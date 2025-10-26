Deviza
Részvénypiac: jönnek a technológiai óriások gyorsjelentései, eldőlhet a vámháború sorsa, kamatdöntő ülést tart a Fed

Gyorsjelentési nagyhét jön a Wall Streeten, jelentenek a technológiai óriások. A részvénypiac alakulását alapvetően befolyásolja a Trump - Hszi Csin-ping találkozó, továbbá a Fed kamatdöntő ülése.
D. GY.
2025.10.26., 17:13

Az amerikai részvénypiac döntő jelentőségű hét előtt áll. A héten számos nagyvállalat teszi közzé eredményeit – köztük több technológiai óriás.  A tőzsdei ralit tovább fűtheti, hogy a Federal Reserve várhatóan kamatot csökkent. 

részvénypiac
Gyorsjelentési nagyhétre vár a részvénypiac, enyhülhet a kereskedelmi háború is / Fotó: AFP

Az Egyesült Államok és Kína közötti kereskedelmi feszültségek a következő napokban tovább éleződhetnek, miközben az elhúzódó amerikai kormányzati leállás is bizonytalanságot okoz a befektetői környezetben. Ugyanakkor van remény arra is, hogy a kereskedelmi háború nyugvópontra jut, Trump ázsiai körútjáról biztató hírek érkeztek ezzel kapcsolatban. 

Részvénypiac: gyorsjelentési nagyhét következik, jönnek a high-tech óriások

A részvénypiacok idén októberben fokozott volatilitást mutattak: 

  • az S&P 500 index pénteken történelmi zárócsúcsot ért el, miután áprilisi mélypontjáról 36 százalékot emelkedett. 
  • Az index éves szinten több mint 15 százalék pluszban van. 

Mivel a piac hónapok óta emelkedik komolyabb visszaesés nélkül, a részvények ingadozása a következő napokban is folytatódhat

 – kommentálta a helyzetet a Reutersnek Chris Fasciano, a Commonwealth Financial Network vezető piaci stratégája. „Amit látnunk kell, az a folyamatos nyereségnövekedés, valamint az, hogy az amerikai vállalatok optimistán nyilatkozzanak a jövőbeni kilátásokról" – tette hozzá. „Az emberek akkor kezdenek idegeskedni, ha a fogyasztói vagy az üzleti bizalom csökkenni kezd.”

A harmadik negyedéves gyorsjelentési szezon összességében jól indult, bár néhány nagyvállalat – például a Netflix és a Texas Instruments – csalódást okozott. 

  • Az eddig jelentő 143 vállalat adatai alapján az S&P 500 vállalatainak profitja éves összevetésben 10,4 százalékkal nőtt – derül ki az LSEG IBES pénteki adataiból. 
  • A cégek 87 százalékának profitja meghaladta az elemzői várakozásokat, 
  • 82 százalékuk a bevételi előrejelzéseket is túlteljesítette – mindkét arány meghaladja a történelmi átlagot.

A jövő hét lesz az eredményszezon legmozgalmasabb időszaka; több mint 170 vállalat teszi közzé számait, köztük a Microsoft, az Apple, az Alphabet, az Amazon és a Meta Platforms – az úgynevezett „Magnificent Seven”, a technológiai csúcs-elitbe tartozó hét cég öt tagja. Ezek a rendkívül nagy piaci kapitalizációjú vállalatok uralják az indexeket, és az elmúlt években kiemelkedő profitnövekedést értek el.

Noha előnyük csökken a többi vállalathoz képest, a „Magnificent Seven” tagjai továbbra is erős eredményekre számíthatnak: 

profitjuk várhatóan 16,6 százalékkal nő, míg az index többi részéhez tartozó cégeké 8,1 százalékkal 

– derül ki Tajinder Dhillon, az LSEG vezető elemzőjének adataiból.

E vállalatok közül több kulcsszereplő a mesterséges intelligencia iparágban is, amely a részvénypiaci emelkedés egyik fő hajtóereje volt. 

Mostantól az év végéig a részvényindexekre a legnagyobb hatással ezeknek a nagy technológiai cégeknek a jelentései lesznek 

– mondta Anthony Saglimbene, az Ameriprise Financial vezető piaci stratégája. „Ezek a cébek nagyon magasra tették a lécet a jövő heti gyorsjelentések előtt" - tette hozzá.

A jövő héten eredményt közlő cégek között lesz még 

  • az Eli Lilly gyógyszergyártó, 
  • az Exxon és a Chevron olajipari óriások, 
  • valamint a Visa és a Mastercard a pénzügyi szolgáltatói szektorból.

A jövő héten tovább lazíthat a Fed

A Federal Reserve az általános várakozások szerint szerdán újabb negyed százalékponttal csökkenti az irányadó kamatot, amely jelenleg 4–4,25 százalék között van. Ezt a várakozást a pénteken közzétett, vártnál enyhébb inflációs adatok is erősítik. Mivel a piac már beárazta ezt a kamatvágást, a befektetők figyelme most inkább Jerome Powell Fed-elnök megjegyzéseire irányul. A piaci várakozások szerint a központi bank várhatóan decemberben is folytatja a kamatcsökkentést. 

A legnagyobb hatást az váltaná ki, ha a Fed bármilyen jelét adná annak, hogy eltér a kamatcsökkentési pályájától

 – mondta Dominic Pappalardo, a Morningstar Wealth többeszköz-stratégiáért felelős vezetője.

A Fed döntéshozatalát nehezíti, hogy az október 1-jén kezdődött kormányzati leállás miatt számos gazdasági adat nem áll rendelkezésre, köztük a munkaerőpiaci jelentések. A megszokottnál hosszabb leállás – amely már most túllépte az eddigi átlagos időtartamot – növeli a gazdasági növekedésre leselkedő kockázatokat is – mondta Art Hogan, a B Riley Wealth vezető stratégája.

Vámháború: a szájkarate után van remény a kiegyezésre Kínával

A befektetők az elmúlt hónapokban nagyrészt figyelmen kívül hagyták a kereskedelmi kockázatokat, de az Egyesült Államok és Kína közötti feszültségek újbóli kiéleződése ismét előtérbe került. 

  • Donald Trump amerikai elnök a hónap elején jelentősen magasabb vámokat helyezett kilátásba Kínával szemben november 1-jei hatállyal, miután 
  • Peking exportkorlátozásokat vezetett be ritkaföldfémekre. 

A befektetők figyelemmel kísérik a Trump és Hszi Csin-ping közötti várható találkozót, hogy kiderüljön, sikerül-e enyhíteni a két gazdasági nagyhatalom közötti feszültségeket. Az előjelek ezzel kapcsolatban minden esetre biztatóak; Scott Bessent pénzügyminiszter vasárnap kifejezetten optimistán nyilatkozott a várható Trump-Hszi Csin-ping találkozóról. 

