Peruban vér folyt, elnököt buktatnának, rendkívüli állapotot vezettek be

Az új perui kormány csütörtökön bejelentette, hogy rendkívüli állapotot vezet be a fővárosban, Limában és a szomszédos Callao kikötővárosban, válaszul az elharapódzó erőszakra és a napok óta tartó tömegtüntetésekre. Ernesto Alvarez átmeneti kormányfő egy miniszteri ülést követően közölte, hogy a 10 millió embert érintő intézkedés értelmében a kormány jogosult a hadsereget az utcákra vezényelni, korlátozhatja az alapvető jogokat, például a gyülekezési szabadságot, és nem zárta ki a kijárási tilalom bevezetésének lehetőségét sem. A kormány a következő napokban ismerteti a részletes intézkedéscsomagot.

Tüntetők és rohamrendőrök Peruban / Fotó: Connie France

Mi volt és mi van most Peruban?

Bejelentjük a rendkívüli állapot kihirdetéséről szóló döntést, legalábbis Limában

– nyilatkozta a sajtónak Ernesto Alvarez átmeneti kormányfő egy miniszteri ülést követően.

A drasztikus lépés közvetlen előzménye a szerdán Limában lezajlott heves összecsapás a tüntetők és a rendőrség között, amelynek hivatalosan egy halálos áldozata és legalább 113 sérültje volt, többségük rendőr. Szemtanúk szerint a 32 éves hiphopénekest, Eduardo Ruízt egy civil ruhás rendőr lőtte le a tüntetők közé vegyülve. A demonstrációk alig egy héttel azután robbantak ki, hogy a kongresszus elsöprő többséggel, „tartós erkölcsi alkalmatlanság” indokával menesztette a hivatalban lévő elnököt, Dina Boluartét, helyére pedig a törvényhozás elnöke, José Jerí került.

A kijárási tilalom nem kizárt (…), mivel a bűnözés nem tartja tiszteletben az éjszakát

– hangoztatta Alverez.

Az ország gazdasági helyzetére tekintve ellentmondásos képpel találjuk szembe magunkat.

Az elmúlt két évtizedben az ország látványos gazdasági és társadalmi fejlődésen ment keresztül: a szegénységi ráta a 2002-es 60 százalékról 2013-ra 24 százalékra esett, az egy főre jutó GDP pedig a 2003-as 2100 dollárról 2024-re több mint 8400 dollárra ugrott. Ezt a sikert a megfontolt monetáris és fiskális politikának, az alacsony inflációnak, a kezelhető államadósságnak és a stabil pénzügyi rendszernek köszönhették. A lendület azonban az elmúlt évtizedben megbicsaklott: a 2005 és 2014 közötti időszak 6,2 százalékos átlagos növekedése 2015 és 2024 között a töredékére, 2,4 százalékra lassult. A magyar szemmel már-már felfoghatatlan politikai instabilitás, a gyenge intézményrendszer és a régiós egyenlőtlenségek komoly gátat szabnak a további fejlődésnek, és nagymértékben járulnak hozzá a társadalmi elégedetlenséghez, ami a lakosság megosztottságában, utcai zavargásokban és az ország elnökökre vonatkozó, rendkívüli étvágyában mutatkozik meg.