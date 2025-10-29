Deviza
kikötő
konténerterminál
Horvátország
Rijeka

Megnyílt az Adria új kapuja: átadták a 600 millió eurós fiumei konténerterminált

Új logisztikai korszak kezdődött az Adrián: hivatalosan is átadták a fiumei Rijeka Gateway konténerterminált, mely Horvátország történetének egyik legnagyobb infrastrukturális beruházása. A 600 millió eurós projekt a holland APM Terminals és a horvát ENNA csoport együttműködésében valósult meg, így a Rijeka Gateway a térség legmodernebb tengeri áruforgalmi központjává válhat.
2025.10.29, 18:35
Frissítve: 2025.10.29, 18:41

Hivatalosan is átadták szerdán a fiumei Rijeka Gateway konténerterminált. Andrej Plenkovic horvát miniszterelnök az ünnepélyes megnyitón Horvátország egyik legjelentősebb logisztikai és infrastrukturális beruházásának nevezte a projektet, és hangsúlyozta, hogy az mintaszerű példája az állam és a magánszféra együttműködésének a kritikus infrastruktúrák fejlesztésében.

Megnyílt az Adria új kapuja: átadták a Rijeka Gatewayt, a 600 millió eurós fiumei konténerterminált
Megnyílt az Adria új kapuja: átadták a Rijeka Gatewayt, a 600 millió eurós fiumei konténerterminált / Fotó: AFP

„Ez a beruházás a kormány szélesebb modernizációs politikájának része, melynek célja Horvátország szoros integrációja az Európai Unió magjába, valamint a modern szuverenizmus politikájának érvényesítése” – fogalmazott a kormányfő. Rámutatott: ebbe az irányba illeszkednek a térség nagy volumenű beruházásai is, köztük a Krk szigetén megvalósult LNG-terminál, mely jelentősen növelte az energiaellátás biztonságát és a beszerzési útvonalak diverzifikációját.

Hozzátette: jelentős forrásokat fordítottak a D-403-as gyorsforgalmi út megépítésére is, mely összeköti a kikötőt az autópálya-hálózattal. A hatékony teherszállításhoz elengedhetetlen a korszerű vasúti kapcsolat, ezért ez lesz a következő lépés az ország közlekedési infrastruktúrájának fejlesztésében – mondta.

A terminál első ütemben 400 méteres rakparttal és évi 650 ezer konténeregységnyi (TEU) kapacitással rendelkezik, 

mely a második ütemben 680 méterre és több mint egymillió TEU-ra bővül. A Rijeka Gateway teljes beruházási értéke meghaladja a 380 millió eurót, míg az ehhez kapcsolódó közúti és vasúti infrastruktúrával együtt a projekt összértéke eléri a 600 millió eurót.

A semmiből épült fel a Rijeka Gateway

Az ünnepélyes megnyitón hangsúlyozták: a fiumei konténerterminál és a Közép-Európa felé vezető közlekedési folyosók jelentősen megrövidítik az áruszállítás idejét az észak-európai kikötőkhöz képest. Horvátország stratégiai előnye földrajzi és geopolitikai helyzetéből adódik, ugyanis három fontos európai közlekedési folyosó metszéspontjában fekszik.

Peter Corfitsen, a Rijeka Gateway vezérigazgatója történelmi jelentőségűnek nevezte a megnyitó napját. 

Három év alatt a semmiből épült fel a térség legmodernebb konténerterminálja, a részvényesek, valamint a helyi és országos politika támogatásával. Célunk, hogy az APM-hálózat egyik legjobb terminálja legyünk 

– mondta. Denis Vukorepa, a Rijekai Kikötőigazgatóság vezetője kiemelte: a projekt a kikötő történetének legnagyobb és legfontosabb beruházása. A második ütemben meghosszabbítják az operatív partot, így az éves átbocsátóképesség 1,1 millió TEU-ra nő.

A létesítmény a legkorszerűbb technológiával épült: négy távirányítású STS hajódaru, 15 gumikeréken mozgó RTG daru, két sínpályás RMG daru és 28 termináltraktor szolgálja ki a műveleteket. A működést egy központi irányítóközpont felügyeli, a terminál elsőként alkalmaz ipari magán-5G hálózatot Horvátországban. A teljesen automatizált üzemeltetés megújuló energiaforrások felhasználásával valósul meg, így ez az első ilyen jellegű terminál az adriai térségben.

A beruházás részeként teljesen felújították a Metropolis-komplexumban található 22-es raktárépületet is, mely az új igazgatási központként szolgál. A műemléki felújítás szigorú restaurátori felügyelet mellett, a legmodernebb földrengésvédelmi előírások betartásával készült.

