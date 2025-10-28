Részvénypiac: a technológiai szektornak igen jó számokat kell hoznia, hogy igazolja magas értékeltségét

Lefelé korrigált a részvénypiac az ázsiai kereskedelemben az utóbbi időszak jelentős nyereségei után. A globális kereskedelmi feszültségek enyhülésébe vetett remények továbbra is fűtik a kockázatvállalási hajlandóságot. A technológiai részvények emelkedéssel várják az ágazat óriáscégeinek héten esedékes gyorsjelentéseit.

A részvénypiac a Fed kamatcsökkentésére és a tech szektor óriásvállalatainak gyorsjelentéseire vár / Fotó: AFP

Az Egyesült Államokban és Kanadában a kamatcsökkentési várakozások támogatják a kötvénypiacokat, ami nyomást gyakorolt a dollárra. A befektetők figyelmének fókuszában az amerikai jegybank kommunikácója áll, arra számítanak, hogy a Fed a további monetáris lazítás irányába mozdul el.

Arany: már a háziasszonyok is vásárolnak, nagyobb korrekció jöhet

Az arany árfolyama unciánként 4000 dollár körül mozgott, miután az elmúlt öt kereskedési napban bekövetkezett 9 százalékos esés kiszorította a tőkeáttételes pénzeket a túlzsúfolt pozíciókból.

A fundamentumok által támogatott áremelkedés mára inkább a lakossági befektetők lelkesedése által vezéreltnek tűnik

– kommentálta a helyzetet a Reutersnek Neil Shearing, a Capital Economics vezető közgazdásza. „Az árak reálértéken számolva továbbra is rekordmagasságban vannak, így a következő nagy mozgás az arany árfolyamában inkább lefelé várható, mint felfelé – tette hozzá. – Új előrejelzésünk szerint az ár 2026 végére unciánként 3500 dollárra csökkenhet.”

Számos ázsiai részvénypiac is történelmi csúcsokat ért el, és már időszerű volt némi korrekció. A japán Nikkei index 0,2 százalékkal gyengült, miután hétfőn 2,5 százalékot emelkedett; ezzel az idén közel 27 százalék pluszban jár – főként a technológiai szektor lendülete hajtotta.

Trump elégedett Japánnal

Japán új miniszterelnöke, Takaicsi Szanae Tokióban találkozott Donald Trump amerikai elnökkel, hogy a védelmi együttműködésről, a kereskedelemről és az Egyesült Államokba irányuló 550 milliárd dolláros beruházási csomagról tárgyaljanak, amelyről korábban már megállapodás született. A Bloomberg jelentése szerint az amerikai elnök elégedett volt a találkozóval:

Ha bármikor, ha bármilyen kérdése, kétsége, kérése van, ha bármiben segítségre van szüksége – bármit tehetek Japánért, ott leszünk önök mellett

– mondta az amerikai elnök. „Szövetségeseik vagyunk a lehető legerősebb szinten” – tette hozzá.