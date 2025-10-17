Deviza
fenntarthatóság
Románia
PET
PET-palack
visszaváltás

Románia magyar megoldás átvételével büszkélkedik, a MOHU kreatívjai dörzsölgethetik a markukat

Gondot okoz a hulladékbegyűjtés vidéken a keleti szomszédnak. Románia a PET-palackok összeszedésére magyar megoldást talált, kísérleti jelleggel el is kezdték alkalmazni, és működik – büszkélkedett el a begyűjtésre létrehozott vállalat. A magyar MOHU kreatív megoldása még nagy karriert fut be?
Pető Sándor
2025.10.17., 07:32

Más műfaj begyűjteni az italcsomagolásokat nagyvárosok áruházaiban, mint a kis boltok uralta vidéki településeken, és az utóbbi feladattal meggyűlt Románia baja. Körbenéztek, és nem kellett messzire menniük: megtetszett nekik a Magyarországon alkalmazott megoldás, kísérleti jelleggel a nyáron be is vezették, és az egész országra kiterjeszthetik – számol be róla az Adevarul. A települési szilárd hulladék begyűjtéséért és kezeléséért felelős MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. kreatív megoldásairól lapunk is többször beszámolt korábban – lehet, hogy ez egy nagy karrier kezdete?

Románia a PET-palackok vidéki begyűjtésére magyar megoldást talált – a MOHU kreatív rendszere futótűzként terjed
Románia a PET-palackok vidéki begyűjtésére magyar megoldást talált – a MOHU kreatív rendszere futótűzként terjed Fotó: AFP

A visszaváltó rendszerek sebesen elterjednek az Európai Unióban, de sokkal könnyebb kiépíteni őket a nagy üzlethálózatokban, mint a kistelepüléseken, és ezt a feladatot nem is tudta megoldani a begyűjtésre létrehozott román non-profit vállalat, a RetuRO SGR, amíg rá nem találtak a magyar mintára.

A figyelmünket arra összpontosítjuk – mondta az Agerpres jelentése szerint egy szakmai vitán  Anca Marinescu, a RetuRO SGR vállalati kapcsolatokért és kommunikációért felelős menedzsere –, hogy a rendszert a vidéki területeken is elérhetővé tegyük, ahol nincsenek nagy kiskereskedelmi láncok, nincsenek automata visszaváltó gépek, és ahol ideális esetben a gyűjtést a kisboltokban, kézi módon kellene megvalósítani.

Ez az oka annak is, hogy augusztustól a kereskedelmi területen dolgozó kollégáim egy olyan megoldást azonosítottak, amely már működik Magyarországon: egy nagy teherautó, amely mozgó módon gyűjti be a csomagolásokat a vidéki kis kereskedőktől

– tette hozzá.

A megoldást kísérleti jelleggel kilenc romániai megyében vezették be, és az év végéig még egyet hozzácsapnak.  A technikai és a működtetéshez szintén elengedhetetlen fenntartható pénzügyi konstrukciót is kidolgozták. A kereskedők egy héten belül megkapják a betétdíjakat és a kezelési díjat is. 

Románia az egész országra kiterjesztheti a mobil visszaváltást

A döntés a rendszer kiterjesztéséről az egész országra még nem született meg, de abból, hogy a kísérlettel elbüszkélkedtek, arra lehet következtetni, hogy jól halad az ügy.

Ezek a gépek tulajdonképpen olyan visszaváltó automaták, mint amilyeneket mi, fogyasztók használunk, csak éppen a kiskereskedők számára készültek

– magyarázta Anca Marinescu. "Ez volt az az idei megoldás, amit kitaláltunk. Az év végén mérleget vonunk, megnézzük, mennyire működött jól, hány kis kiskereskedő csatlakozott a betétdíjas visszaváltási rendszerhez ennek a megoldásnak a bevezetése nyomán, és azt is felmérjük, hogy a megoldás kiterjeszthető-e az egész országra” – tette hozzá.

A MOHU minden létező szegmensre rákattant a piacon

A jó példa a román esetből láthatóan rendkívül gyorsan terjed. Mobil hulladékgyűjtő flották járják hamarosan az országot – csak egy éve, hogy erről írt a Világgazdaság.

A vendéglátóegységekhez és akár cégekhez is házhoz megy a visszaváltás – számolt be a MOHU honlapja idén tavasszal.

A mobil visszaváltó jármű egyedi, magyar fejlesztés, amelynek köszönhetően nem csak az italcsomagolások begyűjtése válik gyorsabbá, de a regisztrált vállalkozások is hamarabb hozzájutnak a nekik járó összeghez. A MOHU a kisboltoknak és a vendéglátóipari egységeknek egyaránt zsákokat, valamint rolli kocsit biztosít az italcsomagolások gyűjtésére, így a tárolási helyigény mindössze egy nagyobb hűtő alapterületével egyezik meg – írta ugyanott a MOHU.

Utánanéztünk más országok megoldásainak, és a magyarral teljesen megegyező rendszert nem találtunk, de vannak országok, ahol egyes elemeit alkalmazzák már (és megjegyzendő, hogy ezen a téren minden modern megoldás viszonylag új). "Palackvadász" járműveket működtet például a német Interzero. Hollandiában konténeres mobilrendszerek működnek. A britek vizsgálják mobil rendszerek fejlesztését, a magyar példa számukra is ösztönző lehet.

 

Építési és Közlekedési Minisztérium

Máris itt a fordulat: nem zár be a debreceni kínai akkugyár miatt a fontos magyar vasútvonal – kiderült az igazság a 106-osról

A kistelepülések könnyen elérhetők maradnak, miközben csökken a zajterhelés és lehetővé válik a repülőtér bővítése.
arany

Máris itt a budapesti békecsúcs hatása a világra: bezuhant az olaj ára Trump, Putyin és Orbán találkozója miatt

A részvénypiac az európai kereskedelemben is a negatív tartományban nyithat.
Románia

Nem hagyják annyiban, máris megtámadták a magánnyugdíj-megtakarításokról szóló új törvényt: "Ez kisajátítás" – kimondta a román legfelsőbb bíróság

A jogszabály megszüntetné az egyösszegű kifizetés lehetőségét, amit a bírák közvetett kisajátításnak tartanak – így Bukarest egyik legvitatottabb gazdasági reformja kerülhet veszélybe.

