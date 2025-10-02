A Shein nem kis fába vágta a fejszéjét: olyan európai országot vesz be, ahol ellenséges tekintetek fogadják

Az online fast fashion óriás, a Shein novemberben nyitja meg első állandó üzleteit Franciaországban a Société des Grands Magasins (SGM) áruházlánccal kötött megállapodás keretében. Az online kereskedelmi vállalat boltnyitása heves bírálatokat váltott ki a francia kiskereskedők körében – értesült a Reuters.

A Sheint a politika és a versenytársak sem várják örömmel / Fotó: Isabel Infantes / Reuters

A Shein első franciaországi boltja november elején nyílik a párizsi BHV hatodik emeletén, majd később a Galeries Lafayette áruházakban Dijonban, Grenoble-ban, Reimsben, Limoges-ban és Angers-ban. Ez új irány a cég számára, amely eddig világszerte csak ideiglenes, szezonális pop-up boltokkal jelent meg, például idén ősszel Londonban is.

Frédéric Merlin, az SGM elnöke szerint a Shein a fiatalabb vásárlókat vonzza majd.

Donald Tang, a Shein ügyvezető elnöke szerint a márka különösen népszerű a francia vidéki és kisebb városokban, ahol a vásárlók kevesebb lehetőség közül válogathatnak divatos ruhák terén.

A Galeries Lafayette, amely franchise-megállapodás keretében adta át az SGM által üzemeltetett boltokat a neve alatt, közölte, hogy ellenzi a lépést, mivel az sérti a franchise-megállapodást, és jogi úton próbálja az üzletek kinyitását megakadályozni.

A Sheint a politika és a versenytársak sem várják örömmel Franciaországban

Az olcsó Shein már korábban is politikusok és kiskereskedők célkeresztjébe került Franciaországban. A képviselők törvénnyel tiltanák a fast fashion reklámozását, gyakorlatilag megakadályozva a Shein hirdetéseit.

A párizsi városháza előtt készül a Shein új megaüzlete, amely – miután már tönkretett tucatnyi francia márkát – most még inkább el akarja árasztani piacunkat eldobható termékekkel

– fogalmazott Yann Rivoallan, a Fédération Francaise du Pret-a-Porter divatkiskereskedelmi szövetség vezetője.

A francia kiskereskedők már eddig is nehezen vették fel a versenyt a Zara és a H&M üzleteivel. Több francia fast fashion márka – például a Jennyfer és a NafNaf – idén fizetésképtelenségi eljárás alá került.

A Shein egy új szegmensbe lép

A Shein üzleti modellje azon alapul, hogy Kínából közvetlenül szállít alacsony árú csomagokat a vásárlóknak, kihasználva azokat a vámmentességi szabályokat, amelyek az olcsó e-kereskedelmi küldeményekre vonatkoznak. Ez tette lehetővé a rendkívül alacsony árakat és a minimális készletfelhalmozást.