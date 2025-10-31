A piacok szerint Trump és Hszi tűzszünetet kötött, nincs vége a kereskedelmi háborúnak

Az ázsiai részvénypiac pénteken várhatóan hetedik egymást követő hónapját zárja emelkedéssel, miután az Amazon és az Apple kedvező eredményei felpörgették a Wall Street határidős piacait, miközben a dollár háromhavi csúcs közelében maradt a további Fed-kamatcsökkentésekkel kapcsolatos bizonytalanság közepette.

Nem hozott a részvénypiac számára áttörést a Trump–Hszi-csúcs, és a tech szektor eredményei is vegyesek lettek / Fotó: NurPhoto via AFP

A Nasdaq határidős ügyletei 1,2 százalékkal,

az S&P 500 határidős kontraktusai pedig 0,6 százalékkal emelkedtek, miután

az Amazon kimagasló eredményei nyomán a cég részvényei a zárás utáni kereskedésben 13 százalékkal drágultak, ezzel több mint 300 milliárd dollárral növelve a cég piaci értékét.

Az Apple árfolyama 2,3 százalékkal nőtt, miután az iPhone-eladásokra vonatkozó előrejelzése meghaladta a várakozásokat.

Ez ellensúlyozta a Meta és a Microsoft árfolyamának visszaesését, amelyet az egyre növekvő mesterségesintelligencia-kiadások miatti aggodalmak váltottak ki.

Az Egyesült Államok hét legnagyobb technológiai óriása közül (Magnificent Seven) hat már közzétette negyedéves eredményeit, amelyek vegyes képet mutatnak.

Az Nvidia, a világ első 5 ezermilliárd dollárt elérő kapitalizációjú vállalata, három hét múlva számol be eredményeiről.

A dolgok most visszafordultak vagy legalábbis részben korrigáltak – az Apple és az Amazon mai eredményei azonban javították a hangulatot az ázsiai kereskedés előtt

– mondta a Reutersnek Kyle Rodda, a Capital.com vezető elemzője. „A piacok továbbra is bizonytalan helyzetben zárják a hetet, bár a hét legfontosabb eseményei már mögöttünk vannak. A kép nem teljesen pozitív, de nem is túl rossz” – tette hozzá.

„A befektetők számára a technológiai óriások eredményeiből az egyetlen igazán fontos tanulság az, hogy melyik vállalat képes a leghosszabb ideig talpon maradni az MI-versenyben – kommentálta a helyzetet a Bloombergnek David Trainer, a New Constructs elemzője. – Ezek közül a cégek közül egyik sem tudja örökké fenntartani ezeket a hatalmas kiadásokat, ezért azok lesznek a nyertesek, amelyek először és a legnagyobb mértékben tudnak profitálni az MI-ből.”