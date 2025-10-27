Deviza
A világ minden pénzét ráköltötték, most átadták a fényűző új repülőteret: aranyszobor már van, de utasok nem biztos, hogy lesznek

Megnyitották a 2 milliárd dolláros repülőteret: még arany Buddha is van benne, csak a turisták hiányoznak.
VG
2025.10.27, 19:27

Október 20-án Hun Manet kambodzsai miniszterelnök átvágta a szalagot az ország új repülőterének hivatalos megnyitóján, azonban csak a kilenctonnás arany Buddha megáldása után kezdődhetett el az első repülőgépek leszállása a Phnom Penh Techo nemzetközi légikikötőben. A helyi kormány azt reméli, hogy a repülőteret hamarosan ellepik majd a turisták, a turisztikai szakemberek azonban már koránt sem ilyen pozitívak.

Kambodzsa most megépítette azt a repülőteret, amelyről reméli, hogy újraértelmezi globális imázsát. Fotó: AFP/Tang Chhin Sothy
Kambodzsa most megépítette azt a repülőteret, amelytől reméli, hogy újraértelmezi globális imázsát. Fotó: AFP/Tang Chhin Sothy

A repülőteret a turizmus és a befektetések új korszakának kapujaként hirdetik

Az UNESCO Világörökség részét képező templomok, csodaszép strandok és a közismerten megfizethető árak ellenére Kambodzsa évente mindössze 2,5 millió nemzetközi látogatót vonz. Ez pedig csupán töredéke a Thaiföldre látogató 32 millió, vagy épp a Vietnamba látogató 18 millió turistának. A repülőtér, amelyet 2 milliárd dolláros költségvetésből építettek, és amely Phnom Penhtől 29 kilométerre található, ezt hivatott megváltoztatni.

A 87 000 négyzetméteres létesítményt, Kambodzsa kevésbé látogatott déli részén a turizmus és a befektetések új korszakának kapujaként hirdetik. A brit Foster + Partners cég által tervezett épület dizájnja, talán ezért is félreérthetetlenül kambodzsai, olyannyira, hogy még egy kilenc tonnás Buddha is helyet kapott benne. 

Charles Vann, a Cambodia Airport Investment Company igazgatója, a repülőtér egyik fő pénzügyi támogatója, reményét fejezte ki, hogy a repülőtér önmagában is vonzóvá válik majd az utazók számára. „Hisszük, hogy ez a repülőtér sok látogatót vonz majd Kambodzsába, hasonlóan Dubaihoz, vagy Londonhoz” – mondta a CNN-nek.

Meglepő, de a Techo International Airport nem az ország egyetlen, friss repülőtér-projektje. 2023-ban, 1 milliárd dolláros költségvetésből épült meg a Siem Reap-Angkor Nemzetközi Repülőtér (SAI), amely a kínai "Egy Övezet Egy Út program" (más néven Új Selyemút) kezdeményezésének keretében készült. Ez utóbbi célja, hogy a világ nagy részét összekapcsolja, és kiterjessze Peking befolyását az infrastruktúra révén. 

Az új kifutópályák újabb turistákkal kecsegtetnek

Mindkét repülőtér Kambodzsa „Szent Turizmus 2025-2035” főtervének kulcsfontosságú pillére – amely a wellness, a mezőgazdasági és a közösségi turizmus fejlesztését célzó terv. Az ország diverzifikálni szeretné kínálatát az Angkor Waton, azaz az ősi hindu-buddhista templom-komplexumon túl, amelyet jelenleg a fő attrakciójának tekintenek. Az új kifutópályák pedig újabb turistákkal kecsegtetnek. 

Phnom Penhből Bangkokba, Pekingbe, Hanoiba, Szingapúrba és Kuala Lumpurba indulnak repülőjáratok. A Turkish Airlines és az Etihad pedig már idén ősztől közvetlen járatokat indít Isztambulból és Abu Dhabiból is, ezáltal sokkal könnyebbé téve az európai és közel-keleti látogatók számára Kambodzsa elérését.

A légi-közlekedési ágazat egyes szereplői azonban szkeptikusak Kambodzsa nagyszabású turisztikai ambícióival kapcsolatban. Shukor Yusof, az Endau Analytics alapítója úgy véli, hogy egy vadonatúj repülőtér önmagában még nem elég a turisták vonzására. „Vietnam és Thaiföld többet kínál a kultúra, az ételek és ami még fontosabb, a biztonság terén” – nyilatkozta.

További részletek az Origo oldalán olvashatók.

