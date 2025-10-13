Deviza
EUR/HUF391.85 -0.08% USD/HUF338.41 +0.1% GBP/HUF451.47 +0.14% CHF/HUF421.05 -0.08% PLN/HUF92 0% RON/HUF77.04 +0.02% CZK/HUF16.12 -0.01% EUR/HUF391.85 -0.08% USD/HUF338.41 +0.1% GBP/HUF451.47 +0.14% CHF/HUF421.05 -0.08% PLN/HUF92 0% RON/HUF77.04 +0.02% CZK/HUF16.12 -0.01%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX102,607.22 +0.6% MTELEKOM1,794 -0.33% MOL2,794 +0.87% OTP30,100 +1.83% RICHTER10,430 -1.6% OPUS550 -2.65% ANY7,360 +0.82% AUTOWALLIS160 -0.31% WABERERS4,900 +0.41% BUMIX9,593.67 +0.32% CETOP3,531.47 +0.67% CETOP NTR2,207.75 +0.67% BUX102,607.22 +0.6% MTELEKOM1,794 -0.33% MOL2,794 +0.87% OTP30,100 +1.83% RICHTER10,430 -1.6% OPUS550 -2.65% ANY7,360 +0.82% AUTOWALLIS160 -0.31% WABERERS4,900 +0.41% BUMIX9,593.67 +0.32% CETOP3,531.47 +0.67% CETOP NTR2,207.75 +0.67%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
RMDSZ
Románia
román elnök
Dan
Orbán Viktor
Magyarország

Megijedt a román elnök Orbán Viktortól, nem mert találkozni vele: kiderült, hová tűnt Nicusor Dan – Magyarországnak van egy terve Romániával

Bár meghívták a RMDSZ múlt pénteken tartott kongresszusára Nicușor Dan államfőt is, a román elnök végül nem jelent meg az eseményen. Az elnöki hivatalból származó információk szerint kényelmetlen helyzettől tartott.
Andor Attila
2025.10.13, 20:13

Nicusor Dan államfő azért döntött úgy, hogy nem vesz részt az RMDSZ pénteken tartott kongresszusán, mert Orbán Viktor magyar miniszterelnök nótázós Facebook-videója után – amelyen azt éneklik, „Nem megyünk mi innen el” –, úgy vélte, hogy kényes helyzetbe kerülhet. Ez akkor történt volna – mint hozzátették –, ha a székely himnusz éneklése közben a teremben tartózkodik az államfő – írja a Maszol.

Románia
Románia: kiderült, miért nem ment el az elnök az RMDSZ kongresszusára / Fotó: Hans Lucas via AFP

Mint ismert, az RMDSZ pénteken megtartott kongresszusán részt vett a román és a magyar miniszterelnök, valamint Sorin Grindeanu a Szociáldemokrata Párt (PSD) ideiglenes elnöke is. Míg Ilie Bolojan kormányfő a magyar és a székely himnuszt is állva hallgatta végig, Sorin Grindeanu elhagyta a termet, amikor felcsendült a székely himnusz.

Egy nappal később amikor arról faggatták, miért ment ki a teremből, azt nyilatkozta: számára Romániában a román himnusz az egyetlen hivatalos himnusz. Azt is mondta, hogy sajnálja, hogy erre a gesztusára helyeződik a hangsúly. Elmondta, több kollégája és barátja van az RMDSZ-ben, akiket nagyra tart és tisztel. 

De a tegnap az egységről is beszéltem. Az egység pedig azt jelenti, hogy – legalábbis Románia nézőpontjából - egyetlen hivatalos himnusz létezik, a román himnusz

 – fogalmazott.

Orbán Viktor váratlanul elmondta, mi a magyar terv Romániával

A miniszterelnök pénteken az RMDSZ kongresszusán vett részt. Orbán Viktor Kolozsváron és előtte Budapesten is arról beszélt, hogy Magyarország és Románia együttműködése a két ország és az egész térség számára kulcsfontosságú. Minél több pénzük van a románoknak, annál inkább működik a román–magyar kereskedelem.

Abban vagyunk érdekeltek, hogy Románia gazdasága sikeres legyen

 – jelentette ki a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. Hozzátette, hogy a magyarok, békében, együttműködésben akarnak élni a szomszédaikkal. A Kolozsvárról sugárzott interjúban a kormányfő azt mondta, a két ország viszonyánál bonyolultabbat nagyon nehéz elképzelni, így ilyen történelmi múlt mellett. Amikor béke van, meg együttműködés, az nem természetszerű, és nem is a véletlennek köszönhető, hanem tudatos döntésnek.

Megjegyezte, hogy Romániában komoly küzdelem zajlik a gazdaság pénzügyi egyensúlyának helyreállításáért, ami fájdalmas dolog és komoly kihívás. Kiemelt kereskedelmi partnerünkről van szó, és minél több pénzük van a románoknak, annál inkább működik a román–magyar kereskedelem.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu