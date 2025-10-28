Még a héten áttörheti a lélektani határt az S&P 500, de sok múlhat a tech óriások gyorsjelentésén
Az amerikai részvénypiac további emelkedésére számító befektetők szerint akár már a héten is átlépheti a világ legfontosabb tőzsdeindexe, az S&P 500 a lélektani 7 ezer pontos határt.
Az index hétfőn újabb rekordszintre, 6875 pontra szökött fel, a mutatót
- a pozitív kereskedelmi hírek,
- a kamatcsökkentési várakozások és
- az erős vállalati eredmények hajtották felfelé.
E makrogazdasági háttér mellett a bikák további tényezőket is látnak, amelyek az indexet a lélektani határnak számító 7 ezer pontos szint fölé repíthetik.
Ömlik a pénz a piacokra
A tőkebeáramlási adatok szerint a kiskereskedelmi és intézményi befektetők egyaránt öntik a pénzt a piacra, miközben a technikai elemzések szerint alig van ellenállás a következő, kerek számnál. Egy szezonális érdekesség: az aktuális elmúlt 75 év legjobb hete volt a részvények számára.
Rengeteg katalizátor van, ami a kockázatvállalást magasabbra tolhatja
– idézi a Bloomberg Michael Romano, az UBS Securities fedezeti alapok részvényderivatívákért felelős vezetőjének elemzését. „Korábban az optimista forgatókönyv az év végi 7100 pont volt, ami mára alapesetté vált” – tette hozzá.
Az optimizmus legnagyobb próbatétele a héten az lesz, amikor a hét legnagyobb amerikai technológiai óriás (Magnificent Seven) közül öt teszi közzé gyorsjelentését. Emellett több nagy jegybank – a Bank of Japan, az Európai Központi Bank, de mindenekelőtt az amerikai Federal Reserve – is kamatdöntéseket hoz a napokban. Utóbbi esetében az lenne a meglepetés, ha nem csökkentene kamatot, a befektetők szerint az igazi kérdés az, hogy a Fed decemberben is folytatja-e a monetáris lazítást. A határidős jegyzések alapján ezt a piac jelenleg 93 százalékos valószínűséggel árazza, de még januárban is 50 százalék egy további kamatvágás valószínűsége. (Az alacsonyabb kamatszint általában kedvező a tőzsdei cégek számára, hiszen olcsóbban tudnak hitelhez jutni.)
Ha a részvénypiac túléli ezt az időszakot, a szezonális tényezők is kedvezőnek ígérkeznek. Az év utolsó hetei jellemzően kedveznek a kockázatos eszközöknek – ezt Mikulás-ralinak is hívják:
- 1985 óta a Nasdaq 100 átlagosan 8,5 százalékkal,
- az S&P 500 pedig 4,2 százalékkal emelkedett október 20. és év vége között
– derül ki a Goldman Sachs kereskedési részlegének adataiból. Rövid távon is biztató a kép:
október utolsó hete a legjobb időszak a részvénypozíciók tartására a UBS elemzése szerint, amely az S&P 500 heti átlagos hozamait vizsgálta 1950 óta.
A technikai elemzők szintén további emelkedést várnak. A következő ellenállási szint 7 ezer pontnál van, ami mindössze 1,8 százalékkal van a hétfői záróérték fölött – mondta John Kolovos, a Macro Risk Advisors vezető technikai stratégája.
Ez fontos mérföldkő lesz, és ha az index áttöri, a következő célzóna 7500–7700 pont lehet
– tette hozzá.
Részvénypiac: minden a bikát támogatja, de sok múlik a tech óriások gyorsjelentésén
A tőkebeáramlás dinamikája is a bikákat támogatja: a nagy befektetői csoportok újra hajtóerőt adnak a ralinak. A kiskereskedelmi befektetők, akik az amerikai részvényforgalom 22 százalékát adják, az elmúlt 27 hétből 23-ban nettó vásárlók voltak – derül ki a Citadel Securities adataiból.
A vállalati részvény-visszavásárlások is újraindulnak, miután a gyorsjelentési szezon előtt volt némi megtorpanás. A Goldman szerint a negyedik negyedév hagyományosan aktív időszak az ilyen programok számára. Még a hedge fundok is nettó vásárlókká váltak, miután két hét intenzív eladási hulláma után újra részvényeket vásároltak, amit a mérsékelt inflációs adatok és a kamatcsökkentési várakozások is támogattak. Ez persze nem jelenti azt, hogy nincsenek kockázatok:
a részvénypiac az áprilisi mélypontról 38 százalékkal emelkedett, és az értékeltségek már a buborékos időszakokra jellemző szinteket közelítik.
Bár eddig kiváló vállalati eredmények érkeztek, a piac negyedét kitevő Microsoft, Alphabet, Meta Platforms, Amazon.com és Apple még csak ezután jelent.
Ha bármilyen csalódás vagy kétség merül fel az mesterségesintelligencia-beruházások megtérülésével kapcsolatban, a befektetők gyorsan reagálhatnak
– figyelmeztetett Dave Mazza, a Roundhill Financial Inc. vezérigazgatója. Másrészt, ha ezek a cégek felülmúlják a várakozásokat, az index gyorsan elérheti a lélektani határt: ez lehet az a szikra, amely tovább élteti a ralit, és az S&P 500 akár már ezen a héten elérheti a 7 ezer pontot.