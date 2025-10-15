Részvénypiac: felerősödtek a Fed kamatcsökkentésére vonatkozó várakozások, a kínai-amerikai feszültség azonban óvatossá teszi a befektetőket
Óvatos emelkedéssel próbált magához térni a részvénypiac az ázsiai kereskedelemben, amit Jerome Powell, az amerikai jegybank (Federal Reserve) elnökének enyhülést sugalló nyilatkozatai, valamint a Wall Streeten közzétett kedvező bankszektor-eredmények segítettek. A kockázatvállalási kedvet ugyanakkor továbbra is visszafogta az Egyesült Államok és Kína közötti kereskedelmi feszültség.
Powell kedden nyitva hagyta a lehetőséget további kamatcsökkentésekre, és azt mondta, hogy a jegybank hosszú ideje tartó mérlegcsökkentési programjának vége „már látható közelségbe” került. Néhányan enyhülést jelzőnek értékelték Powell megjegyzéseit, amelyek kissé javították a piacokat, és megerősítették a további idei lazításokra vonatkozó várakozásokat: decemberig mintegy 48 bázispontnyi csökkentést áraz a piac.
Fed-remények
A Fed hamarosan lezárhatja a mennyiségi szigorítást (quantitative tightening), akár már az októberi FOMC-ülésen bejelentést is tehet erről
– mondta a Reutersnek Tom Kenny, az ANZ vezető nemzetközi közgazdásza. „Arra számítunk, hogy a Fed októberben és decemberben is 25 bázispontos kamatcsökkentést hajt végre" - tette hozzá.
Az amerikai nagybankok erős eredményei és a Nemzetközi Valutaalap 2025-ös globális növekedési előrejelzésének felfelé módosítása is támogatta a piacokat, amelyek korábban meredeken estek a kínai–amerikai kereskedelmi kapcsolatok újbóli feszültségei miatt.
- Az MSCI legszélesebb, ázsiai–csendes-óceáni részvényindexe 0,45 százalékkal emelkedett,
- a japán Nikkei 0,8 százalékkal nőtt, miután az előző kereskedési nap 2,6 százalékot esett.
- A Nasdaq- és az S&P 500-index határidős jegyzései egyaránt mintegy 0,1százalékkal emelkedtek.
Óvatos a részvénypiac a kínai-amerikai újabb vámfeszültségek láttán
A hangulat azonban továbbra is törékeny maradt, miután Donald Trump amerikai elnök kedden kijelentette, hogy
Washington fontolóra veszi egyes kereskedelmi kapcsolatok megszüntetését Kínával, például az étolaj-kereskedelem területén.
Az Egyesült Államok és Kína ezen felül új kikötői díjakat is bevezetett a tengeri szállítmányozási cégekre, amelyek mindent szállítanak a karácsonyi játékoktól kezdve a nyersolajig. A piacokat az elmúlt napokban erőteljesen megrázták a két ország közötti kereskedelmi háború újabb fejleményei, miután Trump bejelentette, hogy 100 százalékos vámot vet ki a kínai termékekre, válaszul Peking ritkaföldfém-exportjára kivetett új korlátozásokra.
Ez arra utal, hogy egy tartós tűzszünet elérése nem lesz könnyű. De ugyanakkor emlékeztető is arra, hogy a piacnak érdemes óvatosnak lennie – gyakran elhangzanak ezek a bejelentések, majd később visszakoznak a felek
– mondta Tony Sycamore, az IG piaci elemzője.
Jamieson Greer, az Egyesült Államok kereskedelmi képviselője kedden kijelentette, hogy a Kínától függ, életbe lépnek-e a további 100 százalékos vámok november 1-jén vagy előbb, de elismerte, hogy Pekingnek nehéz lehet megtalálni a kiutat ebből a helyzetből.
Francia politikai bohózat: közel a végkifejlet?
Franciaországban Sébastien Lecornu miniszterelnök kedden bejelentette, hogy a kormány elhalasztja a vitatott nyugdíjreformot a 2027-es választások utánra, ami némi megkönnyebbülést hozott a befektetők számára.
Az európai határidős indexek jelentősen emelkedtek Ázsiában:
- az EUROSTOXX 50 futures 0,8 százalékkal,
- a brit FTSE és a német DAX határidős jegyzései 0,3 százalékkal nőttek.
Bármi, ami némi megnyugvást hoz a francia parlamentben zajló huzavonában, abszolút pozitívum
– mondta Juan Perez, a Monex USA kereskedési igazgatója.
- Az euró enyhén erősödött, egészen 1,1611 dollárig, de általánosságban stagnál a francia politikai zűrzavar közepette.
- A dollár a kamatvágási várakozások miatt gyengült: 0,25 százalékkal esett a jennel, és
- 0,06 százalékkal a svájci frankkal szemben.
- Eközben az arany folytatta rekorddöntő szárnyalását, 0,9 százalékkal 4 179,80 dollárra drágult unciánként, amit a geopolitikai és gazdasági bizonytalanságok, valamint a Fed kamatvágási várakozásai tápláltak.
- Az olajárak enyhén csökkentek: a Brent nyersolaj 0,1 százalékkal 62,33 dollárra,
- az amerikai WTI 0,07 százalékkal 58,66 dollárra süllyedt hordónként.