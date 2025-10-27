Elég volt: kivonul az ország egyik legnagyobb boltja Romániából, már keresik rá a vevőt – örülhet a Lidl

Már keresik a céget, amely megvásárolná a Carrefour 458 romániai hipermarketjét, szupermarketjét, kisboltját és diszkontáruházát. A francia kiskereskedelmi vállalat a BNP Paribas bankot bízta meg, hogy vevőt keressen romániai érdekeltségeire – számolt be a Maszol az Economedia.ro-ra hivatkozva.

Románia egyik legnagyobb boltja kivonul, már keresik rá a vevőt / Fotó: ARTYOORAN

Az év első kilenc hónapjában az áruházlánc árbevétele hozzávetőleg 2,2 milliárd euró volt, 1,9 százalékkal több, mint 2024 azonos időszakában. Ez a növekedés lényegesen kisebb az utóbbi 12 hónap 6,1 százalékos inflációs rátájánál, ami azt jelenti, hogy a forgalom visszaesett. A cégnek tavaly sem volt sikeres éve, a bevételei stagnáltak, 17,625 milliárd lejt tettek ki.

A Carrefour csoport nem kommentálta az értesülést, csak annyit közölt, hogy elemzi a tevékenységi portfólióját, valamennyi üzleti csatornáját és a szervezeti modelleket.

A Carrefour 2001-ben jelent meg a román piacon, amin 55 hipermarketet, 188 szupermarketet, 187 kisboltot és 28 diszkontáruházat működtet. A francia nagyvállalat korábban két áruházláncot vásárolt fel az országban: 2016-ban a Billát, 2023-ban pedig a Corát.

Az alkalmazottak számát tekintve tavaly a Carrefour az első számú, az árbevétel alapján pedig a harmadik legnagyobb romániai kiskereskedő volt a Lidl és a Kaufland után.

A gazdasági sajtó értesülései szerint a Carrefour nem csupán Romániából, hanem Lengyelországból és Argentínából is kivonulna, 1200 egységből álló olaszországi üzletláncán pedig idén adott túl.

Azt egyelőre nem tudni, hogy mely cégek érdeklődnek a Carrefour romániai érdekeltségei iránt.

Nemcsak a Carrefour forgalma esett vissza, az egész román gazdaság gyengélkedik. A Világbank a korábban becsült harmadára, mindössze 0,4 százalékra vágta vissza a gazdaság idei növekedési előrejelzését. A nemzetközi pénzügyi szervezet Munkahelyek és jólét című elemzése egyértelműen megerősíti azokat a borús jeleket, amelyekről már korábban is írtunk: a román csodának vége, a gazdaság eddigi hajtóerejének számító belső fogyasztás látványosan összeomlott.