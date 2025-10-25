Pentagon: ismeretlen adományozó mentheti meg a katonák fizetését
Az amerikai hadügyminisztérium elfogadta azt a százmillió dollárt meghaladó adományt, amellyel a katonák járandóságának folyósításához járult hozzá egy ismeretlen személy – ezt pénteken közölte a Pentagon.
Donald Trump csütörtökön újságírók előtt jelentette be
a 130 milliós szokatlan adományt, amellyel egy általa jól ismert személy segíteni akar abban, hogy az adminisztráció képes legyen legalább részben fedezni a hadsereg tagjainak esedékes fizetését a kormányzati leállás idején is.
Sean Parnell, a hadügyminisztérium szóvivője közölte, hogy az adomány azzal a kikötéssel érkezett, hogy azt a hivatásos állomány tagjainak fizetésére és juttatásaira kell fordítani.
Az Egyesült Államoknak október eleje óta nincs elfogadott költségvetése, ami miatt számos szövetségi intézmény működése szünetel, és az alkalmazottak sem jutnak hozzá a fizetésükhöz.
