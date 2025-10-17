Máris itt a budapesti békecsúcs hatása a világra: bezuhant az olaj ára Trump, Putyin és Orbán találkozója miatt

Folytatta a részvénypiac a Wall Street csütörtöki gyengülését pénteken az ázsiai kereskedelemben, a kötvényhozamok tovább emelkedtek, miközben az arany újabb rekordot döntött. Az amerikai regionális bankoknál jelentkező hitelfeszültség jelei idegessé tették a befektetőket.

A részvénypiac a bankpánik miatt aggódik, az olajár viszont beszakadt a budapesti békecsúcs hírére / Fotó: Anadolu via AFP

Az éjszaka folyamán a Zions részvényei 13 százalékkal zuhantak, miután a bank bejelentette, hogy kaliforniai részlegének két hitele miatt 50 millió dolláros veszteséget könyvel el a harmadik negyedévben.

A Western Alliance papírjai 11 százalékkal estek; a cég pert indított, csalással vádolva a Cantor Groupout.

Bár a két hitelezőnél jelentkező problémák egyelőre kordában tarthatónak tűnnek, ahol füst van, ott gyakran tűz is, és a 2023-as válság megoldása valójában egy újabb bankválság melegágyát teremtette meg

– kommentálta a helyzetet a Reutersnek Tony Sycamore, az IG elemzője.

„Ez az amerikai bankszektort érintő sokk inkább a piaci hangulatról és a likviditásról szól, mintsem egy rendszerszintű hitelösszeomlásról” – mondta a Bloombergnek Dilin Wu, a Pepperstone Group Ltd. stratégája. „Jelenleg jó példája ez a globális kockázatkerülésnek — az alapmutatók rendben vannak, de a félelem az úr a tőzsdéken.”

A két esemény erős nyomást gyakorolt az amerikai bankszektor részvényeire, gyengítette a dollárt, erősítette viszont a két klasszikus menekülődeviza, a jen és a svájci frank árfolyamát. A kétéves amerikai államkötvények hozama pénteken hároméves mélypontra, 3,4040 százalékra esett;, a befektetők idén legalább két újabb negyed százalékpontos kamatcsökkentést áraznak a Fed részéről.

Mínuszban nyithat a részvénypiac Európában, újabb történelmi csúcson az arany árfolyama

A biztonságos eszközök felé fordulás következtében

az arany unciánként 4 378 dolláros rekordárat ért el, bár később némi profitrealizálás után stagnált. Ennek ellenére az arany heti szinten 7,6 százalék nyereségre áll, ami 2020 eleje óta a legnagyobb emelkedés.

Az ezüst szintén új csúcsot döntött.

Az S&P 500 és Nasdaq határidős indexei 0,3 százalékkal estek, miközben a nap folyamán további amerikai regionális banki jelentések várhatók.

Az európai részvényindexek 0,7 százalékkal,

az FTSE-határidők pedig 0,9 százalékkal csökkentek.

A részvénypiaci hangulatot az Egyesült Államok és Kína közötti növekvő kereskedelmi feszültség is rontotta.

Kína csütörtökön azzal vádolta az Egyesült Államokat, hogy „pánikot kelt” a ritkaföldfémekre vonatkozó kínai exportkorlátozások miatt, elutasítva a Fehér Ház kérését a korlátozások feloldására.

Az MSCI Ázsia–Csendes-óceáni index 0,9 százalékkal esett, így a hét negatív tartományba került.

A japán Nikkei egy százalékot veszített, a bankszektor indexe meredeken esett.

A tajvani tőzsde 0,9 százalékkal csökkent, annak ellenére, hogy a csipgyártó TSMC rekordnegyedéves nyereségről számolt be, és optimista előrejelzést adott a mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházásokról.

A kínai blue chipek és a hongkongi Hang Seng index egyaránt 1,4 százalékkal zuhantak.

A hitelpiaci aggodalmak és a kamatcsökkentési várakozások gyengítették a dollárt, amely 0,6 százalék heti veszteségre áll a főbb devizákkal szemben.

A jen és a svájci frank voltak a hét legnagyobb nyertesei, 0,7, illetve 0,9 százalék erősödéssel.

A japán jegybank kormányzója, Kazuo Ueda elmondta, hogy a központi bank alaposan megvizsgálja az adatokat, mielőtt dönt a kamatemelésről ebben a hónapban. Eközben a Liberális Demokrata Párt vezetője, Sanae Takaichi továbbra is szövetségeseket keres a jövő héten várható miniszterelnök-választáshoz.