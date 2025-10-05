Nem várt helyről kapott kritikát Donald Trump – a Shell vezére változást akar: „nagyon káros, amit a megújulókkal tesz az adminisztráció"

A Shell amerikai vezetője azt nyilatkozta, hogy a Trump-adminisztráció döntése, miszerint leállítja a már engedélyezett tengeri szélenergia-projekteket, „nagyon káros” a beruházásokra, és kiszámíthatóbb szabályozást sürgetett.

A Shell továbbra is szelektíven fejleszti a megújuló energiatermelési projekteket az Egyesült Államokban és másutt, ahol megéri nekik / Fotó: Shutterstock

Colette Hirstius, a Shell USA elnöke a lapnak elmondta, hogy a már engedélyekkel rendelkező energiaprojekteket hagyni kell futni, figyelmeztetve, hogy az amerikai „politikai inga” végül az olaj- és gázszektor ellen fordulhat.

„Azt hiszem, hogy a szabályozási környezetben tapasztalható bizonytalanság nagyon káros. Bármilyen messzire kileng »az inga« az egyik irányba, valószínű, hogy ugyanannyira kileng a másik irányba is” – mondta, amikor a kormányzat tengeri szélerőművekre vonatkozó döntéseiről kérdezték. „Jó lenne azt látni, hogy a múltban engedélyezett projekteket továbbra is fejleszteni fogják. Hasonlóképpen, ha a [Mexikói-öbölben] a tengeren működő vállalkozásunkra gondolunk, az ilyen típusú engedélyezési bizonytalanságot arra használták fel, hogy aláássák a múltban meglévő engedélyeinket – és ez ugyanolyan káros.”

Évente tízmilliárd dollárt fektetnek be

Hirstius augusztusban vette át a Shell USA elnöki posztját, és megtartotta korábbi, az Amerikai-öböl ügyvezető alelnöki posztját, amely az amerikai olajtermelés mintegy 15 százalékát adja. Kénytelen volt alkalmazkodni Joe Biden volt elnök szigorú korlátozásaihoz a tengeri lízingértékesítésekre vonatkozóan, amelyek – szerintük – veszélyt jelentettek az olaj- és gáziparra. „A bérleti szerződések eladásának kiszámíthatósága, az engedélyezés kiszámíthatósága – ezek nagyon fontos elemek, amelyek hozzájárulnak ahhoz a bizalomhoz, amelyet ebben a medencében érezünk... Úgy gondolom, hogy az egész Mexikói-öböl megsínylette ezt [a Biden-féle bérleti korlátozásokat]” – mondta.

A Shell a Perzsa-öböl legnagyobb olajtermelője 11 tengeri létesítménnyel, és 1947 óta van jelen a régióban. Több mint 11 000 embert foglalkoztat az Egyesült Államokban, és évente körülbelül 10 milliárd dollárt fektet be – ez a legnagyobb tőkekiadás bármely országban.

Ismert, Trump-kormányzat folytatja a harcot a megújuló energiával szemben: szeptember közepén elrendelte, hogy a dán Orsted állítsa le a Rhode Island közelében található, 80 százalékban már elkészült tengeri szélerőműprojekt építési munkálatait. A szélfarm építésének leállítása tovább súlyosbíthatja a vállalat pénzügyi gondjait. A republikánus elnök adminisztrációja eddig 3,5 millió acre óceáni területen vonta vissza az engedélyeket szélfarmok létrehozására. Ez dél-dunántúlnyi terület.