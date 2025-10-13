Aggasztó méreteket ölt a globális pilótahiány – így kerülhetnek bajba a légitársaságok

Az elmúlt években jelentős átalakuláson ment át a légi közlekedési iparág. Bár a koronavírus-járvány miatti lezárások néhány évre visszavetették a utazási kedvet és lehetőségeket, és ezzel együtt a repülést is, a szektor a Covid lecsengése után visszatért korábbi szintjére, sőt, több helyen már felül is múlja azt.

A légitársaságoknak nagy kihívás a pilótahiány, a képzés pedig hosszú és drága / Fotó: Shutterstock

Azonban nemcsak az utasok, hanem a szektorra leselkedő kihívások száma is látványosan megemelkedett. A biztonsági ellenőrzésnél hosszú sorok figyelhetők meg, egyre több a kibertámadás a repülőtéri check-in rendszerek ellen, a dolgozók egyre gyakrabban döntenek a sztrájkok mellett, miközben az elveszett poggyászokkal és a járattörlésekkel kapcsolatos híreket mindig felkapja a média.

Ezzel egyidejűleg egy másik, utasként egyelőre még nem szembetűnő probléma is sújtja a légitársaságokat: egyre nagyobb a pilótahiány – írta elemzésében a Deutsche Welle.

A német lap emlékeztet, hogy a pandémia alatt és után sok helyen felfüggesztették a pilótaképzést, mivel a vállalatok kivártak, hogy a járvány milyen hatással lesz az utazási iparra. Ennek az lett az eredménye, hogy most, amikor a repülős utazások száma újra a csúcson van, jelentős a képzési lemaradás, és az iskolák nehezen tudnak új pilótákat képezni. Ráadásul a koronavírus-járvány sok tapasztalt pilótát arra ösztönzött, hogy idejekorán nyugdíjba vonuljon, egy részük nem is akar változtatni ezen az elhatározásán. Ez leginkább Észak-Amerikában jelent problémát.

Aggasztó méreteket ölt a pilótahiány

Ez a helyzet kettős kihívás elé állítja a légitársaságokat: egyszerre kell pótolniuk a nyugdíjba vonulókat, másrészt a létszámot is kellene bővíteniük, mivel a szabadidős repülőutak iránt egyre bővül a kereslet.

„A légi közlekedés jelenlegi növekedési üteme sok légitársaságot meglepett. Mivel a pilóták kiképzése több évig tart, emiatt a mostani helyzet normalizálódása is több évet fog igénybe venni” – nyilatkozta a portálnak Christoph Klingenberg, a németországi Worms Alkalmazott Tudományok Egyetemének légi közlekedési szakértője.