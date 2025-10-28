Részvénypiac: a technológiai szektornak igen jó számokat kell hoznia, hogy igazolja magas értékeltségét
Lefelé korrigált a részvénypiac az ázsiai kereskedelemben az utóbbi időszak jelentős nyereségei után. A globális kereskedelmi feszültségek enyhülésébe vetett remények továbbra is fűtik a kockázatvállalási hajlandóságot. A technológiai részvények emelkedéssel várják az ágazat óriáscégeinek héten esedékes gyorsjelentéseit.
Az Egyesült Államokban és Kanadában a kamatcsökkentési várakozások támogatják a kötvénypiacokat, ami nyomást gyakorolt a dollárra. A befektetők figyelmének fókuszában az amerikai jegybank kommunikácója áll, arra számítanak, hogy a Fed a további monetáris lazítás irányába mozdul el.
Arany: már a háziasszonyok is vásárolnak, nagyobb korrekció jöhet
Az arany árfolyama unciánként 4000 dollár körül mozgott, miután az elmúlt öt kereskedési napban bekövetkezett 9 százalékos esés kiszorította a tőkeáttételes pénzeket a túlzsúfolt pozíciókból.
A fundamentumok által támogatott áremelkedés mára inkább a lakossági befektetők lelkesedése által vezéreltnek tűnik
– kommentálta a helyzetet a Reutersnek Neil Shearing, a Capital Economics vezető közgazdásza. „Az árak reálértéken számolva továbbra is rekordmagasságban vannak, így a következő nagy mozgás az arany árfolyamában inkább lefelé várható, mint felfelé – tette hozzá. – Új előrejelzésünk szerint az ár 2026 végére unciánként 3500 dollárra csökkenhet.”
Számos ázsiai részvénypiac is történelmi csúcsokat ért el, és már időszerű volt némi korrekció. A japán Nikkei index 0,2 százalékkal gyengült, miután hétfőn 2,5 százalékot emelkedett; ezzel az idén közel 27 százalék pluszban jár – főként a technológiai szektor lendülete hajtotta.
Trump elégedett Japánnal
Japán új miniszterelnöke, Takaicsi Szanae Tokióban találkozott Donald Trump amerikai elnökkel, hogy a védelmi együttműködésről, a kereskedelemről és az Egyesült Államokba irányuló 550 milliárd dolláros beruházási csomagról tárgyaljanak, amelyről korábban már megállapodás született. A Bloomberg jelentése szerint az amerikai elnök elégedett volt a találkozóval:
Ha bármikor, ha bármilyen kérdése, kétsége, kérése van, ha bármiben segítségre van szüksége – bármit tehetek Japánért, ott leszünk önök mellett
– mondta az amerikai elnök. „Szövetségeseik vagyunk a lehető legerősebb szinten” – tette hozzá.
Részvénypiac: tovább hasít a tech szektor, de mi lesz a többiekkel?
- A dél-koreai részvények 1,2 százalékkal estek, ezzel visszaadták a hétfői 2,6 százalékos ugrás egy részét. A hangulatot javította, hogy a gazdasági adatok szerint a harmadik negyedévben a növekedés meghaladta a várakozásokat, amit a fogyasztás és az export erősödése hajtott.
- Az MSCI Ázsia–Csendes-óceáni régiót lefedő indexe 0,2 százalékkal csökkent,
- a kínai blue chipek 0,2 százalékkal emelkedtek.
- A sanghaji tőzsdemutató 2015 közepe óta először törte át a 4000 pontos lélektani határt.
- Az Euro Stoxx 50 határidős index 0,2 százalékkal esett,
- a német DAX határidős mutatója szintén gyengült,
- a londoni a FTSE határidős indexe alig változott.
- Az S&P 500 és a Nasdaq határidős jegyzései alig mozdultak el a történelmi csúcsok közeléből.
A technológiai részvények ismét felfelé húzták a Wall Streetet, miután a Qualcomm árfolyama 11 százalékkal szaladt fel; két új, adatközpontokhoz tervezett mesterségesintelligencia-csipet mutatott be.
Merre tovább, Fed?
A piaci várakozások magasak a hét legnagyobb amerikai tech óriás (például a Microsoft, az Alphabet, az Apple, az Amazon vagy a Meta) e heti jelentéseivel kapcsolatban – erős eredményekre van szükségük ahhoz, hogy igazolják magas értékeltségüket. A költségek csökkentése érdekében az Amazon kedden akár 30 ezer irodai állás megszüntetését is bejelentheti.
A kötvénypiacon a 10 éves amerikai államkötvény hozama 3,98 százalékon állt, a befektetők a szerdai Fed-ülésre várnak. Negyedpontos kamatvágás gyakorlatilag biztosnak tűnik a határidős árfolyamokból számolt valószínűségek alapján;
a fő kérdés, hogy a Fed megerősíti-e a piac decemberi kamatcsökkentési várakozásait.
A piac abban is bízik, hogy a Fed véget vet mérlege szűkítésének, azaz a mennyiségi szigorításnak.
- Kanada központi bankja szintén várhatóan csökkenti a kamatokat a héten,
- az Európai Központi Bank és a japán jegybank a befektetői várakozások szerint viszont egyelőre kivár.
A japán jegybank valószínűleg megvitatja, hogy a feltételek kedvezők-e a kamatemelések folytatásához, de a politikai tényezők egyelőre a status quo fenntartása mellett szólnak.
A Fed várhatóan enyhébb hangvétele miatt
- a dollár 0,4 százalékkal, 152,20 jenre gyengült, elmaradva az éjszakai 153,29-os csúcstól.
- Az euró 1,1660 dollárra drágult, de továbbra is a 1,1728-es ellenállási szint alatt maradt.
- A dollárindex 0,3 százalékkal, 98,643-ra csökkent, de megmaradt az elmúlt időszak ingadozási sávjában.
Az árupiacokon az olajárak kissé mérséklődtek, miután a Reuters értesülései szerint
nyolc OPEC+-tagállam újabb mérsékelt kitermelésnövelést szorgalmaz decemberre.
A kartell tagjai vasárnap beszélik meg a kérdést.
- A Brent 0,2 százalékkal, 65,51 dollárra esett hordónként,
- az amerikai WTI típusú nyersolaj ára 0,2 százalékkal, 61,20 dollárra csökkent.