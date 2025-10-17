Deviza
EUR/HUF389.86 0% USD/HUF334.22 +0.3% GBP/HUF447.83 -0.04% CHF/HUF421.94 +0.25% PLN/HUF91.85 +0.06% RON/HUF76.58 -0.09% CZK/HUF16.04 -0.08% EUR/HUF389.86 0% USD/HUF334.22 +0.3% GBP/HUF447.83 -0.04% CHF/HUF421.94 +0.25% PLN/HUF91.85 +0.06% RON/HUF76.58 -0.09% CZK/HUF16.04 -0.08%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX102,800.98 -0.26% MTELEKOM1,796 -0.22% MOL2,748 -0.36% OTP30,350 -0.92% RICHTER10,250 +0.29% OPUS551 -0.73% ANY7,140 -1.96% AUTOWALLIS159.5 +0.31% WABERERS5,080 +4.72% BUMIX9,811.32 +1.6% CETOP3,557.16 +0.12% CETOP NTR2,203.57 -0.91% BUX102,800.98 -0.26% MTELEKOM1,796 -0.22% MOL2,748 -0.36% OTP30,350 -0.92% RICHTER10,250 +0.29% OPUS551 -0.73% ANY7,140 -1.96% AUTOWALLIS159.5 +0.31% WABERERS5,080 +4.72% BUMIX9,811.32 +1.6% CETOP3,557.16 +0.12% CETOP NTR2,203.57 -0.91%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Lima
elnök
hadsereg
válság

Peruban vér folyt, elnököt buktatnának, rendkívüli állapotot vezettek be

Alig egy héttel Dina Boluarte elnök leváltása után újra az összeomlás szélére sodródott Peru. A kormány rendkívüli állapotot hirdetett a fővárosban, Limában a véres összecsapásokba torkolló tömegtüntetések miatt, amelyek során az új elnök, José Jerí lemondását követelik. Az intézkedés Peruban lehetővé teszi a hadsereg bevetését is, miközben a politikai és biztonsági válság egyre mélyül az Andokban elhelyezkedő országban.
Schweickhardt Gyula
2025.10.17, 15:00

Az új perui kormány csütörtökön bejelentette, hogy rendkívüli állapotot vezet be a fővárosban, Limában és a szomszédos Callao kikötővárosban, válaszul az elharapódzó erőszakra és a napok óta tartó tömegtüntetésekre. Ernesto Alvarez átmeneti kormányfő egy miniszteri ülést követően közölte, hogy a 10 millió embert érintő intézkedés értelmében a kormány jogosult a hadsereget az utcákra vezényelni, korlátozhatja az alapvető jogokat, például a gyülekezési szabadságot, és nem zárta ki a kijárási tilalom bevezetésének lehetőségét sem. A kormány a következő napokban ismerteti a részletes intézkedéscsomagot.

Tüntetők és rohamrendőrök Peruban. /Fotó: CONNIE FRANCE
Tüntetők és rohamrendőrök Peruban / Fotó: Connie France

Mi volt és mi van most Peruban?

Bejelentjük a rendkívüli állapot kihirdetéséről szóló döntést, legalábbis Limában

– nyilatkozta a sajtónak Ernesto Alvarez átmeneti kormányfő egy miniszteri ülést követően.

A drasztikus lépés közvetlen előzménye a szerdán Limában lezajlott heves összecsapás a tüntetők és a rendőrség között, amelynek hivatalosan egy halálos áldozata és legalább 113 sérültje volt, többségük rendőr. Szemtanúk szerint a 32 éves hiphopénekest, Eduardo Ruízt egy civil ruhás rendőr lőtte le a tüntetők közé vegyülve. A demonstrációk alig egy héttel azután robbantak ki, hogy a kongresszus elsöprő többséggel, „tartós erkölcsi alkalmatlanság” indokával menesztette a hivatalban lévő elnököt, Dina Boluartét, helyére pedig a törvényhozás elnöke, José Jerí került.

A kijárási tilalom nem kizárt (…), mivel a bűnözés nem tartja tiszteletben az éjszakát

– hangoztatta Alverez. 

Az ország gazdasági helyzetére tekintve ellentmondásos képpel találjuk szembe magunkat.

Az elmúlt két évtizedben az ország látványos gazdasági és társadalmi fejlődésen ment keresztül: a szegénységi ráta a 2002-es 60 százalékról 2013-ra 24 százalékra esett, az egy főre jutó GDP pedig a 2003-as 2100 dollárról 2024-re több mint 8400 dollárra ugrott. Ezt a sikert a megfontolt monetáris és fiskális politikának, az alacsony inflációnak, a kezelhető államadósságnak és a stabil pénzügyi rendszernek köszönhették. A lendület azonban az elmúlt évtizedben megbicsaklott: a 2005 és 2014 közötti időszak 6,2 százalékos átlagos növekedése 2015 és 2024 között a töredékére, 2,4 százalékra lassult. A magyar szemmel már-már felfoghatatlan politikai instabilitás, a gyenge intézményrendszer és a régiós egyenlőtlenségek komoly gátat szabnak a további fejlődésnek, és nagymértékben járulnak hozzá a társadalmi elégedetlenséghez, ami a lakosság megosztottságában, utcai zavargásokban és az ország elnökökre vonatkozó, rendkívüli étvágyában mutatkozik meg.

A tartós politikai káosz ellenére Peru makrogazdasági alapjai egyelőre stabilnak tűnnek, ami némi reményt ad a jövőre nézve. A költségvetési hiány a 2024 végi 3,5 százalékról 2025 júliusára a GDP 2,6 százalékára csökkent, az infláció pedig a jegybank 1–3 százalékos célsávján belül mozog. A nemzetközi tartalékok mértéke szintén jelentős, a GDP 26,5 százalékát teszi ki, ami közel 14 havi import fedezetére elegendő. A gazdasági előrejelzések 2025-re 3,0, 2026-ra pedig 2,5 százalékos növekedést vetítenek előre. A jelenlegi válság tétje azonban óriási: a Világbank elemzése szerint, megfelelő reformokkal az ország két évtizeden belül magas jövedelmű státuszt érhetne el, a jelenlegi feltételek mellett azonban ehhez több mint 60 évre lenne szüksége. Jelen körülmények között a szegénység, bár várhatóan enyhén csökken, továbbra is a pandémia előtti szint felett marad, ami kitartóan szítja a társadalmi elégedetlenséget.

Kormányellenes tüntetők Peruban. Illusztráció /Fotó: ERNESTO BENAVIDES / AFP
Kormányellenes tüntetők Peruban / Fotó: Ernesto Benavides / AFP

Más kérdés, hogy az előző évtizedek ugrásszerű fejlődését nézve mennyire beszélhetünk racionális dühről a lakosság részéről. A látszólagos ellentmondást kielégítően oldja fel az, hogy a tüntetők jellemzően a Z generáció tagjai(ként hivatkoznak magukra), és valószínűsíthetően kevésbé érezték a bőrükön a robbanásszerű gazdasági fejlődés áldásos hatásait. Törekvéseik céljaként ezért elsősorban a „korrupt politikai osztály” leváltását hangoztatják, még ha néha inkább gazdasági motivációkat is megfigyelhetünk, mint például a nyugdíjreform kapcsán kirobbant elégedetlenségi hullám idején.

A tüntetők most is az új elnök lemondását és a teljes politikai elit távozását követelik, miközben Jerí csütörtökön kijelentette, nem mond le, mert az ő felelőssége a stabilitás fenntartása. Az elnök a parlamentben tett látogatása során nagyobb felhatalmazást kért a bűnözés elleni harchoz, a tüntetéseket pedig bűnözői csoportok által szított zavargásnak minősítette.

Dina Boluarte, az ország első női elnökének hivatalba lépése már alig több távoli emléknél. /Fotó: AFP
Dina Boluarte, az ország első női elnökének hivatalba lépése már alig több távoli emléknél / Fotó: AFP

Peru politikai válsága hónapok óta mélyül. Boluarte elnökségét, aki 2022 decemberében, elődje, Pedro Castillo leváltása után került hatalomra, folyamatos botrányok, korrupciós vizsgálatok és a növekvő bűnözés miatti elégedetlenség jellemezték. Népszerűségi mutatói rekordalacsony, 2-4 százalékos szintre zuhantak, miután többek között megduplázta saját fizetését, és „Rolexgate” néven elhíresült korrupciós botrányba keveredett.

Az elégedetlenség már szeptember végén erőszakos tüntetésekhez vezetett.

A feszültséget tovább szította az a Boluarte által augusztusban aláírt amnesztiatörvény, amely több száz, az 1980 és 2000 közötti, a Fényes Ösvény terrorszervezet és a kormányzat között dúló fegyveres konfliktus alatt elkövetett atrocitásokkal vádolt katonának és rendőrnek kegyelmezett meg. Ez a lépés kiváltotta a nemzetközi emberi jogi szervezetek tiltakozását. A pohár végül azzal telt be, amikor egy limai koncerten történt lövöldözés után korábbi támogatói is kihátráltak mögüle, ami a leváltásához vezetett.

José Jerí, aki az elmúlt nyolc évben a hetedik elnöke az országnak, egy politikailag és társadalmilag is nehéz időszakban került hatalomra. Azáltal, hogy hivatalba lépésének első hetében a hadsereg bevetésével kell megpróbálnia rendet teremteni a főváros utcáin, adódik a kérdés, hogy vajon eljutunk-e egy olyan jövőbe, amelyben az országnak nem jut minden évre egy új kormányfője.

A The Tribune, a tüntetésekről készült videóját itt tekinthetik meg:

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu