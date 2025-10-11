Elásta magát a Renault Oroszországban

Az orosz kormány felvette a Renault autóipari óriást a különleges gazdasági intézkedések hatálya alá tartozó jogi személyek listájára. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a francia autógyárnak esélye sincs visszatérni az orosz piacra, hiába adta el annak idején mindössze 2 rubelért gyárait a háború utáni visszatérésben reménykedve.

Putiyn elnök a Lada Largus bemutatóján 2012-ben - a Renault azóta elvágta magát Moszkvánál / Fotó: AFP

A katonai-műszaki együttműködés területén működő jogi személyek jegyzékéhez, amelyekkel szemben különleges gazdasági intézkedéseket alkalmaznak, a 75. bekezdést a következőképpen kell kiegészíteni: RENAULT SAS/PEHO SAS (Franciaország)

– áll a jogszabályok hivatalos portálján közzétett dokumentumban. A vonatkozó rendeletet Mihail Mishustin miniszterelnök írta alá.

Francia drónokat gyártanának Ukrajnában?

A Franceinfo rádióállomás forrásokra hivatkozva arról számolt be még a nyáron, hogy a francia konszern drónok gyártását tervezi Ukrajnában. A Ria Novosztyi szerint Denis Manturov miniszterelnök-helyettes viszont közölte, hogy Moszkva figyelembe veszi ezt a tényt a Renault vételi opciójának esetleges lehívása esetén. Megjegyezte, hogy a vállalat megszakította a kooperatív szállításokhoz kapcsolódó összes ellátási láncot.

Az ügy hátteréhez hozzátartozik, hogy 2022 tavaszán a Renault az AvtoVAZ 67,69 százalékát és a Renault Oroszország 100 százalékát átadta az orosz államnak egy szimbolikus „rubelüzlet” keretében.

Luca de Meo, a Renault akkori vezérigazgatója februárban azt nyilatkozta, hogy a vállalat nem zárja ki, hogy visszatér az orosz piacra.

A Renault mindössze 2 rubelért vált meg orosz üzletétől és az AvtoVAZban fennálló 68 százalékos tulajdonrészétől, ám egy hatéves opciót is fenntartott a visszavásárlására. A Financial Times szerint, amikor erről kérdezték, De Meo elmondta, hogy inkább a jövő építésére fókuszálna a múlton merengés helyett, és őszintén nem is gondolkozott el a forgatókönyvön, de még él az opció, ezért meglátják, mit hoz a jövő.

Az autógyártó bevételeinek egytizede érkezett Oroszországból a háború előtt, és

45 ezer embert is foglalkoztatott az országban,

mielőtt kivonult, versenytársaival, a Volkswagennel, a Toyotával vagy épp a Hyundaijal együtt.

A Mercedes a Reanult módszerére emlékeztető opciós ügylettel vált meg orosz érdekeltségétől.

Elvágta magát a Renault, nincs esélye a visszatérésre

Eközben Moszkva polgármestere, Szergej Szobjanyin arra figyelmeztetett, hogy „valószínűleg nincs esélye” a sikerre, ha ilyen szándékai is lennének.

Makszim Szokolov, az AvtoVAZ elnöke, kijelentette, hogy az üzem önállóan is hatékonyan fejlődhet, biztosítva az iparág technológiai szuverenitását, és nem számít a volt részvényes visszatérésére.

Vlagyimir Putyin orosz elnök korábban szót ejtett a külföldi vállalatok Oroszországba való visszatérésének lehetőségéről, de hangsúlyozta, hogy a lehető legnagyobb körültekintéssel kell megközelíteni ezt a kérdést, hogy megőrizzék a a vállalatok feletti ellenőrzést. Manturov kijelentette, hogy a hatóságok csak olyan külföldi vállalatokat engednek be a hazai piacra, amelyekben az államnak érdekeltsége van, minden egyes esetet gondosan mérlegelve.