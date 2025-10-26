Deviza
louvre
Franciaország
rablás

Rablás a Louvre-ban: megvannak az elkövetők, ezt lehet tudni a tolvajokról

Szombat este a francia rendőrség elfogta a Louvre kirablásának feltételezett elkövetőit. A tolvajok épp elhagyni készültek Franciaországot, egyikük Maliba, a másik tettes Algériába tervezett menekülni. Az ékszereket azonban még mindig nem találták meg.
Járdi Roland
2025.10.26., 12:41

Egyhétnyi intenzív hajtóvadászat elég volt ahhoz, hogy megtalálják a Louvre-ban múlt vasárnap elkövetett rablás gyanúsítottjait – írja a Le Figaro.

Rablás a Louvre-ban
Rablás a Louvre-ban: megvannak az elkövetők, ezt lehet tudni a tolvajokról / Fotó: AFP

Rablás a Louvre-ban: az ékszerek nincsenek meg

A francia lap információi szerint a lopásban részt vevő két bűnözőt szombat este tartóztatták le. Az egyiket Roissy-ban, miközben egy Algériába tartó járatra készült felszállni. Ezzel egy időben a párizsi igazságügyi rendőrség egy második személyt is letartóztatott Párizs Seine-Saint-Denis nevű külvárosában, aki pedig Maliba menekült volna.

A Le Figaro azonban azt írja, hogy az ékszereket még mindig nem találták meg.

A belügyminiszter vasárnap reggel üzenetet tett közzé az X közösségi oldalon. „Legmelegebb gratulációmat fejezem ki a fáradhatatlanul dolgozó nyomozóknak – mondta Laurent Nunez. – A nyomozásoknak a párizsi ügyészség speciális interregionális joghatósága alá tartozó nyomozás bizalmas jellegének tiszteletben tartása mellett kell folytatódniuk. Ugyanezzel az elszántsággal fogjuk folytatni!! Folytatjuk!!”

A francia lap délután azt írt, hogy két gyanúsított tegnap esti letartóztatása nem véletlen volt. 

 A két férfi elfogásához térfigyelő kamerák felvételei, telefonhívások és DNS-elemzés is hozzájárult 

– mondta egy rendőrségi forrás a Le Figaro című lapnak. A rablást követően közel "150 DNS-, papilláris és egyéb nyommintát vettek" a helyszínen –   részletezte Laure Beccuau párizsi ügyész október 23-án, csütörtökön. A betörők különféle tárgyakat hagytak maguk után a helyszínen.

A Le Mone közben azt írja, hogy a harminc év körüli férfiak mindketten ismerték a rendőrséget kisebb lopások miatt, Őrizetük szervezett bűnözés és bűnszervezetben való részvétel miatt legfeljebb 96 óráig tarthat.

Több mint nyolcvanmillió euró értékű rablás történt a Louvre-ban

Ahogy egy hete beszámoltunk róla, október 19-én vasárnap reggel, nem sokkal a nyitás után súlyos bűncselekmény történt a párizsi Louvre-ban: fegyveres tolvajok törtek be az épületbe, és láncfűrészek segítségével több vitrint is feltörtek, ahonnan nagy értékű ékszereket loptak el. A betörés összesen hét-nyolc percig tartott. Az akció következtében a világ leglátogatottabb múzeuma egész vasárnapra bezárt.

A célpontjuk a múzeum ékszergyűjteménye volt, amelyből több értékes darabot sikerült eltulajdonítaniuk – a lopott ékszerek pontos értékét még számolják.

A tolvajok becslések szerint 88 millió euró értékű darabot raboltak el a Louvre gyűjteményéből.

Az eset rávilágított a biztonsági hiányosságokra, ugyanis daruval hatoltak be a világ leglátogatottabb múzeumába, és nyitvatartási időben betörték az emeleti ablakot. Majd motorkerékpárokon elmenekültek.

