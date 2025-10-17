Románia magyar megoldás átvételével büszkélkedik, a MOHU kreatívjai dörzsölgethetik a markukat

Más műfaj begyűjteni az italcsomagolásokat nagyvárosok áruházaiban, mint a kis boltok uralta vidéki településeken, és az utóbbi feladattal meggyűlt Románia baja. Körbenéztek, és nem kellett messzire menniük: megtetszett nekik a Magyarországon alkalmazott megoldás, kísérleti jelleggel a nyáron be is vezették, és az egész országra kiterjeszthetik – számol be róla az Adevarul. A települési szilárd hulladék begyűjtéséért és kezeléséért felelős MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. kreatív megoldásairól lapunk is többször beszámolt korábban – lehet, hogy ez egy nagy karrier kezdete?

Románia a PET-palackok vidéki begyűjtésére magyar megoldást talált – a MOHU kreatív rendszere futótűzként terjed Fotó: AFP

A visszaváltó rendszerek sebesen elterjednek az Európai Unióban, de sokkal könnyebb kiépíteni őket a nagy üzlethálózatokban, mint a kistelepüléseken, és ezt a feladatot nem is tudta megoldani a begyűjtésre létrehozott román non-profit vállalat, a RetuRO SGR, amíg rá nem találtak a magyar mintára.

A figyelmünket arra összpontosítjuk – mondta az Agerpres jelentése szerint egy szakmai vitán Anca Marinescu, a RetuRO SGR vállalati kapcsolatokért és kommunikációért felelős menedzsere –, hogy a rendszert a vidéki területeken is elérhetővé tegyük, ahol nincsenek nagy kiskereskedelmi láncok, nincsenek automata visszaváltó gépek, és ahol ideális esetben a gyűjtést a kisboltokban, kézi módon kellene megvalósítani.

Ez az oka annak is, hogy augusztustól a kereskedelmi területen dolgozó kollégáim egy olyan megoldást azonosítottak, amely már működik Magyarországon: egy nagy teherautó, amely mozgó módon gyűjti be a csomagolásokat a vidéki kis kereskedőktől

– tette hozzá.

A megoldást kísérleti jelleggel kilenc romániai megyében vezették be, és az év végéig még egyet hozzácsapnak. A technikai és a működtetéshez szintén elengedhetetlen fenntartható pénzügyi konstrukciót is kidolgozták. A kereskedők egy héten belül megkapják a betétdíjakat és a kezelési díjat is.

Románia az egész országra kiterjesztheti a mobil visszaváltást

A döntés a rendszer kiterjesztéséről az egész országra még nem született meg, de abból, hogy a kísérlettel elbüszkélkedtek, arra lehet következtetni, hogy jól halad az ügy.

Ezek a gépek tulajdonképpen olyan visszaváltó automaták, mint amilyeneket mi, fogyasztók használunk, csak éppen a kiskereskedők számára készültek

– magyarázta Anca Marinescu. "Ez volt az az idei megoldás, amit kitaláltunk. Az év végén mérleget vonunk, megnézzük, mennyire működött jól, hány kis kiskereskedő csatlakozott a betétdíjas visszaváltási rendszerhez ennek a megoldásnak a bevezetése nyomán, és azt is felmérjük, hogy a megoldás kiterjeszthető-e az egész országra” – tette hozzá.