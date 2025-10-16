Részvénypiac: száguldanak az indexek, beindult az amerikai gyorsjelentési szezon, ismét történelmi csúcson az arany

Emelkedett a részvénypiac az ázsiai kereskedelemben, miután az amerikai csipgyártó cégek előző napi erős ralija lendületet adott a szektornak.

Folytatódott a rali a részvénypiacon, bár a kereskedelmi háború tovább gyengítette a dollárt / Fotó: AFP

A Wall Streeten ígéretesen induló gyorsjelentési szezon szintén javította a befektetői hangulatot. Eközben a Peking és Washington közötti kereskedelmi feszültségek növelték a menedékeszközök, például az arany – amely újabb rekordot döntött – és a japán jen vonzerejét, miközben gyengítették a dollárt.

Az olaj ára is emelkedett, miután Donald Trump amerikai elnök közölte, hogy Narendra Modi indiai miniszterelnök megígérte: országa leáll az orosz olaj vásárlásával. Oroszország jelenleg India olajimportjának mintegy egyharmadát biztosítja.

Száguld a részvénypiac, fókuszban a nagybankok és a csipszektor

A japán Nikkei index 0,8 százalékkal erősödött, a csip- és mesterségesintelligencia-részvények húzták a mutatót.

A tajvani részvényindex 1,4 százalékkal,

a dél-koreai KOSPI 1,8 százalékkal,

az ausztrál részvénypiac pedig 1,1 százalékkal emelkedett, mindhárom új történelmi csúcsot ért el.

A tajvani chipgyártó TSMC a nap folyamán teszi közzé eredményeit, miután a holland ASML a várakozásokat meghaladó harmadik negyedéves megrendelésekről és működési eredményről számolt be, amit a mesterséges intelligencia iránti hatalmas beruházási hullám támogatott.

A hongkongi és a kínai szárazföldi részvények (CSI 300 index) is emelkedtek egy kezdeti megingás után, annak ellenére, hogy a kereskedelmi feszültségek továbbra is nyomást gyakorolnak a piacokra.

Az amerikai részvényindexek határidős jegyzései összességében stagnáltak, miután

az S&P 500 0,4 százalékkal

a technológiai részvényekben gazdag Nasdaq pedig 0,6 százalékkal erősödött az előző kereskedési napon.

A Philadelphia SE Semiconductor Index 3 százalékos száguldást hozott össze.

A mesterséges intelligencia körüli optimizmus és az amerikai bankok erős eredményei adták a fő hajtóerőt a részvénypiacokon, annak ellenére, hogy Trump szerdán kijelentette:

az Egyesült Államok kereskedelmi háborúban áll Kínával.

Az arany újabb 0,6 százalékkal emelkedett, újabb történelmi csúcsra hágott fel, unciánként 4 234,41 dolláros árfolyamot ért el.

A dollár már harmadik egymást követő napon gyengült, 0,2 százalékkal esett a főbb devizák kosarával szemben.

A jenhez képest 0,4 százalékkal csúszott meg, egészen 150,51 jen/dollár szintig, így ismét a lélektani határnak számító 150-es szint került a figyelem középpontjába.

A zöldhasú 0,4 százalékkal gyengült a szintén klasszikus menedékeszköznek számító svájci frankkal szemben is.

Az euró 0,2 százalékkal 1,1667 dollárra erősödött.

Folytatódik a kínai-amerikai vámháború, de van esély a rendezésre

Voltak biztató jelek a kereskedelmi feszültségek enyhülésére: Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter elmondta, hogy elképzelhető a jelenlegi vámmentesség meghosszabbítása, és Trump továbbra is tervezi, hogy még ebben a hónapban Dél-Koreában találkozik Hszi Csin-ping kínai elnökkel.

Az Egyesült Államok és Kína közötti hatalmi játszma még korántsem ért véget

– kommentálta a helyzetet a Reutersnek nyilatkozva Kyle Rodda, a Capital.com vezető pénzügyi elemzője.

„Teljesen csak akkor enyhülhet a helyzet, ha Kína visszalép a ritkaföldfém-export korlátozással való fenyegetőzéstől, és az Egyesült Államok is visszavonja a november 1-jére tervezett 100 százalékos vámemelést. Addig a piaci bizonytalanság megmarad" - tette hozzá.