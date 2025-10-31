Óriási földterületet vásárolt Romániában az egyik leggazdagabb magyar: majdnem 1000 lakásos lakóparkot épít rajta

A magyar csoport által egy romániai projektre nemrégiben alapított Cordia Pipera Development adásvételi nyilatkozatot írt alá egy több mint hathektáros földterület megvásárlására az Amerikai Iskola közelében, Piperában, Voluntariban – közölte a Profit.

Az építkezés értékes területeken zajlik a romániai Pipera városnegyedben / Fotó: Mediaworks

A leggazdagabb magyarok közé tartozó, Futó Péter és Gábor apa-fia páros tulajdonában lévő Cordia ingatlanfejlesztő cég egy, Bukarest külső részén található telek megvásárlását abszolválta. A magyar cég az eddigi legnagyobb Románia területén megvalósított projektjére készül.

A hatalmas beruházást elsőként a Profit Insider közölte. A területvásárlás lehetővé teszi, hogy a magyar tulajdonú cég többfázisú projektben gondolkozhasson.

A teljes projekt körülbelül 900 lakást foglal majd magában.

A terület korábban a hírhedt üzletember és futballklub-tulajdonos George Becali érdekeltségébe tartozott, most pedig egy spanyol tulajdonosi háttérrel rendelkező vállalattól kerülhet a magyar fejlesztőhöz – hívta fel a figyelmet a Transtelex.

Erre készül a Cordia Romániában

A befektetési terület határos lesz a Shikun & Binui, a gyémántkereskedő Nati Szaidoff, az izraeli hadsereg egykori tisztjének csoportja által fejlesztett New Point lakópark, valamint az izraeli Shapir csoport tulajdonában lévő telkekkel. Az izraeli csoport a 2008-as ingatlanválság előtt egy 1600 lakásos lakóparkot akart már itt építeni.

A Cordia helyi képviselői többször is jelezték, hogy több mint 2000 lakás van tervezési szakaszban Bukarestben, de nem tudják megszerezni az építési engedélyeket. Jelenleg a magyar fejlesztő 1487 lakást készít elő és további 1178 lakás megépítéséhez vásárol telket.

Két új projekt előkészítését kezdtük meg Bukarestben, amelyek közül az egyik elindítását az év (2025) második felében tervezzük

– jelentette be Földi Tibor, a Cordia igazgatótanácsának elnöke.

A legfrissebb pénzügyi jelentésük szerint az elhúzódó engedélyezési folyamat miatt a Cordia nem tudott új projekteket indítani Bukarestben, jelenleg azonban intenzív előkészületek folynak az új fejlesztések megkezdésére.