Közeleg a végjáték a konzolháborúban: a PS6 megjelenése és az új Xbox végleg eldöntheti, ki lesz a konzolnagyhatalom – a Sony és a Microsoft ugrásra készen áll

Három év múlva ismét generációváltás jöhet a konzolpiacon: a Sony a PlayStation 6-ot 2027-re időzítheti, miközben a Microsoft is új hardveren dolgozik, és egyre jobban kitolja a határait a felhő- és kézikonzolos irányba.

A PS6 megjelenése és az új Xbox végleg eldöntheti, ki lesz a konzolnagyhatalom – a Sony és a Microsoft ugrásra készen áll / Fotó: Miguel Lagoa

A Nintendo a Switch 2-vel már most uralja a hordozható szegmenst, az Asus–Xbox-szövetség pedig jelzi, hogy a kézi eszközök többé nem kiegészítők, hanem önálló platformok. A PS6 megjelenése tehát nem csupán egy új konzol érkezését jelenti: 2027-ben valójában az egész játékipari modell újrarajzolódhat a hardver, a szolgáltatás és a játékélmény határán. A kérdés csak az, mint mindig, hogy ki fog ebből a legtöbbet profitálni.

Egy esélye maradt a Sonynak, hogy visszanyerje korábbi státuszát

A PlayStation 5 generációja sok szempontból félúton ragadt: technológiai szempontból fejlődött, de igazi forradalmat nem hozott. A PS6 megjelenése ezért a Sony számára nem csupán új hardverbemutató lesz, hanem lehetőség arra, hogy visszanyerje a „next-gen élmény” hitelességét. A vállalat és az AMD közösen fejleszti az új architektúrát, mely a hírek szerint három kulcstechnológiára épül:

a Neural Arrays az MI-alapú feldolgozást segíti,

a Radiance Cores a ray tracinget teszi hatékonyabbá,

az Universal Compression pedig az adatáramlást gyorsítja.

Ha mindez valóság lesz, a PS6 ténylegesen képes lehet arra, amire a PS5-től sokan hiába vártak: stabil, látványos és innovatív játékélményre kompromisszumok nélkül. A Sonynak azonban nemcsak technológiai, hanem tartalmi téren is bizonyítania kell. Az utóbbi években a PlayStation-exkluzív címek száma csökkent, miközben egyre több játék jelent meg PC-re is. A PS6 sikere nagyban függ majd attól, mennyire tudja visszahozni azokat a „zászlóshajó” játékokat, melyek korábban megkülönböztették a márkát.

Magyarországon mindehhez még egy tényező társul: az ár. A PS5-öt ma is sokan nehezen engedhetik meg maguknak, így a PS6-nak reálisan 250-300 ezer forint alatti bevezető árral kellene indulnia ahhoz, hogy széles tömegekhez jusson el, különben a generációváltás itthon inkább lassú beszivárgás lesz, nem rajt.