A piacok szerint Trump és Hszi tűzszünetet kötött, nincs vége a kereskedelmi háborúnak

Az amerikai tech óriások vegyes gyorsjelentéseket tettek közzé. A részvénypiac tűzszünetként értékelte a Trump–Hszi-találkozót, és megriadt kissé az amerikai jegybankelnök óvatos kommunikációjától.
D. GY.
2025.10.31., 07:34

Az ázsiai részvénypiac pénteken várhatóan hetedik egymást követő hónapját zárja emelkedéssel, miután az Amazon és az Apple kedvező eredményei felpörgették a Wall Street határidős piacait, miközben a dollár háromhavi csúcs közelében maradt a további Fed-kamatcsökkentésekkel kapcsolatos bizonytalanság közepette.

részvénypiac
Nem hozott a részvénypiac számára áttörést a Trump–Hszi-csúcs, és a tech szektor eredményei is vegyesek lettek / Fotó: NurPhoto via AFP
  • A Nasdaq határidős ügyletei 1,2 százalékkal, 
  • az S&P 500 határidős kontraktusai pedig 0,6 százalékkal emelkedtek, miután 
  • az Amazon kimagasló eredményei nyomán a cég részvényei a zárás utáni kereskedésben 13 százalékkal drágultak, ezzel több mint 300 milliárd dollárral növelve a cég piaci értékét. 
  • Az Apple árfolyama 2,3 százalékkal nőtt, miután az iPhone-eladásokra vonatkozó előrejelzése meghaladta a várakozásokat. 
  • Ez ellensúlyozta a Meta és a Microsoft árfolyamának visszaesését, amelyet az egyre növekvő mesterségesintelligencia-kiadások miatti aggodalmak váltottak ki. 
  • Az Egyesült Államok hét legnagyobb technológiai óriása közül (Magnificent Seven) hat már közzétette negyedéves eredményeit, amelyek vegyes képet mutatnak. 
  • Az Nvidia, a világ első 5 ezermilliárd dollárt elérő kapitalizációjú vállalata, három hét múlva számol be eredményeiről.

A dolgok most visszafordultak vagy legalábbis részben korrigáltak – az Apple és az Amazon mai eredményei azonban javították a hangulatot az ázsiai kereskedés előtt

mondta a Reutersnek Kyle Rodda, a Capital.com vezető elemzője. „A piacok továbbra is bizonytalan helyzetben zárják a hetet, bár a hét legfontosabb eseményei már mögöttünk vannak. A kép nem teljesen pozitív, de nem is túl rossz” – tette hozzá.

„A befektetők számára a technológiai óriások eredményeiből az egyetlen igazán fontos tanulság az, hogy melyik vállalat képes a leghosszabb ideig talpon maradni az MI-versenyben – kommentálta a helyzetet a Bloombergnek David Trainer, a New Constructs elemzője. – Ezek közül a cégek közül egyik sem tudja örökké fenntartani ezeket a hatalmas kiadásokat, ezért azok lesznek a nyertesek, amelyek először és a legnagyobb mértékben tudnak profitálni az MI-ből.” 

A kínai részvényeket keményen sújtja a gyenge kereslet

  • Az MSCI legszélesebb ázsiai–csendes-óceáni részvényindexe pénteken 0,2 százalékkal emelkedett, mivel más régiók nyereségeit ellensúlyozták a kínai részvények veszteségei. 
  • Az index heti szinten 1,8 százalék, havi szinten pedig 4,7 százalék növekedésre állt. 
  • A japán Nikkei index pénteken 1,1 százalékkal erősödött, heti és havi nyeresége rendre 5,2, illetve 15,5 százalék lett. 
  • A kínai részvények viszont lemaradtak, miután az októberi feldolgozóipari aktivitás gyenge adatai rontották a befektetői hangulatot. A hivatalos beszerzési menedzserindex (PMI) hat hónapos mélypontra, 49 pontra esett, elmaradva az előre jelzett 49,6-től. 
  • A kínai blue chip részvények mutatója, a CSI 300 0,4 százalékkal gyengült, 
  • a hongkongi Hang Seng index 0,3 százalékkal süllyedt.

A részvénypiac tűzszünetként értékelte a kínai–amerikai csúcsot

A nagyon várt csúcstalálkozó Donald Trump amerikai elnök és Hszi Csin-ping kínai elnök között az amerikai vámok csökkentéséhez, a kínai amerikai szójababvásárlások újraindításához és a kínai ritkaföldfémexport folytatásához vezetett. 

A piaci reakciók azonban visszafogottak maradtak, mivel a találkozót inkább taktikai tűzszünetként, semmint a kétoldalú kapcsolatok jelentős újraindításaként értékelték.

A héten lezajlott nagy jegybanki ülések döntései nagyrészt megfeleltek a várakozásoknak, a legnagyobb meglepetést Jerome Powell, a Federal Reserve elnöke okozta, aki visszafogta a piac derűlátását a decemberi kamatcsökkentéssel kapcsolatban.

Az amerikai államkötvényhozamok pénteken stabilak maradtak, de heti szinten veszteségre álltak. 

  • A kétéves papír hozama 3,6021 százalék maradt, miután a héten 12 bázisponttal emelkedett, 
  • a tízéves hozam 4,0931 százalékon állt, 10 bázispontos heti növekedéssel. 
  • A hozamemelkedés támogatta az amerikai dollárt, amely háromhavi csúcs közelében, 99,459-en tartotta magát főbb devizákkal szemben, bár erős ellenállás mutatkozik 99,564 és 100,25 szinteken. 
  • Az euró legutóbb 0,1 százalékkal erősebben, 1,1572 dolláron állt, miután 

az Európai Központi Bank csütörtökön harmadik alkalommal is változatlanul, 2 százalékon hagyta az irányadó kamatlábat, 

és megismételte, hogy a monetáris politika „jó helyen van”, mivel a gazdasági kockázatok mérséklődnek.

Tovább csökkent az olajár, stagnált az arany

Az olajárak csökkentek, harmadik egymást követő hónapjukat zárják eséssel; az erősebb dollár visszafogta a nyersanyagpiaci árfolyamokat, és a fő termelők növekvő kínálata ellensúlyozta az orosz exportot érintő nyugati szankciók hatását.

  • A Brent nyersolaj határidős ára 0,5 százalékkal 64,67 dollárra csökkent hordónként, 
  • az amerikai West Texas Intermediate 0,6 százalékkal 60,22 dollárra esett. 
  • Az azonnali piacon az arany ára megtartotta előző nap, 2,4 százalékos emelkedését, 4033,48 dolláron unciánként, de heti szinten még így is közel 2 százalék mínuszban volt, jóval elmaradva az előző héten elért 4381 dolláros rekordtól.
Kereskedelmi háború

Donald Trump amerikai elnök 2025. árprilis másodikán bejelentette, hogy 10 százalékos alapvámot vet ki az Egyesült Államokba irányuló összes importra, és magasabb vámokat vet ki az ország több kereskedelmi partnerére.
Kereskedelmi háború
793 cikk

