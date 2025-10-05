Deviza
Nem várt helyről kapott kritikát Donald Trump – a Shell vezére változást akar: „nagyon káros, amit a megújulókkal tesz az adminisztráció"

Interjút adott a Financial Timesnak a Shell USA elnök-vezérigazgatója. A cikk egyik erős mondása, hogy Colette Hirstius szerint felborítja az egyensúlyt, negatív hatással van a beruházásokra az, hogy szembemegy a Trump-adminisztráció a megújuló energiával. Az olajipari vállalat vezetője az ingaeffektushoz hasonlította Donald Trump energiapolitikájának hosszú távú hatásait. A cég nemrég szinte rögtön kiszállt egy szélerőműprojektből, miután az amerikai elnök azt írta a saját közösségi oldalán az Atlantic Shoresról, hogy az halott.
Németh Tamás
2025.10.05., 12:44

A Shell amerikai vezetője azt nyilatkozta, hogy a Trump-adminisztráció döntése, miszerint leállítja a már engedélyezett tengeri szélenergia-projekteket, „nagyon káros” a beruházásokra, és kiszámíthatóbb szabályozást sürgetett. 

A Shell továbbra is szelektíven fejleszti a megújuló energiatermelési projekteket az Egyesült Államokban és másutt, ahol megéri nekik
A Shell továbbra is szelektíven fejleszti a megújuló energiatermelési projekteket az Egyesült Államokban és másutt, ahol megéri nekik / Fotó: Shutterstock

Colette Hirstius, a Shell USA elnöke a lapnak elmondta, hogy a már engedélyekkel rendelkező energiaprojekteket hagyni kell futni,  figyelmeztetve, hogy az amerikai „politikai inga” végül az olaj- és gázszektor ellen fordulhat. 

„Azt hiszem, hogy a szabályozási környezetben tapasztalható bizonytalanság nagyon káros. Bármilyen messzire kileng »az inga« az egyik irányba, valószínű, hogy ugyanannyira kileng a másik irányba is” – mondta, amikor a kormányzat tengeri szélerőművekre vonatkozó döntéseiről kérdezték. „Jó lenne azt látni, hogy a múltban engedélyezett projekteket továbbra is fejleszteni fogják. Hasonlóképpen, ha a [Mexikói-öbölben] a tengeren működő vállalkozásunkra gondolunk, az ilyen típusú engedélyezési bizonytalanságot arra használták fel, hogy aláássák a múltban meglévő engedélyeinket – és ez ugyanolyan káros.”

Évente tízmilliárd dollárt fektetnek be 

Hirstius augusztusban vette át a Shell USA elnöki posztját, és megtartotta korábbi, az Amerikai-öböl ügyvezető alelnöki posztját, amely az amerikai olajtermelés mintegy 15 százalékát adja. Kénytelen volt alkalmazkodni Joe Biden volt elnök szigorú korlátozásaihoz a tengeri lízingértékesítésekre vonatkozóan, amelyek – szerintük – veszélyt jelentettek az olaj- és gáziparra. „A bérleti szerződések eladásának kiszámíthatósága, az engedélyezés kiszámíthatósága – ezek nagyon fontos elemek, amelyek hozzájárulnak ahhoz a bizalomhoz, amelyet ebben a medencében érezünk... Úgy gondolom, hogy az egész Mexikói-öböl megsínylette ezt [a Biden-féle bérleti korlátozásokat]” – mondta.  

A Shell a Perzsa-öböl legnagyobb olajtermelője 11 tengeri létesítménnyel, és 1947 óta van jelen a régióban. Több mint 11 000 embert foglalkoztat az Egyesült Államokban, és évente körülbelül 10 milliárd dollárt fektet be – ez a legnagyobb tőkekiadás bármely országban.

Ismert, Trump-kormányzat folytatja a harcot a megújuló energiával szemben: szeptember közepén elrendelte, hogy a dán Orsted állítsa le a Rhode Island közelében található, 80 százalékban már elkészült tengeri szélerőműprojekt építési munkálatait. A szélfarm építésének leállítása tovább súlyosbíthatja a vállalat pénzügyi gondjait. A republikánus elnök adminisztrációja eddig 3,5 millió acre óceáni területen vonta vissza az engedélyeket szélfarmok létrehozására. Ez dél-dunántúlnyi terület. 

A belügyminisztériumhoz tartozó Tengeri Energiaigazgatási Hivatal bejelentése szerint az amerikai kontinentális talapzaton elhelyezkedő területekről van szó, amelyeket eredetileg Barack Obama korábbi demokrata elnök jelölt ki szélerőmű-fejlesztésekre, illetve az erre rendelkezésre álló területet Trump közvetlen elődje, Joe Biden kibővítette. Az érintett területek a Mexikói-, a Maine-i és a New York-i öbölben, Kalifornia, Oregon és az amerikai közép-atlanti térség vizein találhatók. Nyáron azt is közölték: fontolóra veszi minden szélenergia-fejlesztés leállítását egy átfogó felülvizsgálat részeként. Az elnök a Bloomberg jelentése szerint az újraválasztása óta támadja ezt az energiaforrást, megbízhatatlannak bélyegezve.

Kiléptek, ahogy posztolt Trump

Januárban a Shell ki is lépett a New Jersey partjainál található Atlantic Shores szélerőműprojektből, mindössze néhány nappal azután, hogy Trump a Truth Socialon azt írta, hogy „remélhetőleg a projekt halott és vége”. A vállalat azonban továbbra is szelektíven fejleszti a megújuló energiatermelési projekteket az Egyesült Államokban és másutt, ahol megéri számukra.

Itt a gigamegállapodás: tíz éven át ad el a Shell az MVM-nek földgázt – soha nem kötöttünk még ilyen hosszú időre szóló nyugati megállapodást

Tíz évre szóló gázkereskedelmi megállapodás jött létre a Shell Energy Europe Limited (SEEL) és a magyar földgázkereskedelmi vállalat, az MVM CEEnergy Zrt. (MVM CEEnergy) között. A megállapodás jelentős lépés a SEEL közép- és kelet-európai kereskedelmi jelenlétének megerősítésében a most kiadott közlemény szerint. A földgázszállítási szerződés 2026 januárjától él. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a szerződés aláírása után azt mondta, a Shell-lel létrejött megállapodás lehetővé fogja tenni új források bevonását hazánk ellátásába a már meglévők megőrzése mellett. Bővebben>>>

