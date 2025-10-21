Csődbe ment a Pizza Hut egy hatalmas európai piacon

A DC London Pie Limited, amely a Pizza Hut brit gyorséttermeit üzemelteti, csődvédelmet kért. A Pizza Hut globális tulajdonosa, a Yum! Brands ezzel párhuzamosan beleegyezett 64 étterem visszavételébe, amivel 1276 munkahelyet őriznek meg – tudósít az Origo.

Csődben a Pizza Hutot üzemeltető cég Nagy-Britanniában / Fotó: Unsplash

A Pizza Hut brit üzletága nehézségekkel küzd, és nem egészen egy évvel ezelőtt egyszer már csődeljárás alá került. A DC London Pie idén januárban vásárolta meg a Pizza Hut UK éttermeit az akkor folyamatban lévő csődeljárás során.

Zoe Adjay, a Kelet-londoni Egyetem vendéglátóipari tanszékének vezető előadója kiemelte:

a Pizza Hut az 1970-es években a leggyorsabban terjeszkedő gyorsétteremláncok közé tartozott az Egyesült Királyságban, de a fokozódó verseny közepette nehezen tudta megőrizni a pozícióit.

A DC London Pie az év elején megmentette a Pizza Hut brit láncát, de a nagynevű gyorsétteremhálózatot a jelek szerint nehéz feladat újra felfuttatni. „A márka visszavétele okos lépésnek tűnik a Yum! Brands részéről, mivel évtizedes adatokkal rendelkezik a pizzafogyasztási szokásokról, és nagy tapasztalatuk van abban, hogyan kell egy éttermet sikeressé tenniük” – nyilatkozta a BBC-nek Danni Hewson, az AJ Bell pénzügyi elemző részlegének vezetője.

Magyarországon újabb éttermeket nyit a Pizza Hut

Eközben a Pizza Hut tovább terjeszkedik Magyarországon, az utóbbi években több városban is megjelent, és célja, hogy minél több megyeszékhelyen jelen legyen. Ahogy arról beszámoltunk, az elmúlt időszakban Egerben, Nyíregyházán, Veszprémben, Sopronban, Székesfehérváron és Szolnokon adtak át új éttermeket. A következő nyitásra pedig Szombathelyen kerül sor. A teljes cikket ide kattintva olvashatja el.