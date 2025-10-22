Deviza
Románia
mol
lukoil
robbanás
kőolajfinomító

Robbanás egy romániai olajfinomítóban: kiderült az igazság

Egymás után érik balesetek a régió kőolaj-finomítóit, előbb Ploiestiben, egy nappal később Százhalombattán történt kis híján tragédia.
Járdi Roland
2025.10.22, 14:01
Frissítve: 2025.10.22, 14:07

Az ipari szennyvízrendszerben következett be az a robbanás, amelyet hétfőn a romániai Petrotel-Lukoil finomítóban jegyeztek fel írja a Digi24.ro. A balesetben egy férfi megsérült, akit a robbanás során leszakadt csatornafedél talált el.

romániai olajfinomító
Robbanás egy romániai olajfinomítóban: kiderült az igazság / Fotó: Facebook

Romániai olajfinomító: felújítás alatt áll a ploiesti létesítmény

A ploiesti Petrotel-Lukoil finomító képviselői kedden reggel kiadott közleményükben jelezték, hogy a finomító platformján hétfőn történt „incidens” a Felbermayer kivitelező cég alkalmazottai által végzett munka során történt. A detonáció következtében egy 57 éves munkás súlyos láb- és koponyasérülést szenvedett, akit azonnal kórházba szállítottak, de az állapota stabil. A cég tájékoztatásából az is kiderül, hogy az „előzetes adatok szerint nem jegyeztek fel környezeti kárt, illetve a technológiai létesítményekre vagy a finomítói tevékenységre gyakorolt ​​hatást”. 

Ebben az időszakban a Petrotel-Lukoil finomítója jelentős felújításon esik át. A munkálatok október 17-én kezdődtek, és a finomító teljes leállításával járó felújítás november végéig tart.

A Maszol azt írja, az orosz Lukoil egyik romániai leányvállalata által működtetett létesítmény Románia egyik legnagyobb olajfinomítója, az éves feldolgozási kapacitása 2,5 millió tonna. A finomító 1904-ben kezdett el termelni, 1998 óta van a Petrotel-Lukoil SA tulajdonában. A cégnek tavaly mintegy 540 alkalmazottja volt, és 1,890 milliárd lej árbevétel mellett 62,845 millió lej bruttó nyereséget termelt.

Százhalombattán tűz volt, Szerbia az igazi kárvallott

Rengeteg találgatásra ad okot, hogy a ploiesti baleset egy nappal azt megelőzően történt, hogy Magyarország első számú kőolaj-finomítójában, a Dunai Finomítóban tűz keletkezett. Bár a tüzet kedd délelőtt megfékezték, így is számtalan kérdést vet fel az incidens. Ugyan a Mol azt közölte, hogy az ország üzemanyag-ellátása nincs veszélyben, továbbra sem világos, a baleset mekkora kiesést okoz a termelésben. Az Erste elemzői egészen extrém, 40 százalékos kapacitáskieséssel kalkuláltak, Bujdos Eszter, a Holtankoljak ügyvezető igazgatója pedig több hónapos leállásról beszélt lapunknak az eset után. A magyar olajtársaság mindenesetre úgy tűnik, hogy felkészült a legrosszabb eshetőségre is, ugyanis bejelentette, hogy beszünteti az üzemanyagexportot, illetve vizsgálja a stratégiai készletek felhasználásának lehetőségét. 

Ha Magyarország üzemanyag-ellátása nincs is veszélyben, Szerbiáé annál inkább. 

Déli szomszédunk egyetlen finomítójával rendelkező cége, a NIS ellen október 8-án életbe léptek az amerikai szankciók az orosz tulajdonlás miatt. A NIS ugyanis a Gazprom leányvállalatának, a Gazpromnyeftynek az irányítása alatt van, a részvények 45 százalékának birtoklása révén (a részvények 29 százalékát a szerb állam, 11 százalékát pedig egy orosz befektetői csoport birtokolja, korábban közvetlenül a Gazpromé volt ez a csomag). 

A szankciók miatt a NIS nem tud kőolajat importálni, erre válaszul a Mol bejelentette, hogy csaknem megduplázza a szerbiai bázisának kapacitását. Kérdéses, hogy ezt a megállapodását a százhalombattai incidens hogy érinti.

