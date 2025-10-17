Deviza
Nem hagyják annyiban, máris megtámadták a magánnyugdíj-megtakarításokról szóló új törvényt: "Ez kisajátítás" – kimondta a román legfelsőbb bíróság

A jogszabály megszüntetné az egyösszegű kifizetés lehetőségét, amit a bírák közvetett kisajátításnak tartanak – így Bukarest egyik legvitatottabb gazdasági reformja kerülhet veszélybe. Alkotmányossági óvást emelt a román legfelsőbb bíróság a kormány magánnyugdíj-megtakarításokat korlátozó törvénytervezete ellen.
2025.10.17., 07:38
Fotó: shutterstock (Képünk illusztráció)

A román legfelsőbb bíróság (ICCJ) csütörtökön alkotmányossági óvást nyújtott be a magánnyugdíj-megtakarításokra vonatkozó törvénytervezet ellen, amelyet a képviselőház egy nappal korábban fogadott el. A kormány által benyújtott javaslat alapjaiban változtatná meg, hogyan juthatnak hozzá a romániai munkavállalók a nyugdíjalapokban felhalmozott pénzükhöz.

An,Old,Woman,Takes,Out,A,Small,Amount,Of,Romanian magánnyugdíj román legfelsőbb bíróság
Alkotmányossági óvást emelt a román legfelsőbb bíróság a kormány magánnyugdíj-megtakarításokat korlátozó törvénytervezete ellen / Fotó: Andrzej Rostek / shutterstock (Képünk illusztráció)

A tervezet értelmében a nyugdíjba vonulók legfeljebb megtakarításuk harminc százalékát vehetnék fel egy összegben, a fennmaradó részt nyolc év alatt, havi részletekben kapnák meg. Alternatív megoldásként életjáradék is választható lenne.

A legfelsőbb bíróság azonban úgy véli, ez a szabályozás sérti a magántulajdonhoz való jogot, hiszen a megtakarítások a dolgozók vagyonát képezik, és az állam csak felügyeleti szerepet tölthet be felette. 

Az ICCJ szerint a törvény közvetett kisajátítást valósítana meg, hiszen korlátozná a tulajdonosok szabad hozzáférését saját pénzükhöz.

További kifogásként a testület azt is felhozta, hogy a jogszabály új, kifizetésekre szakosodott magánnyugdíjpénztárak létrehozását írná elő, amelyek elválasztása a meglévő alapoktól „felesleges kockázati tényezőket” teremtene. A bírák szerint ez a rendszer akár csődökhöz vagy további kezelési költségekhez vezethet, amivel a biztosítottak járnának rosszul.

A törvény ellen az ellenzéki Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) is alkotmányossági óvást emelt, így a kérdés most a román alkotmánybíróság elé kerül. A kormánykoalíció kisebbik partnerei – köztük az RMDSZ és a nemzeti kisebbségi frakció képviselői – tartózkodtak a szavazástól.

Népszerűtlen reformot akadályoz a román legfelsőbb bíróság

Jelenleg a román jogszabályok megengedik, hogy a magánnyugdíj-megtakarításokat egy összegben vagy legfeljebb öt év alatt, részletekben fizessék ki. Az új törvény ezzel szemben nyolc évre nyújtaná a kifizetési időszakot, és szigorúbb korlátokat szabna az azonnali pénzfelvételnek.

A tét jelentős: Romániában mintegy 8,3 millió ember rendelkezik kötelező, és közel 940 ezer önkéntes magánnyugdíj-megtakarítással. Az alkotmánybíróság döntése így milliók jövőbeni megtakarításainak sorsát befolyásolhatja.

Ebből balhé lesz: megszavazta a parlament, hozzányúlnak a magánnyugdíj-megtakarításokhoz – már nem a románok döntik el, hogyan veszik fel a pénzüket

Elfogadta a román képviselőház, eltörlik a magánnyugdíj-megtakarítások egy összegben történő felvételét.

 

