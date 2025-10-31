A piacok szerint Trump és Hszi tűzszünetet kötött, nincs vége a kereskedelmi háborúnak
Az ázsiai részvénypiac pénteken várhatóan hetedik egymást követő hónapját zárja emelkedéssel, miután az Amazon és az Apple kedvező eredményei felpörgették a Wall Street határidős piacait, miközben a dollár háromhavi csúcs közelében maradt a további Fed-kamatcsökkentésekkel kapcsolatos bizonytalanság közepette.
- A Nasdaq határidős ügyletei 1,2 százalékkal,
- az S&P 500 határidős kontraktusai pedig 0,6 százalékkal emelkedtek, miután
- az Amazon kimagasló eredményei nyomán a cég részvényei a zárás utáni kereskedésben 13 százalékkal drágultak, ezzel több mint 300 milliárd dollárral növelve a cég piaci értékét.
- Az Apple árfolyama 2,3 százalékkal nőtt, miután az iPhone-eladásokra vonatkozó előrejelzése meghaladta a várakozásokat.
- Ez ellensúlyozta a Meta és a Microsoft árfolyamának visszaesését, amelyet az egyre növekvő mesterségesintelligencia-kiadások miatti aggodalmak váltottak ki.
- Az Egyesült Államok hét legnagyobb technológiai óriása közül (Magnificent Seven) hat már közzétette negyedéves eredményeit, amelyek vegyes képet mutatnak.
- Az Nvidia, a világ első 5 ezermilliárd dollárt elérő kapitalizációjú vállalata, három hét múlva számol be eredményeiről.
A dolgok most visszafordultak vagy legalábbis részben korrigáltak – az Apple és az Amazon mai eredményei azonban javították a hangulatot az ázsiai kereskedés előtt
– mondta a Reutersnek Kyle Rodda, a Capital.com vezető elemzője. „A piacok továbbra is bizonytalan helyzetben zárják a hetet, bár a hét legfontosabb eseményei már mögöttünk vannak. A kép nem teljesen pozitív, de nem is túl rossz” – tette hozzá.
„A befektetők számára a technológiai óriások eredményeiből az egyetlen igazán fontos tanulság az, hogy melyik vállalat képes a leghosszabb ideig talpon maradni az MI-versenyben – kommentálta a helyzetet a Bloombergnek David Trainer, a New Constructs elemzője. – Ezek közül a cégek közül egyik sem tudja örökké fenntartani ezeket a hatalmas kiadásokat, ezért azok lesznek a nyertesek, amelyek először és a legnagyobb mértékben tudnak profitálni az MI-ből.”
A kínai részvényeket keményen sújtja a gyenge kereslet
- Az MSCI legszélesebb ázsiai–csendes-óceáni részvényindexe pénteken 0,2 százalékkal emelkedett, mivel más régiók nyereségeit ellensúlyozták a kínai részvények veszteségei.
- Az index heti szinten 1,8 százalék, havi szinten pedig 4,7 százalék növekedésre állt.
- A japán Nikkei index pénteken 1,1 százalékkal erősödött, heti és havi nyeresége rendre 5,2, illetve 15,5 százalék lett.
- A kínai részvények viszont lemaradtak, miután az októberi feldolgozóipari aktivitás gyenge adatai rontották a befektetői hangulatot. A hivatalos beszerzési menedzserindex (PMI) hat hónapos mélypontra, 49 pontra esett, elmaradva az előre jelzett 49,6-től.
- A kínai blue chip részvények mutatója, a CSI 300 0,4 százalékkal gyengült,
- a hongkongi Hang Seng index 0,3 százalékkal süllyedt.
A részvénypiac tűzszünetként értékelte a kínai–amerikai csúcsot
A nagyon várt csúcstalálkozó Donald Trump amerikai elnök és Hszi Csin-ping kínai elnök között az amerikai vámok csökkentéséhez, a kínai amerikai szójababvásárlások újraindításához és a kínai ritkaföldfémexport folytatásához vezetett.
A piaci reakciók azonban visszafogottak maradtak, mivel a találkozót inkább taktikai tűzszünetként, semmint a kétoldalú kapcsolatok jelentős újraindításaként értékelték.
A héten lezajlott nagy jegybanki ülések döntései nagyrészt megfeleltek a várakozásoknak, a legnagyobb meglepetést Jerome Powell, a Federal Reserve elnöke okozta, aki visszafogta a piac derűlátását a decemberi kamatcsökkentéssel kapcsolatban.
Az amerikai államkötvényhozamok pénteken stabilak maradtak, de heti szinten veszteségre álltak.
- A kétéves papír hozama 3,6021 százalék maradt, miután a héten 12 bázisponttal emelkedett,
- a tízéves hozam 4,0931 százalékon állt, 10 bázispontos heti növekedéssel.
- A hozamemelkedés támogatta az amerikai dollárt, amely háromhavi csúcs közelében, 99,459-en tartotta magát főbb devizákkal szemben, bár erős ellenállás mutatkozik 99,564 és 100,25 szinteken.
- Az euró legutóbb 0,1 százalékkal erősebben, 1,1572 dolláron állt, miután
az Európai Központi Bank csütörtökön harmadik alkalommal is változatlanul, 2 százalékon hagyta az irányadó kamatlábat,
és megismételte, hogy a monetáris politika „jó helyen van”, mivel a gazdasági kockázatok mérséklődnek.
Tovább csökkent az olajár, stagnált az arany
Az olajárak csökkentek, harmadik egymást követő hónapjukat zárják eséssel; az erősebb dollár visszafogta a nyersanyagpiaci árfolyamokat, és a fő termelők növekvő kínálata ellensúlyozta az orosz exportot érintő nyugati szankciók hatását.
- A Brent nyersolaj határidős ára 0,5 százalékkal 64,67 dollárra csökkent hordónként,
- az amerikai West Texas Intermediate 0,6 százalékkal 60,22 dollárra esett.
- Az azonnali piacon az arany ára megtartotta előző nap, 2,4 százalékos emelkedését, 4033,48 dolláron unciánként, de heti szinten még így is közel 2 százalék mínuszban volt, jóval elmaradva az előző héten elért 4381 dolláros rekordtól.