Optimista a részvénypiac az amerikai gyorsjelentési szezonnal kapcsolatban, ráadásul kamatcsökkentési várakozások is hajtják az indexeket
Emelkedett a részvénypiac teljesítménye a hétfői ázsiai kereskedelemben; a gyorsjelentési szezon teljes fordulatszámra kapcsolt, a befektetők optimisták a vállalati jelentésekkel kapcsolatban. Az Egyesült Államok inflációs adatait a piac legfeljebb egy kisebb akadálynak tekinti a további kamatcsökkentések felé vezető úton.
A kínai gazdasági adatok várhatóan azt mutatják majd, hogy a harmadik negyedévben a növekedés 4,8 százalékra lassult, míg a kiskereskedelmi forgalom és az ipari termelés a további gazdaságélénkítés szükségességét hangsúlyozhatja, miközben a döntéshozók a legújabb ötéves tervről tanácskoznak – írja a Bloomberg.
A Fedet várhatóan nem gátolja az infláció a kamatcsökkentésben
Az Egyesült Államokban a kormányzati leállás ellenére pénteken közzéteendő adatok várhatóan azt mutatják, hogy a maginfláció szeptemberben 3,1 százalékon maradt. Ez valószínűleg nem okoz piaci aggodalmat, mivel a Federal Reserve nem próbálta meg visszafogni a kamatcsökkentésekre vonatkozó várakozásokat.
Powell elnök hangsúlyozta, hogy a munkaerőpiac gyengülésének jelei kulcsfontosságúak a Fed döntéshozatala szempontjából
– kommentálta a helyzetet a Reutersnek Michael Feroli, a JPMorgan amerikai közgazdasági részlegének vezetője. „Ez megerősítette a széles körben elterjedt várakozásokat, amelyek szerint az amerikai jegybank a következő, alig több mint két hét múlva esedékes ülésén ismét csökkenteni fogja a kamatlábakat.”
A határidős piacok teljes mértékben beárazták az októberi negyed százalékpontos kamatcsökkentést, és egy újabbat decemberre, a kamatlábak pedig jövő év közepére várhatóan 3,0 százalékra csökkennek.
Ázsia egyelőre bízik a leendő japán miniszterelnökben
A japán Nikkei index 1,5 százalékos emelkedéssel vezette az ázsiai piacokat, miután kiderült, hogy a Liberális Demokrata Párt és a Japán Innovációs Párt koalíciós kormányt alakít, így hivatalba léphet az ország első női miniszterelnöke. Elemzők szerint Takaicsi Szanae valószínűleg gazdaságélénkítő politikát folytatna, és ellenezné a további kamatemeléseket – ami a jenre és a kötvényekre nézve kedvezőtlen, de a részvények számára pozitív lenne.
- A dél-koreai részvények 0,6 százalékkal emelkedtek,
- az MSCI Japánon kívüli ázsiai csendes-óceáni indexe 0,1 százalékkal erősödött.
- A Wall Streeten az S&P 500 határidős jegyzései stagnáltak,
- a Nasdaq futures 0,1 százalékkal emelkedett, mivel a befektetők pozitív vállalati eredményekre számítanak a héten.
A részvénypiac az amerikai gyorsjelentési szezonra vár
Ezen a héten több nagyvállalat is jelent, köztük a Tesla, a Ford, a GM, a Netflix, a Procter & Gamble, a Coca-Cola, az RTX (védelmi ipari óriás), valamint a technológiai nagyok, az IBM és az Intel. Az Egyesült Királyságban a nagybankok is jelenteni fognak, míg Németországban a szoftveróriás SAP teszi közzé negyedéves eredményeit.
- A páneurópai Euro Stoxx 50 határidős jegyzése 0,4 százalékkal,
- a német DAX 0,5 százalékkal,
- a brit FTSE 0,1 százalékkal emelkedett.
Az LSEG IBES adatai szerint az S&P 500-vállalatok összességében éves szinten 8,8 százalékos eredménynövekedést érhettek el a harmadik negyedévben, és erős számokra lesz szükség ahhoz, hogy igazolják a magas piaci értékeltséget.
A Fed kamatcsökkentési kilátásai alátámasztották a kötvénypiacokat: a 10 éves hozamok a múlt héten közel 14 bázisponttal, 4,011 százalékra estek. A hozamok csökkenése nyomást gyakorolt a dollárra az euróval és a magasabb hozamú devizákkal szemben.
- Az euróval 1,1656 dollár körül kereskedtek hétfőn a múlt heti 0,3 százalék emelkedés után, a közös európai fizetőeszköz annak ellenére erős marad a zöldhasúval szemben, hogy Franciaország hitelminősítését váratlanul rontották.
- A jen saját nehézségekkel küzd, mivel a befektetők mindössze 22 százalékra becsülik annak valószínűségét, hogy a japán jegybank ebben a hónapban kamatot emel, míg decemberre 50 százalékot áraznak.
- A dollár 0,2 százalékkal, 150,92 jenre erősödött,
- az euró pedig hasonló mértékben, 175,89-re.
- A dollárindex lényegében változatlan maradt, 98,543 ponton.
- Az árupiacokon az arany továbbra is nagy keresletnek örvend, miután a múlt héten közel 6 százalékot emelkedett, elérte a 4378,69 dollárt az árfolyama.
- A sárga fémmel unciánként 4245 dollár körül kereskedtek, a 4200 dolláros szint technikai támaszt jelent.
Hároméves távlatban úgy gondoljuk, hogy az arany árának még van tere a további emelkedésre, és 2028-ra akár elérheti az ötezer dolláros unciánkénti szintet, köszönhetően a befektetők és a jegybankok részéről jelentkező szerkezeti keresletnövekedésnek
– mondta Lorenzo Portelli, az Amundi Investment Institute többeszköz-stratégiai vezetője.
Az olajárakat továbbra is a bőséges kínálat nyomja le, mivel az OPEC+ tovább növeli kitermelését.
A Brent ára változatlanul 61,28 dollár per hordó volt, míg az amerikai nyersolaj 57,57 dolláron stagnált.