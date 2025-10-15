Deviza
EUR/HUF390.62 -0.27% USD/HUF335.68 -0.57% GBP/HUF449.44 -0.09% CHF/HUF421.23 0% PLN/HUF91.85 -0.08% RON/HUF76.79 -0.25% CZK/HUF16.09 -0.1% EUR/HUF390.62 -0.27% USD/HUF335.68 -0.57% GBP/HUF449.44 -0.09% CHF/HUF421.23 0% PLN/HUF91.85 -0.08% RON/HUF76.79 -0.25% CZK/HUF16.09 -0.1%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX102,816.02 +0.42% MTELEKOM1,810 +0.33% MOL2,750 +0.15% OTP30,430 +0.93% RICHTER10,270 -1.06% OPUS554 +0.36% ANY7,300 +0.27% AUTOWALLIS161 +0.63% WABERERS4,850 -1.02% BUMIX9,674.04 +0.53% CETOP3,552.93 +0.95% CETOP NTR2,221.17 +0.95% BUX102,816.02 +0.42% MTELEKOM1,810 +0.33% MOL2,750 +0.15% OTP30,430 +0.93% RICHTER10,270 -1.06% OPUS554 +0.36% ANY7,300 +0.27% AUTOWALLIS161 +0.63% WABERERS4,850 -1.02% BUMIX9,674.04 +0.53% CETOP3,552.93 +0.95% CETOP NTR2,221.17 +0.95%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
RMDSZ
Románia
jogszabály
magánnyugdíj
megtakarítás

Ebből balhé lesz: megszavazta a parlament, hozzányúlnak a magánnyugdíj-megtakarításokhoz – már nem a románok döntik el, hogyan veszik fel a pénzüket

Elfogadta a román képviselőház, eltörlik a magánnyugdíj-megtakarítások egy összegben történő felvételét.
VG/MTI
2025.10.15, 19:50
Frissítve: 2025.10.15, 19:57

A bukaresti szenátus után szerdán a képviselőház is elfogadta azt a kormányzati törvényjavaslatot, amely megszünteti a magánnyugdíj-megtakarítások egy összegben történő felévtelének lehetőségét. A kormányban részt vevő, de az állami beavatkozást elutasító Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) nem vett részt a szavazáson.

Románia, román
Románia: hozzányúlnak a magánnyugdíj-megtakarításokhoz / Fotó: Northfoto

A jogszabály értelmében 

a nyugdíjba vonuló munkavállalók magánnyugdíj-megtakarításuk legfeljebb 30 százalékát vehetik fel egy összegben, a többit nyolc év alatt, havi részletekben kaphatják meg, vagy ehelyett élethosszig tartó életjáradékot is választhatnak.

Továbbra is lehetőségük lesz egy összegben felvenni magánnyugdíj-megtakarításukat a rákbetegségben szenvedő nyugdíjasoknak, illetve azoknak, akiknek a megtakarításuk nem haladja meg a szociális nyugdíj 12-szeresét.

Románia: hozzányúlnak a magánnyugdíj-megtakarításokhoz

A jogszabályt 178 szavazattal, 64 ellenszavazat és 22 tartózkodás mellett fogadták el a román kormánypártok képviselői. Az RMDSZ és a nem magyar nemzeti kisebbségi frakció 31 képviselője nem vett részt a szavazáson.

Közleményében az RMDSZ ezt azzal indokolta, hogy álláspontja szerint a magánnyugdíj a polgár megtakarítása, az államnak nincs joga megmondani, mit kezdjen az ember a saját pénzével, amikor jogosulttá válik annak felvételére.

A jelenlegi jogszabályok szerint a magánnyugdíj-megtakarításokat egy összegben lehet felvenni Romániában, vagy a jogosult döntése szerint a nyugdíjalap legfeljebb öt év alatt, havi részletekben fizeti ki a megtakarítást.

Idén februárban 8,3 millió román állampolgárnak volt kötelező magánnyugdíj-megtakarítása, amely a nyugdíjjárulék egy részének (jelenleg a bruttó bér 4,75 százalékának) átirányításából képződött a kiválasztott nyugdíjalapnál. A szerdán elfogadott törvénytervezet hatálya a nyugdíjrendszer önkéntes – a járulékbefizetéstől független – magánnyugdíjbiztosításokra is kiterjed, amely a biztosítók és ügyfeleik közti megállapodások által szabályozott, önkéntes megtakarítási lehetőség. Jelenleg csaknem 940 ezer munkavállalónak van önkéntes magánynyugdíj-megtakarítása Romániában.

A törvény a kihirdetés után egy évvel lép érvénybe.

Az RMDSZ pénteken megtartott kongresszusán részt vett a román és a magyar miniszterelnök, valamint Sorin Grindeanu, a Szociáldemokrata Párt (PSD) ideiglenes elnöke is. 

A magyar miniszterelnök pénteken az RMDSZ kongresszusán vett részt. Orbán Viktor Kolozsváron és előtte Budapesten is arról beszélt, hogy Magyarország és Románia együttműködése a két ország és az egész térség számára kulcsfontosságú. Minél több pénzük van a románoknak, annál inkább működik a román–magyar kereskedelem.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.