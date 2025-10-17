Deviza
Máris itt a budapesti békecsúcs hatása a világra: bezuhant az olaj ára Trump, Putyin és Orbán találkozója miatt

Kisebbfajta bankpánik tört ki a tőkepiacokon, zuhannak a pénzintézetek papírjai. A részvénypiac az európai kereskedelemben is a negatív tartományban nyithat. A budapesti békecsúcs bejelentése nyomán viszont estek az olajárak.
D. GY.
2025.10.17., 07:47

Folytatta a részvénypiac a Wall Street csütörtöki gyengülését pénteken az ázsiai kereskedelemben, a kötvényhozamok tovább emelkedtek, miközben az arany újabb rekordot döntött. Az amerikai regionális bankoknál jelentkező hitelfeszültség jelei idegessé tették a befektetőket.

részvénypiac olajár
A részvénypiac a bankpánik miatt aggódik, az olajár viszont beszakadt a budapesti békecsúcs hírére / Fotó: Anadolu via AFP
  • Az éjszaka folyamán a Zions részvényei 13 százalékkal zuhantak, miután a bank bejelentette, hogy kaliforniai részlegének két hitele miatt 50 millió dolláros veszteséget könyvel el a harmadik negyedévben. 
  • A Western Alliance papírjai 11 százalékkal  estek; a cég pert indított, csalással vádolva a Cantor Groupout. 

Bár a két hitelezőnél jelentkező problémák egyelőre kordában tarthatónak tűnnek, ahol füst van, ott gyakran tűz is, és a 2023-as válság megoldása valójában egy újabb bankválság melegágyát teremtette meg

 – kommentálta a helyzetet a Reutersnek Tony Sycamore, az IG elemzője.

„Ez az amerikai bankszektort érintő sokk inkább a piaci hangulatról és a likviditásról szól, mintsem egy rendszerszintű hitelösszeomlásról” – mondta a Bloombergnek Dilin Wu, a Pepperstone Group Ltd. stratégája. „Jelenleg jó példája ez a globális kockázatkerülésnek — az alapmutatók rendben vannak, de a félelem az úr a tőzsdéken.”

A két esemény erős nyomást gyakorolt az amerikai bankszektor részvényeire, gyengítette a dollárt, erősítette viszont  a két klasszikus menekülődeviza, a jen és a svájci frank árfolyamát. A kétéves amerikai államkötvények hozama pénteken hároméves mélypontra, 3,4040 százalékra esett;, a befektetők idén legalább két újabb negyed százalékpontos kamatcsökkentést áraznak a Fed részéről.

Mínuszban nyithat a részvénypiac Európában, újabb történelmi csúcson az arany árfolyama

A biztonságos eszközök felé fordulás következtében 

  • az arany unciánként 4 378 dolláros rekordárat ért el, bár később némi profitrealizálás után stagnált. Ennek ellenére az arany heti szinten 7,6 százalék nyereségre áll, ami 2020 eleje óta a legnagyobb emelkedés. 
  • Az ezüst szintén új csúcsot döntött. 
  • Az S&P 500 és Nasdaq határidős indexei 0,3 százalékkal estek, miközben a nap folyamán további amerikai regionális banki jelentések várhatók. 
  • Az európai részvényindexek 0,7 százalékkal, 
  • az FTSE-határidők pedig 0,9 százalékkal csökkentek.

A részvénypiaci hangulatot az Egyesült Államok és Kína közötti növekvő kereskedelmi feszültség is rontotta. 

Kína csütörtökön azzal vádolta az Egyesült Államokat, hogy „pánikot kelt” a ritkaföldfémekre vonatkozó kínai exportkorlátozások miatt, elutasítva a Fehér Ház kérését a korlátozások feloldására.

  • Az MSCI Ázsia–Csendes-óceáni index 0,9 százalékkal esett, így a hét negatív tartományba került. 
  • A japán Nikkei egy százalékot veszített, a bankszektor indexe meredeken esett. 
  • A tajvani tőzsde 0,9 százalékkal csökkent, annak ellenére, hogy a csipgyártó TSMC rekordnegyedéves nyereségről számolt be, és optimista előrejelzést adott a mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházásokról. 
  • A kínai blue chipek és a hongkongi Hang Seng index egyaránt 1,4 százalékkal zuhantak. 
  • A hitelpiaci aggodalmak és a kamatcsökkentési várakozások gyengítették a dollárt, amely 0,6 százalék heti veszteségre áll a főbb devizákkal szemben. 
  • A jen és a svájci frank voltak a hét legnagyobb nyertesei, 0,7, illetve 0,9 százalék erősödéssel.

A japán jegybank kormányzója, Kazuo Ueda elmondta, hogy a központi bank alaposan megvizsgálja az adatokat, mielőtt dönt a kamatemelésről ebben a hónapban. Eközben a Liberális Demokrata Párt vezetője, Sanae Takaichi továbbra is szövetségeseket keres a jövő héten várható miniszterelnök-választáshoz.

A budapesti békecsúcs nyomán estek az olajárak

Az amerikai államkötvények a harmadik egymást követő héten is nyereséget mutatnak. 

  • A kétéves kötvényhozam 2 bázisponttal 3,4040 százalékra esett, új hároméves mélypontot elérve, 
  • a tízéves hozam 2 bázisponttal 3,959 százalékra csökkent, heti szinten pedig 10 bázisponttal alacsonyabb. 
  • Az olajárak tovább estek, miután előző este egy százalékot veszítettek, miután Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy hamarosan Oroszország elnökével, Vlagyimir Putyinnal találkozik Magyarországon, hogy megvitassák az ukrajnai háború befejezésének lehetőségeit. 
  • Az amerikai WTI nyersolaj 0,7 százalékkal 57,04 dollárra, 
  • az Európában irányadó Brent 0,7 százalékkal 60,63 dollárra esett hordónként.
2 perc
Építési és Közlekedési Minisztérium

Máris itt a fordulat: nem zár be a debreceni kínai akkugyár miatt a fontos magyar vasútvonal – kiderült az igazság a 106-osról

A kistelepülések könnyen elérhetők maradnak, miközben csökken a zajterhelés és lehetővé válik a repülőtér bővítése.
7 perc
arany

Máris itt a budapesti békecsúcs hatása a világra: bezuhant az olaj ára Trump, Putyin és Orbán találkozója miatt

A részvénypiac az európai kereskedelemben is a negatív tartományban nyithat.
2 perc
Románia

Nem hagyják annyiban, máris megtámadták a magánnyugdíj-megtakarításokról szóló új törvényt: "Ez kisajátítás" – kimondta a román legfelsőbb bíróság

A jogszabály megszüntetné az egyösszegű kifizetés lehetőségét, amit a bírák közvetett kisajátításnak tartanak – így Bukarest egyik legvitatottabb gazdasági reformja kerülhet veszélybe.

