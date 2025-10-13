A Samsung idén rekordokat dönthet, még az Apple-t is lekörözheti: a méregdrága XR-szemüveg koronázhatja meg az évet

Úgy tűnik, 2025 a Samsung éve lesz – a dél-koreai technológiai óriás egyszerre arat a chipüzletben és készül a jövő egyik legígéretesebb termékkategóriájának meghódítására. Miközben a vállalat a memóriapiac szárnyalásával a legjobb harmadik negyedéves eredményét könyvelheti el 2022 óta, októberben bemutatja a hónapok óta várt Project Moohan XR-headsetet, mellyel az Apple Vision Pro vetélytársa kíván lenni. A Samsung tehát nemcsak anyagilag, hanem technológiai szempontból is visszatérhet a csúcsra.

A Samsung idén rekordokat dönthet, még az Apple-t is lekörözheti: a Project Moohan koronázhatja meg az évet / Fotó: NurPhoto via AFP

A piaci elemzők szerint a Samsung Electronics harmadik negyedéves üzemi eredménye elérheti a 10,1 billió wont, vagyis több mint 7 milliárd dollárt – a Reuters beszámolója szerint ez körülbelül 10 százalékos növekedés az előző évhez képest. A javulás fő oka a memóriapiac helyreállása: a szerverek és mesterséges intelligenciát támogató rendszerek iránti kereslet hatására a hagyományos DRAM-chipek ára egy év alatt több mint 170 százalékkal emelkedett. A vállalat ugyan késésben van legújabb, HBM3E típusú chipek szállításával az Nvidia felé, ám ezt bőven ellensúlyozzák a masszívan növekvő szervermegrendelések.

A mesterséges intelligenciába történő befektetések új lendületet adtak a félvezetőiparnak, és a Samsung ennek az egyik legnagyobb nyertese.

A Samsung az utóbbi hónapokban stratégiai megállapodásokat kötött az OpenAI-jal és a Teslával,

utóbbiakkal például egy 16,5 milliárd dolláros chipgyártási projektet indít. Ezek a megrendelések nemcsak a memóriadivíziót, hanem a Samsung Foundry – vagyis a szerződéses chipgyártó részleg – jövőjét is megerősítik, mely eddig lemaradt a TSMC és az Intel mögött. A befektetői bizalmat jól mutatja, hogy a Samsung részvényei több mint 43 százalékkal emelkedtek azóta, hogy a Tesla-megállapodásról júliusban hivatalosan is beszámoltak.

Nem csak a számok fognak beszélni: berobban a Project Moohan

A pénzügyi szárnyalás mellett a vállalat a termékfronton is nagyot lép. Október közepén érkezik a régóta pletykált Project Moohan XR-headset, mely a bővített és virtuális valóság (XR) területén indíthat új korszakot. A Mashable értesülései szerint az előrendelések október 15-én kezdődnek, a hivatalos bemutató pedig október 22-én lesz.

A Project Moohan XR-headset várhatóan 1800-2900 dollár (605 000-976 000 forint) között kerül majd forgalomba, vagyis kifejezetten a technológiai rajongókat és a prémiumkategória felhasználóit célozza meg.

A kiszivárgott adatok alapján a Moohan headset 1,3 hüvelykes Micro-OLED kijelzőket kap, melyek 3552×3840 pixeles felbontást biztosítanak – ez közel kétmillióval több képpont szemenként, mint az Apple Vision Pro esetében. A készülék így nemcsak technológiai szinten, hanem vizuális élményben is komoly kihívó lehet az amerikai rivális számára. Bár a globális bevezetés még kérdéses – elképzelhető, hogy először csak Dél-Koreában és Ázsiában lesz elérhető –, a szakértők szerint a Samsung ezzel újra pozíciót foglalhat az XR-piacon, melyet eddig az Apple és a Meta uralt.