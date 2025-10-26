Részvénypiac: jönnek a technológiai óriások gyorsjelentései, eldőlhet a vámháború sorsa, kamatdöntő ülést tart a Fed

Az amerikai részvénypiac döntő jelentőségű hét előtt áll. A héten számos nagyvállalat teszi közzé eredményeit – köztük több technológiai óriás. A tőzsdei ralit tovább fűtheti, hogy a Federal Reserve várhatóan kamatot csökkent.

Gyorsjelentési nagyhétre vár a részvénypiac, enyhülhet a kereskedelmi háború is / Fotó: AFP

Az Egyesült Államok és Kína közötti kereskedelmi feszültségek a következő napokban tovább éleződhetnek, miközben az elhúzódó amerikai kormányzati leállás is bizonytalanságot okoz a befektetői környezetben. Ugyanakkor van remény arra is, hogy a kereskedelmi háború nyugvópontra jut, Trump ázsiai körútjáról biztató hírek érkeztek ezzel kapcsolatban.

Részvénypiac: gyorsjelentési nagyhét következik, jönnek a high-tech óriások

A részvénypiacok idén októberben fokozott volatilitást mutattak:

az S&P 500 index pénteken történelmi zárócsúcsot ért el, miután áprilisi mélypontjáról 36 százalékot emelkedett.

Az index éves szinten több mint 15 százalék pluszban van.

Mivel a piac hónapok óta emelkedik komolyabb visszaesés nélkül, a részvények ingadozása a következő napokban is folytatódhat

– kommentálta a helyzetet a Reutersnek Chris Fasciano, a Commonwealth Financial Network vezető piaci stratégája. „Amit látnunk kell, az a folyamatos nyereségnövekedés, valamint az, hogy az amerikai vállalatok optimistán nyilatkozzanak a jövőbeni kilátásokról" – tette hozzá. „Az emberek akkor kezdenek idegeskedni, ha a fogyasztói vagy az üzleti bizalom csökkenni kezd.”

A harmadik negyedéves gyorsjelentési szezon összességében jól indult, bár néhány nagyvállalat – például a Netflix és a Texas Instruments – csalódást okozott.

Az eddig jelentő 143 vállalat adatai alapján az S&P 500 vállalatainak profitja éves összevetésben 10,4 százalékkal nőtt – derül ki az LSEG IBES pénteki adataiból.

A cégek 87 százalékának profitja meghaladta az elemzői várakozásokat,

82 százalékuk a bevételi előrejelzéseket is túlteljesítette – mindkét arány meghaladja a történelmi átlagot.

A jövő hét lesz az eredményszezon legmozgalmasabb időszaka; több mint 170 vállalat teszi közzé számait, köztük a Microsoft, az Apple, az Alphabet, az Amazon és a Meta Platforms – az úgynevezett „Magnificent Seven”, a technológiai csúcs-elitbe tartozó hét cég öt tagja. Ezek a rendkívül nagy piaci kapitalizációjú vállalatok uralják az indexeket, és az elmúlt években kiemelkedő profitnövekedést értek el.