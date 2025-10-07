„Bezzeg Romániának" gyakorlatilag vége: megérkezett a Világbank lesújtó prognózisa – drasztikus a vágás, teljes az összeomlás

A helyzet súlyosságát mutatja, hogy a Világbank a júniusi romániára vonatkozó prognózisában még 1,3 százalékos GDP-bővüléssel számolt 2025-re. A mostani, drasztikus visszavágás tehát egy gyors és mély negatív fordulatot jelez.
A borús kilátások ráadásul nem korlátozódnak az idei évre. A washingtoni székhelyű pénzügyi szervezet a következő évekre vonatkozó várakozásait is jócskán lefelé módosította: a 2026-os és 2027-es növekedési előrejelzést 1,3, illetve 1,9 százalékra rontotta, ami mindkét esetben 0,6 százalékponttal alacsonyabb a júniusban prognosztizált értéknél.
A Világbank elemzői szerint a lassulás legfőbb oka a fogyasztás drámai mértékű visszaesése. A fogyasztás növekedési üteme idén hozzávetőleg 1,1 százalékra mérséklődik, ami elenyésző ahhoz képest, hogy 2000 és 2024 között ez a mutató átlagosan évi 5 százalékos bővüléssel a román gazdaság elsődleges motorjának számított. A konkrét adatok is ezt támasztják alá: az idei év első hét hónapjában a kiskereskedelmi forgalom csupán 3,1 százalékkal bővült, szemben a tavalyi év azonos időszakában mért 9 százalékos dinamikával. Ennél is beszédesebb, hogy az új személygépkocsik piaca sokkoló mértékben, 22 százalékkal zsugorodott az idei első fél évben.
Ahogy azt egy szeptemberi elemzésben már megírtuk, a fogyasztás összeomlása egyenes következménye a két számjegyű inflációnak és a reálbérek csökkenésének. A mesterségesen fenntartott életszínvonal-emelkedés árát a bukaresti kormány most a háztartásokkal fizetteti meg. A Világbank elemzése is alátámasztja, hogy a kormány által elfogadott megszorító intézkedések hatására a költségvetési hiány ugyan 2026-ra 6 százalék alá csökkenhet a 2024-es 8,65 százalékról, de ennek ára a gazdasági növekedés feláldozása.
A román gazdaságra minden jel szerint nehéz évek várnak.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.