Még a héten áttörheti a lélektani határt az S&P 500, de sok múlhat a tech óriások gyorsjelentésén

Az amerikai részvénypiac további emelkedésére számító befektetők szerint akár már a héten is átlépheti a világ legfontosabb tőzsdeindexe, az S&P 500 a lélektani 7 ezer pontos határt.

Lélektani határt törhet át a héten az amerikai részvénypiac / Fotó: AFP

Az index hétfőn újabb rekordszintre, 6875 pontra szökött fel, a mutatót

a pozitív kereskedelmi hírek,

a kamatcsökkentési várakozások és

az erős vállalati eredmények hajtották felfelé.

E makrogazdasági háttér mellett a bikák további tényezőket is látnak, amelyek az indexet a lélektani határnak számító 7 ezer pontos szint fölé repíthetik.

Ömlik a pénz a piacokra

A tőkebeáramlási adatok szerint a kiskereskedelmi és intézményi befektetők egyaránt öntik a pénzt a piacra, miközben a technikai elemzések szerint alig van ellenállás a következő, kerek számnál. Egy szezonális érdekesség: az aktuális elmúlt 75 év legjobb hete volt a részvények számára.

Rengeteg katalizátor van, ami a kockázatvállalást magasabbra tolhatja

– idézi a Bloomberg Michael Romano, az UBS Securities fedezeti alapok részvényderivatívákért felelős vezetőjének elemzését. „Korábban az optimista forgatókönyv az év végi 7100 pont volt, ami mára alapesetté vált” – tette hozzá.

Az optimizmus legnagyobb próbatétele a héten az lesz, amikor a hét legnagyobb amerikai technológiai óriás (Magnificent Seven) közül öt teszi közzé gyorsjelentését. Emellett több nagy jegybank – a Bank of Japan, az Európai Központi Bank, de mindenekelőtt az amerikai Federal Reserve – is kamatdöntéseket hoz a napokban. Utóbbi esetében az lenne a meglepetés, ha nem csökkentene kamatot, a befektetők szerint az igazi kérdés az, hogy a Fed decemberben is folytatja-e a monetáris lazítást. A határidős jegyzések alapján ezt a piac jelenleg 93 százalékos valószínűséggel árazza, de még januárban is 50 százalék egy további kamatvágás valószínűsége. (Az alacsonyabb kamatszint általában kedvező a tőzsdei cégek számára, hiszen olcsóbban tudnak hitelhez jutni.)

Ha a részvénypiac túléli ezt az időszakot, a szezonális tényezők is kedvezőnek ígérkeznek. Az év utolsó hetei jellemzően kedveznek a kockázatos eszközöknek – ezt Mikulás-ralinak is hívják:

1985 óta a Nasdaq 100 átlagosan 8,5 százalékkal,

az S&P 500 pedig 4,2 százalékkal emelkedett október 20. és év vége között

– derül ki a Goldman Sachs kereskedési részlegének adataiból. Rövid távon is biztató a kép:

október utolsó hete a legjobb időszak a részvénypozíciók tartására a UBS elemzése szerint, amely az S&P 500 heti átlagos hozamait vizsgálta 1950 óta.

A technikai elemzők szintén további emelkedést várnak. A következő ellenállási szint 7 ezer pontnál van, ami mindössze 1,8 százalékkal van a hétfői záróérték fölött – mondta John Kolovos, a Macro Risk Advisors vezető technikai stratégája.

Ez fontos mérföldkő lesz, és ha az index áttöri, a következő célzóna 7500–7700 pont lehet

– tette hozzá.