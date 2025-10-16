Megalázta a német kormányt a Ryanair, tömegével hagyja ott a repülőtereit: „Ilyen gazdaságban nincs értelme!"
„Jelenleg egyszerűen nincs értelme Németországban terjeszkednünk” – jelentette ki Dara Brady, a Ryanair marketingigazgatója egy berlini sajtótájékoztatón, aki szerint az ír fapados légitársaság németországi járatok törlését tervezi ezen a télen– írja a HNA.
A németországi piaci szabályzás rossz a Ryanairnek
A Ryanair a közelgő téli menetrendben mintegy 10 százalékkal csökkenti tervezett németországi járatait, ezzel növelve a német kormányra nehezedő nyomást. Összesen 800 ezer ülőhelyet és 24 járatcsatlakozást szüntetnek meg.
A járattörlések kilenc német repülőteret érintenek: Memmingen, Berlin-Brandenburg, Baden-Baden, Köln/Bonn, Frankfurt-Hahn, Alsó-Rajna, Hamburg, Nürnberg és Bréma. A dortmundi, drezdai és lipcsei repülőtereken továbbra sem lesznek Ryanair-csatlakozások.
A csökkentések után a légitársaság továbbra is körülbelül hétmillió jegyet fog kínálni a német piacon – ez csökkenés a 2024–2025-ös téli 7,2 millió utashoz képest.
A Ryanair vezetője a növekvő adókat és díjakat nevezte meg a kivonulás okaként
A légitársaság kifejezetten a német adópolitikát és a magas díjakat hibáztatja a döntéséért. Egy közleményben a Ryanair a járattörléseket a „szövetségi kormány folyamatos képtelenségének közvetlen következményeként” írta le, hogy csökkentse a magas hozzáférési költségeket Németországban.
Különösen a légi forgalmi adót kritizálták. A vállalat közlése szerint „a túlzott légi forgalmi adó, a meredeken megnövekedett légi forgalmi irányítási, biztonsági és repülőtéri díjakkal együtt jelentősen gyengítette Németország versenyképességét más uniós országokhoz képest”.
A jelenlegi fejlemény a légitársaság és a német hatóságok közötti hosszú távú konfliktus része. A Ryanair – más légitársaságokhoz és repülőtér-üzemeltetőkhöz hasonlóan – évek óta kritizálja a németországi légi utazás magas költségeit.
Az ír légitársaság további menetrendcsökkentésekkel fenyegetőzik 2026 nyarán, ha nem történik változás a költségszerkezetében.
A Ryanairt korábban is bírálták az időnként magas költségei miatt.
A légitársaság bővítené németországi lefedettségét, ha változtat a német kormány
Brady közvetlenül a szövetségi kormányhoz fordult: „Valójában szeretnénk több üzleti tevékenységet folytatni itt Németországban. Ezért reméljük, hogy Patrick Schnieder közlekedési miniszter valóban tesz valamit a repülőtéri költségekkel kapcsolatban.”
Sőt, a Ryanair hatalmas terjeszkedést ígért, ha a politikusok engednek.
Ha csökken a légi közlekedési adó, a vállalat úgy véli, hogy megduplázhatja saját utasforgalmát Németországban, évi 34 millió utasra.
Változtatások nélkül a Ryanair sötét kilátásokat lát Németország számára, mint légi közlekedési központ. „Azonnali intézkedések nélkül Németország 2026 nyarára továbbra is le fog maradni más, versenyképesebb európai országok mögött” – figyelmeztetett a légitársaság.