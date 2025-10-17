Máris itt a budapesti békecsúcs hatása a világra: bezuhant az olaj ára Trump, Putyin és Orbán találkozója miatt
Folytatta a részvénypiac a Wall Street csütörtöki gyengülését pénteken az ázsiai kereskedelemben, a kötvényhozamok tovább emelkedtek, miközben az arany újabb rekordot döntött. Az amerikai regionális bankoknál jelentkező hitelfeszültség jelei idegessé tették a befektetőket.
- Az éjszaka folyamán a Zions részvényei 13 százalékkal zuhantak, miután a bank bejelentette, hogy kaliforniai részlegének két hitele miatt 50 millió dolláros veszteséget könyvel el a harmadik negyedévben.
- A Western Alliance papírjai 11 százalékkal estek; a cég pert indított, csalással vádolva a Cantor Groupout.
Bár a két hitelezőnél jelentkező problémák egyelőre kordában tarthatónak tűnnek, ahol füst van, ott gyakran tűz is, és a 2023-as válság megoldása valójában egy újabb bankválság melegágyát teremtette meg
– kommentálta a helyzetet a Reutersnek Tony Sycamore, az IG elemzője.
„Ez az amerikai bankszektort érintő sokk inkább a piaci hangulatról és a likviditásról szól, mintsem egy rendszerszintű hitelösszeomlásról” – mondta a Bloombergnek Dilin Wu, a Pepperstone Group Ltd. stratégája. „Jelenleg jó példája ez a globális kockázatkerülésnek — az alapmutatók rendben vannak, de a félelem az úr a tőzsdéken.”
A két esemény erős nyomást gyakorolt az amerikai bankszektor részvényeire, gyengítette a dollárt, erősítette viszont a két klasszikus menekülődeviza, a jen és a svájci frank árfolyamát. A kétéves amerikai államkötvények hozama pénteken hároméves mélypontra, 3,4040 százalékra esett;, a befektetők idén legalább két újabb negyed százalékpontos kamatcsökkentést áraznak a Fed részéről.
Mínuszban nyithat a részvénypiac Európában, újabb történelmi csúcson az arany árfolyama
A biztonságos eszközök felé fordulás következtében
- az arany unciánként 4 378 dolláros rekordárat ért el, bár később némi profitrealizálás után stagnált. Ennek ellenére az arany heti szinten 7,6 százalék nyereségre áll, ami 2020 eleje óta a legnagyobb emelkedés.
- Az ezüst szintén új csúcsot döntött.
- Az S&P 500 és Nasdaq határidős indexei 0,3 százalékkal estek, miközben a nap folyamán további amerikai regionális banki jelentések várhatók.
- Az európai részvényindexek 0,7 százalékkal,
- az FTSE-határidők pedig 0,9 százalékkal csökkentek.
A részvénypiaci hangulatot az Egyesült Államok és Kína közötti növekvő kereskedelmi feszültség is rontotta.
Kína csütörtökön azzal vádolta az Egyesült Államokat, hogy „pánikot kelt” a ritkaföldfémekre vonatkozó kínai exportkorlátozások miatt, elutasítva a Fehér Ház kérését a korlátozások feloldására.
- Az MSCI Ázsia–Csendes-óceáni index 0,9 százalékkal esett, így a hét negatív tartományba került.
- A japán Nikkei egy százalékot veszített, a bankszektor indexe meredeken esett.
- A tajvani tőzsde 0,9 százalékkal csökkent, annak ellenére, hogy a csipgyártó TSMC rekordnegyedéves nyereségről számolt be, és optimista előrejelzést adott a mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházásokról.
- A kínai blue chipek és a hongkongi Hang Seng index egyaránt 1,4 százalékkal zuhantak.
- A hitelpiaci aggodalmak és a kamatcsökkentési várakozások gyengítették a dollárt, amely 0,6 százalék heti veszteségre áll a főbb devizákkal szemben.
- A jen és a svájci frank voltak a hét legnagyobb nyertesei, 0,7, illetve 0,9 százalék erősödéssel.
A japán jegybank kormányzója, Kazuo Ueda elmondta, hogy a központi bank alaposan megvizsgálja az adatokat, mielőtt dönt a kamatemelésről ebben a hónapban. Eközben a Liberális Demokrata Párt vezetője, Sanae Takaichi továbbra is szövetségeseket keres a jövő héten várható miniszterelnök-választáshoz.
A budapesti békecsúcs nyomán estek az olajárak
Az amerikai államkötvények a harmadik egymást követő héten is nyereséget mutatnak.
- A kétéves kötvényhozam 2 bázisponttal 3,4040 százalékra esett, új hároméves mélypontot elérve,
- a tízéves hozam 2 bázisponttal 3,959 százalékra csökkent, heti szinten pedig 10 bázisponttal alacsonyabb.
- Az olajárak tovább estek, miután előző este egy százalékot veszítettek, miután Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy hamarosan Oroszország elnökével, Vlagyimir Putyinnal találkozik Magyarországon, hogy megvitassák az ukrajnai háború befejezésének lehetőségeit.
- Az amerikai WTI nyersolaj 0,7 százalékkal 57,04 dollárra,
- az Európában irányadó Brent 0,7 százalékkal 60,63 dollárra esett hordónként.