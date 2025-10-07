Bemutatjuk az alacsony rezsi igazi gyilkosát – könnyű kiesni az alacsony tarifából, erre jobb, ha figyelünk

A szerény árváltozásokon belül a vilniusi 3 százalék volt a legmagasabb, amit a tarifán belül az energia árának növekedése okozott. Ugyanezen okból 2 százalékkal került többe az áram Londonban, Stockholmban és Tallinnban, míg Ljubljanában szerepe volt az elosztási díjnak is.

Látványos, 8 százalékos áresésben volt részük az egy évvel korábbihoz képest az athénieknek, mert esett az áram, mint termék ára, vele pedig az adója is kisebb lett.

Lejtőn a gáz ára

A földgáz bruttó lakossági végfelhasználói árára Budapesten (egyben Magyarországon) néhány dolog ugyanúgy igaz volt szeptemberben, mint az áraméra:

Az Európai Unión belül a hazai tarifa volt a legalacsonyabb

Az eurócentben kimutatott kis drágulását a forint és az euró árfolyamváltozása okozta

Az átlagfogyasztásként megszabottnál többet használóknak már mélyebben a zsebükbe kellett nyúlniuk.

Ám sokkal mélyebbre, mint a túl sok áramot használóknak. Míg egy kilowattóra gáz rezsicsökkentett tarifája 2,54 eurócent volt szeptemberben, a 20 százalékkal többet fogyasztóké már 5,17 eurócent a MEKH számítása szerint.

A különbség pont kétszeres!

Kijevben még a budapestinél is olcsóbb a háztartási gáz. Az augusztusi 1,62 eurócent a hazainak csak a kétharmada volt. Ez az adat azonban nem szerepel a MEKH diagramján, ahogyan a szintén nem uniós berni (Svájc) sem. Gondolhatnánk, hogy a hivatal az EU-ra fókuszál, de nincs így, hiszen viszont feltünteti az EU-n kívüli Belgrád (Szerbia) és London (Anglia) számait.

A VaasaETT 27 európai főváros lakossági gázárait elemezte. Felhívja a figyelmet (ahogyan a MEKH is), hogy speciális oka van a Stockholmban fizetendő rendkívül magas (európai árrekorder) 34,39 eurócentes tarifának. A svéd fővárosban ugyanis mindössze 77 ezer háztartás használ földgázt, ami rendkívül magasan tartja a szolgáltatás fajlagos költségét. A MEKH hozzáteszi, hogy a több skandináv országra is igaz, hogy a földgáz lakossági ára torzító eredményt mutathat azért, mert nem jellemző a gázfűtés.

A stockholmi ár a budapesti hatóságinál tizenhárom és félszer volt nagyobb szeptemberben. A svájci ár a svédnek már “csak” a fele volt. Budapesti zsebből azonban még az uniós átlagnak kiszámolt 10,65, vagy a teljes európai átlagnak kijött 10,19 eurócent sem kifizethető. Ezek a hazai alaptarifa négyszeresét teszik ki. Mindazonáltal a magyar lakosságnak nem az európai átlagár, hanem a saját fizetőképessége a fontos. Az államnak pedig az, hogy meddig viselhető el a rezsicsökkentés fenntartása, ami ebben az évben a költségvetésnek (végső soron az adófizetőknek) mintegy 800 milliárdjába került.