Részvénypiac: felerősödtek a Fed kamatcsökkentésére vonatkozó várakozások, a kínai-amerikai feszültség azonban óvatossá teszi a befektetőket

Az amerikai jegybankelnök nyilatkozata nyomán felerősödtek a kamatcsökkentési várakozások. A kínai-amerikai vámháború újbóli eszkalálódása azonban óvatossá teszi a részvénypiac befektetőit. Enyhülni látszik a francia kormányválság; ha a régi-új miniszterelnök valóban elhalasztja a nyugdíjreform bevezetését, van remény a költségvetés elfogadására.
D. GY.
2025.10.15., 07:28

Óvatos emelkedéssel próbált magához térni a részvénypiac az ázsiai kereskedelemben, amit Jerome Powell, az amerikai jegybank (Federal Reserve) elnökének enyhülést sugalló nyilatkozatai, valamint a Wall Streeten közzétett kedvező bankszektor-eredmények segítettek. A kockázatvállalási kedvet ugyanakkor továbbra is visszafogta az Egyesült Államok és Kína közötti kereskedelmi feszültség.

részvénypiac
Részvénypiac: a Fed reményt ad, a vámháború óvatosságra kényszerít / Fotó: AFP

Powell kedden nyitva hagyta a lehetőséget további kamatcsökkentésekre, és azt mondta, hogy a jegybank hosszú ideje tartó mérlegcsökkentési programjának vége „már látható közelségbe” került. Néhányan enyhülést jelzőnek értékelték Powell megjegyzéseit, amelyek kissé javították a piacokat, és megerősítették a további idei lazításokra vonatkozó várakozásokat: decemberig mintegy 48 bázispontnyi csökkentést áraz a piac. 

Fed-remények

A Fed hamarosan lezárhatja a mennyiségi szigorítást (quantitative tightening), akár már az októberi FOMC-ülésen bejelentést is tehet erről 

mondta a Reutersnek Tom Kenny, az ANZ vezető nemzetközi közgazdásza. „Arra számítunk, hogy a Fed októberben és decemberben is 25 bázispontos kamatcsökkentést hajt végre" - tette hozzá.

Az amerikai nagybankok erős eredményei és a Nemzetközi Valutaalap 2025-ös globális növekedési előrejelzésének felfelé módosítása is támogatta a piacokat, amelyek korábban meredeken estek a kínai–amerikai kereskedelmi kapcsolatok újbóli feszültségei miatt.

  • Az MSCI legszélesebb, ázsiai–csendes-óceáni részvényindexe 0,45 százalékkal emelkedett, 
  • a japán Nikkei 0,8 százalékkal nőtt, miután az előző kereskedési nap 2,6 százalékot esett. 
  • A Nasdaq- és az S&P 500-index határidős jegyzései egyaránt mintegy 0,1százalékkal emelkedtek.

Óvatos a részvénypiac a kínai-amerikai újabb vámfeszültségek láttán

A hangulat azonban továbbra is törékeny maradt, miután Donald Trump amerikai elnök kedden kijelentette, hogy 

Washington fontolóra veszi egyes kereskedelmi kapcsolatok megszüntetését Kínával, például az étolaj-kereskedelem területén.

Az Egyesült Államok és Kína ezen felül új kikötői díjakat is bevezetett a tengeri szállítmányozási cégekre, amelyek mindent szállítanak a karácsonyi játékoktól kezdve a nyersolajig. A piacokat az elmúlt napokban erőteljesen megrázták a két ország közötti kereskedelmi háború újabb fejleményei, miután Trump bejelentette, hogy 100 százalékos vámot vet ki a kínai termékekre, válaszul Peking ritkaföldfém-exportjára kivetett új korlátozásokra. 

Ez arra utal, hogy egy tartós tűzszünet elérése nem lesz könnyű. De ugyanakkor emlékeztető is arra, hogy a piacnak érdemes óvatosnak lennie – gyakran elhangzanak ezek a bejelentések, majd később visszakoznak a felek

 – mondta Tony Sycamore, az IG piaci elemzője.

Jamieson Greer, az Egyesült Államok kereskedelmi képviselője kedden kijelentette, hogy a Kínától függ, életbe lépnek-e a további 100 százalékos vámok november 1-jén vagy előbb, de elismerte, hogy Pekingnek nehéz lehet megtalálni a kiutat ebből a helyzetből. 

Francia politikai bohózat: közel a végkifejlet?

Franciaországban Sébastien Lecornu miniszterelnök kedden bejelentette, hogy a kormány elhalasztja a vitatott nyugdíjreformot a 2027-es választások utánra, ami némi megkönnyebbülést hozott a befektetők számára. 

Az európai határidős indexek jelentősen emelkedtek Ázsiában: 

  • az EUROSTOXX 50 futures 0,8 százalékkal, 
  • a brit FTSE és a német DAX határidős jegyzései 0,3 százalékkal nőttek.

Bármi, ami némi megnyugvást hoz a francia parlamentben zajló huzavonában, abszolút pozitívum

 – mondta Juan Perez, a Monex USA kereskedési igazgatója.

  • Az euró enyhén erősödött, egészen 1,1611 dollárig, de általánosságban stagnál a francia politikai zűrzavar közepette. 
  • A dollár a kamatvágási várakozások miatt gyengült: 0,25 százalékkal esett a jennel, és 
  • 0,06 százalékkal a svájci frankkal szemben. 
  • Eközben az arany folytatta rekorddöntő szárnyalását, 0,9 százalékkal 4 179,80 dollárra drágult unciánként, amit a geopolitikai és gazdasági bizonytalanságok, valamint a Fed kamatvágási várakozásai tápláltak. 
  • Az olajárak enyhén csökkentek: a Brent nyersolaj 0,1 százalékkal 62,33 dollárra, 
  • az amerikai WTI 0,07 százalékkal 58,66 dollárra süllyedt hordónként.
Kereskedelmi háború

Donald Trump amerikai elnök 2025. árprilis másodikán bejelentette, hogy 10 százalékos alapvámot vet ki az Egyesült Államokba irányuló összes importra, és magasabb vámokat vet ki az ország több kereskedelmi partnerére.
Kereskedelmi háború
768 cikk

arany

Részvénypiac: felerősödtek a Fed kamatcsökkentésére vonatkozó várakozások, a kínai-amerikai feszültség azonban óvatossá teszi a befektetőket

A kínai-amerikai vámháború újbóli eszkalálódása óvatossá teszi a részvénypiac befektetőit.
élelmiszer-biztonság

Svédország minden eddiginél súlyosabb jelét adta, hogy háborúra készül: épülnek az első gabona-vésztározók – „Nehéz időkben is legyen élelme a lakosságnak”

A kezdeményezés célja, hogy a lakosság élelmiszer-ellátása biztonságban legyen még válságos időszakokban is, és hosszú távon az egész országra kiterjedő készleteket biztosítson.
Európai Unió

Európa már építkezni se hajlandó, van azonban bezzegállam, és aki felkészül: Magyarország

Hát ha még Trump elnökre hallgatunk…

