Az Apple felkötheti a gatyáját – hatalmas tech szövetség jött létre: a Samsung és az OpenAI összefognak a riválisok ellen

A Samsung és az OpenAI történelmi megállapodást írt alá az MI jövőjéről. A közös projekt az adatközpontoktól a csipgyártásig minden területet érint, és Dél-Koreát, valamint a Samsungot az MI-nagyhatalmak közé emelheti.
Gergely Máté
2025.10.01., 19:02

A mesterséges intelligencia rohamos (MI) fejlődésével egyre nagyobb hangsúlyt kap az a kérdés, hol és hogyan működnek majd azok a hatalmas adatközpontok, amelyek a jövő MI-modelljeit futtatják. Most ebbe az irányba tett jelentős lépést a világ két meghatározó szereplője: az OpenAI és a Samsung csoport, amely több leányvállalatával együttműködési megállapodást írt alá a technológiai infrastruktúra közös fejlesztéséről. A megállapodás célja, hogy felgyorsítsák a globális MI-adatközponthálózat bővítését, és közösen dolgozzanak a jövő meghatározó technológiáin.

Az Apple felkötheti a gatyáját – hatalmas tech szövetség jött létre: a Samsung és az OpenAI összefog a riválisok ellen / Fotó: NurPhoto via AFP

A partnerség nemcsak a félvezetőiparra, hanem a hajógyártásra, az építőiparra és a felhőszolgáltatásokra is kiterjed, vagyis a Samsung teljes ökoszisztémáját bevonja az együttműködésbe. A világ egyik legnagyobb csipgyártója, 

a Samsung Electronics stratégiai memóriapartnerként vesz részt az OpenAI Stargate nevű globális programjában. 

Az előrejelzések szerint az OpenAI havi akár 900 ezer DRAM-waferre tarthat igényt – ennek kielégítéséhez a Samsung nagy teljesítményű és energiahatékony megoldásokkal járul hozzá. A cég nemcsak a memória, hanem a logikai csipek és a csomagolástechnológia terén is olyan innovációkat kínál, melyek az MI-modellek teljes életciklusát – a tréningtől az éles alkalmazásig – támogatják.

A Samsung tetemesen hozzájárul a Csillagkapuk megépüléséhez

A Samsung IT- és felhőszolgáltató ága, a Samsung SDS a jövő MI-adatközpontjainak tervezésében, fejlesztésében és üzemeltetésében működik majd együtt az OpenAI-jal. A cél a Stargate adatközpontok felépítése, melyekhez a Samsung SDS konzultációs, telepítési és menedzsmentszolgáltatásokat biztosít. Mindezek mellett 

a Samsung viszonteladói megállapodást is kötött az OpenAI szolgáltatásaira Koreában, így támogatni tudja a helyi cégeket a ChatGPT Enterprise bevezetésében.

Továbbá az OpenAI és a Samsung két ipari óriása, a Samsung C&T és a Samsung Heavy Industries, a lebegő adatközpontok fejlesztésében lát lehetőséget. Az ilyen központok 

  • csökkenthetik a hűtési költségeket, 
  • mérsékelhetik a szén-dioxid-kibocsátást
  • és választ adhatnak a szárazföldi terület korlátaira. 

Bár a technológia eddig nehezen volt kivitelezhető, a két vállalat saját mérnöki tapasztalatát felhasználva most megpróbálja áttörni a műszaki akadályokat. A közös projektek a jövőben akár lebegő erőművekre és irányítóközpontokra is kiterjedhetnek.

A Samsung MI-nagyhatalom lesz az OpenAI-nak köszönhetően

A partnerség túlmutat a technikai részleteken. A Samsung szerint az együttműködés hozzájárulhat ahhoz, hogy Dél-Korea a világ három vezető MI-hatalma közé emelkedjen. A vállalatcsoport emellett saját belső működésében is szélesebb körben tervezi a ChatGPT alkalmazását, ezzel is támogatva a munkahelyi folyamatok digitalizációját.

Az OpenAI és a Samsung közös stratégiája jól jelzi, hogy a jövő mesterséges intelligenciája már nem csupán a szoftvereken múlik: az adatközpontok energiahatékonysága, mérete és innovatív megoldásai legalább ilyen fontosak lesznek abban, hogy az MI mekkora hatással formálja át a világ gazdaságát és mindennapjait.

Sam Altman, az OpenAI vezérigazgatója nemrég az MI jövőjéről nyilatkozva azt mondta, hogy 2026-ra is rendkívül fejlett rendszerek megjelenésére számít. Altman szerint a mesterséges intelligencia nem egyszerűen „munkahelyeket vesz el”, hanem feladatokat alakít át. A technológiai vezető szerint a jövőben az emberek munkájának 30-40 százalékát is elvégezhetik MI-rendszerek. Ez ugyanakkor új munkakörök megjelenésével is együtt jár majd, hasonlóan a korábbi technológiai forradalmakhoz. Az emberek kreativitása, kíváncsisága és új dolgok iránti vágya miatt mindig lesznek új feladatok és szerepek.

