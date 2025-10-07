A román háztartások bedobták a törülközőt, az állami beruházások tartják a lelket a gazdaságban – talán ez még nem az összeomlás

A román gazdaság és az infláció alakulása továbbra is bizonytalan képet mutat, miközben a jegybank óvatos monetáris politikát folytathat. A román Nemzeti Bank (NBR) várhatóan megtartja jelenlegi, 6,5 százalékos kamatlábat 2026 májusáig – írja az ING. Ez az Európai Unió legmagasabb kamata, ahogy a román költségvetési hiány is a legmagasabb a blokkban.

A román gazdaság lassuló növekedéssel és jelentős költségvetési hiánnyal küzd / Fotó: Hans Lucas via AFP

Az elemzés szerint a szeptemberi infláció meghaladhatja a 10 százalékot, és az év végére körülbelül 9,6 százalékra csökkenhet, miközben a reálkamatok várhatóan egy évig negatívak maradnak. A gazdasági növekedés kilátásai törékenyek, főként az állami beruházásokon alapulnak, miközben a magánfogyasztás gyengül.

Az inflációs időszak várhatóan rövidebb lesz az előzőeknél, amit a csökkenő fogyasztás, a bérdinamika és a visszafogott fogyasztói hangulat támogat. Emellett a globális olajárak enyhülése és egy erős hazai mezőgazdasági szezon várhatóan korlátozza az élelmiszer-inflációs nyomást, ami középtávon csökkentő hatással lehet a pénzromlásra.

Ha nem történik váratlan esemény, akkor az NBR várhatóan 2026 májusáig változatlanul 6,5 százalékon tartja irányadó kamatlábát, majd 2026-ban fokozatos enyhülés veheti kezdetét. Az alapkamat 2026 végén 5,5 százalékra csökkenhet.

Visszaesett a kiskereskedelmi forgalom

A nyers adatok szerint éves összevetésben 4 százalékkal, naptárhatástól megtisztított adatok szerint 2,1 százalékkal csökkent augusztusban a kiskereskedelmi forgalom Romániában. A forgalom visszaesése részben annak a számlájára írható, hogy augusztus 1-jétől a bukaresti kormány az általános áfakulcsot 19-ről 21 százalékra, az élelmiszerek áfáját pedig 9-ről 11 százalékra emelte, és növelte a jövedéki adót is.

Az előző hónaphoz képest az augusztusi kiskereskedelmi forgalom a naptárhatástól és szezonálisan megtisztított adatok szerint 4 százalékkal csökkent. Évesszinten az élelmiszerek és a nem élelmiszer jellegű termékek esetében a forgalom 4,4, illetve 0,4 százalékos csökkenését, míg az üzemanyagok esetében 5,9 százalékos növekedését mutatják az adatok.