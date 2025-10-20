Deviza
gyorsjelentési szezon
arany
kötvénypiac
FED
devizapiac
olaj
euró
részvénypiac
kamatcsökkentés

Optimista a részvénypiac az amerikai gyorsjelentési szezonnal kapcsolatban, ráadásul kamatcsökkentési várakozások is hajtják az indexeket

Teljes fordulatszámra kapcsol a gyorsjelentési szezon a héten a Wall Streeten, a befektetők optimisták. A részvénypiac szárnyalását az egyre erősödő kamatcsökkentési várakozások is fokozzák.
D. GY.
2025.10.20., 07:49

Emelkedett a részvénypiac teljesítménye a hétfői ázsiai kereskedelemben; a gyorsjelentési szezon teljes fordulatszámra kapcsolt, a befektetők optimisták a vállalati jelentésekkel kapcsolatban. Az Egyesült Államok inflációs adatait a piac legfeljebb egy kisebb akadálynak tekinti a további kamatcsökkentések felé vezető úton.

részvénypiac
A részvénypiac bízik az amerikai vállalatok gyorsjelentéseiben, és a Fed közelgő kamatcsökkentésére spekulál / Fotó: AFP

A kínai gazdasági adatok várhatóan azt mutatják majd, hogy a harmadik negyedévben a növekedés 4,8 százalékra lassult, míg a kiskereskedelmi forgalom és az ipari termelés a további gazdaságélénkítés szükségességét hangsúlyozhatja, miközben a döntéshozók a legújabb ötéves tervről tanácskoznak – írja a Bloomberg.

A Fedet várhatóan nem gátolja az infláció a kamatcsökkentésben

Az Egyesült Államokban a kormányzati leállás ellenére pénteken közzéteendő adatok várhatóan azt mutatják, hogy a maginfláció szeptemberben 3,1 százalékon maradt. Ez valószínűleg nem okoz piaci aggodalmat, mivel a Federal Reserve nem próbálta meg visszafogni a kamatcsökkentésekre vonatkozó várakozásokat. 

Powell elnök hangsúlyozta, hogy a munkaerőpiac gyengülésének jelei kulcsfontosságúak a Fed döntéshozatala szempontjából 

kommentálta a helyzetet a Reutersnek Michael Feroli, a JPMorgan amerikai közgazdasági részlegének vezetője. „Ez megerősítette a széles körben elterjedt várakozásokat, amelyek szerint az amerikai jegybank a következő, alig több mint két hét múlva esedékes ülésén ismét csökkenteni fogja a kamatlábakat.”

A határidős piacok teljes mértékben beárazták az októberi negyed százalékpontos kamatcsökkentést, és egy újabbat decemberre, a kamatlábak pedig jövő év közepére várhatóan 3,0 százalékra csökkennek.

Ázsia egyelőre bízik a leendő japán miniszterelnökben

A japán Nikkei index 1,5 százalékos emelkedéssel vezette az ázsiai piacokat, miután kiderült, hogy a Liberális Demokrata Párt és a Japán Innovációs Párt koalíciós kormányt alakít, így hivatalba léphet az ország első női miniszterelnöke. Elemzők szerint Takaicsi Szanae valószínűleg gazdaságélénkítő politikát folytatna, és ellenezné a további kamatemeléseket – ami a jenre és a kötvényekre nézve kedvezőtlen, de a részvények számára pozitív lenne.

  • A dél-koreai részvények 0,6 százalékkal emelkedtek, 
  • az MSCI Japánon kívüli ázsiai csendes-óceáni indexe 0,1 százalékkal erősödött. 
  • A Wall Streeten az S&P 500 határidős jegyzései stagnáltak, 
  • a Nasdaq futures 0,1 százalékkal emelkedett, mivel a befektetők pozitív vállalati eredményekre számítanak a héten.

A részvénypiac az amerikai gyorsjelentési szezonra vár

Ezen a héten több nagyvállalat is jelent, köztük a Tesla, a Ford, a GM, a Netflix, a Procter & Gamble, a Coca-Cola, az RTX (védelmi ipari óriás), valamint a technológiai nagyok, az IBM és az Intel. Az Egyesült Királyságban a nagybankok is jelenteni fognak, míg Németországban a szoftveróriás SAP teszi közzé negyedéves eredményeit. 

  • A páneurópai Euro Stoxx 50 határidős jegyzése 0,4 százalékkal, 
  • a német DAX 0,5 százalékkal, 
  • a brit FTSE 0,1 százalékkal emelkedett.

Az LSEG IBES adatai szerint az S&P 500-vállalatok összességében éves szinten 8,8 százalékos eredménynövekedést érhettek el a harmadik negyedévben, és erős számokra lesz szükség ahhoz, hogy igazolják a magas piaci értékeltséget.

A Fed kamatcsökkentési kilátásai alátámasztották a kötvénypiacokat: a 10 éves hozamok a múlt héten közel 14 bázisponttal, 4,011 százalékra estek. A hozamok csökkenése nyomást gyakorolt a dollárra az euróval és a magasabb hozamú devizákkal szemben. 

  • Az euróval 1,1656 dollár körül kereskedtek hétfőn a múlt heti  0,3 százalék emelkedés után, a közös európai fizetőeszköz annak ellenére erős marad a zöldhasúval szemben, hogy Franciaország hitelminősítését váratlanul rontották. 
  • A jen saját nehézségekkel küzd, mivel a befektetők mindössze 22 százalékra becsülik annak valószínűségét, hogy a japán jegybank ebben a hónapban kamatot emel, míg decemberre 50 százalékot áraznak. 
  • A dollár 0,2 százalékkal, 150,92 jenre erősödött, 
  • az euró pedig hasonló mértékben, 175,89-re. 
  • A dollárindex lényegében változatlan maradt, 98,543 ponton. 
  • Az árupiacokon az arany továbbra is nagy keresletnek örvend, miután a múlt héten közel 6 százalékot emelkedett, elérte a 4378,69 dollárt az árfolyama. 
  • A sárga fémmel unciánként 4245 dollár körül kereskedtek, a 4200 dolláros szint technikai támaszt jelent.

Hároméves távlatban úgy gondoljuk, hogy az arany árának még van tere a további emelkedésre, és 2028-ra akár elérheti az ötezer dolláros unciánkénti szintet, köszönhetően a befektetők és a jegybankok részéről jelentkező szerkezeti keresletnövekedésnek

– mondta Lorenzo Portelli, az Amundi Investment Institute többeszköz-stratégiai vezetője.

Az olajárakat továbbra is a bőséges kínálat nyomja le, mivel az OPEC+ tovább növeli kitermelését.
A Brent ára változatlanul 61,28 dollár per hordó volt, míg az amerikai nyersolaj 57,57 dolláron stagnált.

