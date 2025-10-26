Hamarosan az európai szállodákban is felbukkanhatnak a robotok

Az idei év első felében a japán idegenforgalom új lendületet vett: a Japan National Tourism Organization (JNTO) adatai szerint az ország már több mint 20 millió nemzetközi látogatót fogadott, ez a leggyorsabban növekvő ütem a szigetország történetében – számolt be a robothotelek megjelenésének hátteréről az Origó.

A japán robothotelek recepcióján automatákon keresztül történik a check-in / Fotó: Yotel Tokyo Ginza

Ezért jelentek meg a robothotelek

A japán adatok szerint különösen erős volt az április, amikor a látogatók száma egyetlen hónap alatt elérte a 3 908 900-at, ami 28,5 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakát.

Ugyanakkor a munkaerőhelyzet komoly kihívás: az iparági jelentések szerint az idősödő társadalom miatt az előrejelzések alapján 2035-re akár 29 százalékos munkaerőhiány is várható a turizmus-vendéglátásban

– írta a portál. Japánban a súlyos munkaerőhiány miatt egyre több ilyen hibrid modell jelenik meg a vendéglátásban. Az első tapasztalatok szerint a robotok bizonyos feladatokat hatékonyan végeznek, de az emberi jelenlét továbbra is nélkülözhetetlen. Az Origo arról is ír, milyen tapasztalatokat szereztek a vendégek a robothotelek legújabbikában, a Yotel Tokyo Ginzában.

A tokiói robothotel két „alkalmazottja”, Tomo és Aibo szobaszervizt is végez / Fotó: Yotel Tokyo Ginza