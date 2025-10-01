Az Apple felkötheti a gatyáját – hatalmas tech szövetség jött létre: a Samsung és az OpenAI összefognak a riválisok ellen

A mesterséges intelligencia rohamos (MI) fejlődésével egyre nagyobb hangsúlyt kap az a kérdés, hol és hogyan működnek majd azok a hatalmas adatközpontok, amelyek a jövő MI-modelljeit futtatják. Most ebbe az irányba tett jelentős lépést a világ két meghatározó szereplője: az OpenAI és a Samsung csoport, amely több leányvállalatával együttműködési megállapodást írt alá a technológiai infrastruktúra közös fejlesztéséről. A megállapodás célja, hogy felgyorsítsák a globális MI-adatközponthálózat bővítését, és közösen dolgozzanak a jövő meghatározó technológiáin.

Az Apple felkötheti a gatyáját – hatalmas tech szövetség jött létre: a Samsung és az OpenAI összefog a riválisok ellen / Fotó: NurPhoto via AFP

A partnerség nemcsak a félvezetőiparra, hanem a hajógyártásra, az építőiparra és a felhőszolgáltatásokra is kiterjed, vagyis a Samsung teljes ökoszisztémáját bevonja az együttműködésbe. A világ egyik legnagyobb csipgyártója,

a Samsung Electronics stratégiai memóriapartnerként vesz részt az OpenAI Stargate nevű globális programjában.

Az előrejelzések szerint az OpenAI havi akár 900 ezer DRAM-waferre tarthat igényt – ennek kielégítéséhez a Samsung nagy teljesítményű és energiahatékony megoldásokkal járul hozzá. A cég nemcsak a memória, hanem a logikai csipek és a csomagolástechnológia terén is olyan innovációkat kínál, melyek az MI-modellek teljes életciklusát – a tréningtől az éles alkalmazásig – támogatják.

A Samsung tetemesen hozzájárul a Csillagkapuk megépüléséhez

A Samsung IT- és felhőszolgáltató ága, a Samsung SDS a jövő MI-adatközpontjainak tervezésében, fejlesztésében és üzemeltetésében működik majd együtt az OpenAI-jal. A cél a Stargate adatközpontok felépítése, melyekhez a Samsung SDS konzultációs, telepítési és menedzsmentszolgáltatásokat biztosít. Mindezek mellett

a Samsung viszonteladói megállapodást is kötött az OpenAI szolgáltatásaira Koreában, így támogatni tudja a helyi cégeket a ChatGPT Enterprise bevezetésében.

Továbbá az OpenAI és a Samsung két ipari óriása, a Samsung C&T és a Samsung Heavy Industries, a lebegő adatközpontok fejlesztésében lát lehetőséget. Az ilyen központok

csökkenthetik a hűtési költségeket,

mérsékelhetik a szén-dioxid-kibocsátást

és választ adhatnak a szárazföldi terület korlátaira.

Bár a technológia eddig nehezen volt kivitelezhető, a két vállalat saját mérnöki tapasztalatát felhasználva most megpróbálja áttörni a műszaki akadályokat. A közös projektek a jövőben akár lebegő erőművekre és irányítóközpontokra is kiterjedhetnek.