Ebből balhé lesz: megszavazta a parlament, hozzányúlnak a magánnyugdíj-megtakarításokhoz – már nem a románok döntik el, hogyan veszik fel a pénzüket

A bukaresti szenátus után szerdán a képviselőház is elfogadta azt a kormányzati törvényjavaslatot, amely megszünteti a magánnyugdíj-megtakarítások egy összegben történő felévtelének lehetőségét. A kormányban részt vevő, de az állami beavatkozást elutasító Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) nem vett részt a szavazáson.

Románia: hozzányúlnak a magánnyugdíj-megtakarításokhoz / Fotó: Northfoto

A jogszabály értelmében

a nyugdíjba vonuló munkavállalók magánnyugdíj-megtakarításuk legfeljebb 30 százalékát vehetik fel egy összegben, a többit nyolc év alatt, havi részletekben kaphatják meg, vagy ehelyett élethosszig tartó életjáradékot is választhatnak.

Továbbra is lehetőségük lesz egy összegben felvenni magánnyugdíj-megtakarításukat a rákbetegségben szenvedő nyugdíjasoknak, illetve azoknak, akiknek a megtakarításuk nem haladja meg a szociális nyugdíj 12-szeresét.

Románia: hozzányúlnak a magánnyugdíj-megtakarításokhoz

A jogszabályt 178 szavazattal, 64 ellenszavazat és 22 tartózkodás mellett fogadták el a román kormánypártok képviselői. Az RMDSZ és a nem magyar nemzeti kisebbségi frakció 31 képviselője nem vett részt a szavazáson.

Közleményében az RMDSZ ezt azzal indokolta, hogy álláspontja szerint a magánnyugdíj a polgár megtakarítása, az államnak nincs joga megmondani, mit kezdjen az ember a saját pénzével, amikor jogosulttá válik annak felvételére.

A jelenlegi jogszabályok szerint a magánnyugdíj-megtakarításokat egy összegben lehet felvenni Romániában, vagy a jogosult döntése szerint a nyugdíjalap legfeljebb öt év alatt, havi részletekben fizeti ki a megtakarítást.

Idén februárban 8,3 millió román állampolgárnak volt kötelező magánnyugdíj-megtakarítása, amely a nyugdíjjárulék egy részének (jelenleg a bruttó bér 4,75 százalékának) átirányításából képződött a kiválasztott nyugdíjalapnál. A szerdán elfogadott törvénytervezet hatálya a nyugdíjrendszer önkéntes – a járulékbefizetéstől független – magánnyugdíjbiztosításokra is kiterjed, amely a biztosítók és ügyfeleik közti megállapodások által szabályozott, önkéntes megtakarítási lehetőség. Jelenleg csaknem 940 ezer munkavállalónak van önkéntes magánynyugdíj-megtakarítása Romániában.

A törvény a kihirdetés után egy évvel lép érvénybe.

Az RMDSZ pénteken megtartott kongresszusán részt vett a román és a magyar miniszterelnök, valamint Sorin Grindeanu, a Szociáldemokrata Párt (PSD) ideiglenes elnöke is.