy mikor omlik be a parajdi sóbánya

A parajdi sóbánya megmentésére már nincs esély, de egy még nagyobb katasztrófát még meg lehet akadályozni a szakértők szerint. A bányát elárasztó édesvíz miatt ugyanis csak idő kérdése a teljes beomlás, ha nem tesznek ellene időben. Megállapították azt is, hogy nincs veszve a helyi turizmus, mivel a térségben új sóbányák és turisztikai létesítmények kialakításával újraéleszthető a helyi gazdaság.
VG/MTI
2025.10.29, 15:25
Frissítve: 2025.10.29, 15:51

Szakértők szerint az elárasztott parajdi sóbányát nem lehet megmenteni, de a térségben újabb sóbányákat és sóba vájt turisztikai létesítményeket lehet kialakítani – írta szerdán a Krónika hírportál a témában tartott kerekasztal-beszélgetésről beszámolva.

sóbánya, parajdi sóbánya
A parajdi sóbánya menthetetlen, sőt, idő kérdése, hogy mikor omlik be, ha nem tesznek ellene / Fotó: Hemis via AFP

A Mathias Corvinus Collegium (MCC) kolozsvári fiókja által kedd este rendezett beszélgetésen holland és magyar szakértők fejtették ki álláspontjukat a parajdi bányakatasztrófa utáni helyzetről.

A Krónika cikke szerint a meghívott szakemberek egyöntetűen úgy vélték: 

ha a Hargita megyei településen nem sikerül megállítani az édesvíz beszivárgását a felszínről vagy a talajból az elárasztott sóbányába, csak idő kérdése, hogy mikor omlik be a bánya.

A szakértők egyetértettek abban, hogy Parajdon vizsgálatok sorozatát kell elvégezni annak megállapítására, hogy megoldható-e a bánya hermetikus elzárása. Szerintük a vizsgálatok arra is választ adhatnak, hogy a bányaomlás hónapok vagy csak évtizedek múlva következhet be.

A szakértők kimondták: ennyi volt, vége a parajdi sóbányászatnak

Serfőző Antal hidrogeológus, a sóbányák revitalizációjával is foglalkozó GeoGold vállalatok társalapítója úgy vélte, hogy

földtani kutatásokkal és a jelenségek folyamatos monitorozásával meg lehetett volna előzni a tragédiát.

Kételyének adott hangot azt illetően, hogy az elárasztott tárnákból újra sót lehessen kitermelni.

Azt valószínűsítette, hogy a víz sókioldása által a bányászattal kialakított üregek mellett a mélyben új üregrendszer is létrejöhetett. Elmondta: a parajdi sódiapír (a felszín felé nyomuló hatalmas sótest) egy kavicsteraszhoz kapcsolódik, amelyen keresztül folyamatos a talajvíz beáramlása. Közölte: a bányán átfolyó víz útját vízfestéssel és a robottechnika alkalmazásával lehetne tisztázni. A szakértő azt is problémásnak tartotta, hogy a Hargita megyei településen a só mellett metángáz is van a mélyben.

A meghívott az ukrajnai Aknaszlatina (Szolotvino) elárasztott sóbányáját hozta fel példaként, ahol kiderült: meg lehet állítani a vízbeszivárgást, valamint elkészültek a műszaki és technológiai tervek arra, hogy hermetikusan elzárják a sóréteget a Tiszától. Parajdon ellenben egyelőre nem ismerik a földtani adottságokat – mondta.

Gerhard Winters holland hidrogeológus, aki az Európai Unió polgári védelmi szakértői csoportjának tagjaként járt a helyszínen a bánya május végi elárasztása után, megállapította: Parajdon katasztrófa történt, mely veszélybe sodorta a térség ökológiai egyensúlyát, és egyszerre sújtotta a helyi gazdaság két alappillérét, a bányászatot és a turizmust. Megjegyezte: ez a katasztrófa nem kizárólag természeti alapú, kialakulását az extrém időjárás mellett az emberi tényező is befolyásolta.

Úgy vélte, hogy 

a székelyföldi településen vége a sóbányászatnak, de a turizmus újraélesztése nem reménytelen.

Megvalósíthatónak tartotta, hogy vízszint feletti üregekben hozzanak létre új látogatási szintet Parajdon.

Szűcs Péter hidrogeológus, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a Miskolci Egyetem tanszékvezető tanára és rektorhelyettese elmondta: 2015 és 2022 között részt vett az aknaszlatinai sóbánya környezeti revitalizációját célzó szakmai munkákban. Közölte: a többnemzetiségű kutatócsoport az egyetemen kifejlesztett bányarobotot küldte le a mélybe a viszonyok feltérképezésére, és a szerkezetet az elvégzendő parajdi vizsgálatokhoz is felajánlotta.

El kell téríteni a Korond-patakot, hogy meggátolják a parajdi sóbánya beomlását

Kulcskérdésnek tartotta, hogy sikerül-e leállítani az édesvíz további behatolását a bányába. Szerinte ehhez arra lenne szükség, hogy a Korond-patakot új mederben vezessék át a sótömb fölött. Arról is beszélt, hogy az elárasztott bányába nemcsak a felszíni vizek jutnak be, hanem a talajvíz is. A víz átfolyását nyomkövetési vizsgálatokkal lehetne pontosítani, és ezt követően tervet készíteni az átfolyás megakadályozására – mondta.

A román állami tulajdonban lévő parajdi sóbányába májusban tört be ismét a felette folyó Korond-patak vize. Az áradat néhány nap alatt teljesen elöntötte a bánya valamennyi részét. A sóbánya Székelyföld egyik leglátogatottabb turisztikai látványossága, amelyet korábban évente százezrek kerestek fel, és amelytől nemcsak az ott dolgozó bányászok, hanem a településen és a környékén létrejött több száz vendéglátóhely üzemeltetőinek és alkalmazottainak a megélhetése is függ.

Óriási fordulat Parajdon, ez bombahír: új bányaszint nyílhat, visszatérhetnek a turisták – a románok elfogadták a terveket

Az is kiderült, miért nem lehet kiszivattyúzni a vizet a bányatelepről. Ezzel együtt is a parajdi sóbánya katasztrófája most úgy tűnik, fordulóponthoz ért.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu