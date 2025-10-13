Deviza
Drámai miniszterelnöki beszéd, kitört az ováció: felbomolhat az Egyesült Királyság, Skócia független ország lenne – be akar lépni az EU-ba

Az SNP vezetője szerint a skótoknak most kell választaniuk a jövőjük kapcsán. A skót függetlenség nemcsak önrendelkezést jelent, hanem az Európai Unióba való visszatérés lehetőségét és a brit nukleáris fegyverek eltávolítását is.
VG/MTI
2025.10.13., 19:25

Ismét felmerült a skót függetlenség kérdése: a miniszterelnök bejelentette, hazájának most kell eldöntenie, hogy marad a londoni irányítás, vagy újra önálló nemzetté válik. John Swinney egyértelművé tette, hogy a függetlenség esélyt jelentene a nukleáris fegyverek eltávolítására és az Európai Unióba való visszatérésre.

skót függetlenség
John Swiney szerint a skót függetlenség nemcsak önrendelkezést jelent, hanem az Európai Unióba való visszatérés lehetőségét és a brit nukleáris fegyverek eltávolítását is / Fotó: AFP

A skót Nemzeti Párt (SNP) éves kongresszusán John Swinney a skót függetlenség mellett foglalt állást, hangsúlyozva, hogy most van itt az ideje annak, hogy Skócia újrakezdje történelmét. 

A skót miniszterelnök szerint választani kell a hanyatlás és a londoni központú politikai kétségbeesés vagy a skót önrendelkezés kínálta remény és ambíció között.

Swinney egyértelművé tette, hogy a függetlenség elérése esetén Skócia területéről el kellene távolítani a brit nukleáris fegyvereket, a Trident rakétarendszereket, amelyeket a nyugati partoknál állomásozó Vanguard osztályú tengeralattjárók hordoznak. Ezek a hordozók egyenként 16 rakétát szállítanak, mindegyik nyolc robbanófejjel felszerelhető. Az SNP számára a nukleáris kapacitás eltávolítása kiemelkedő érv a függetlenség mellett.

A skót parlament jövő májusi választásai kulcsfontosságúak: ha az SNP többséget szerez, jogi felhatalmazást nyerhet egy újabb függetlenségi népszavazás kiírására. A brit kormány azonban már jelezte, hogy Keir Starmer nem fogja engedélyezni a referendum megtartását.

Ismét szavazólapra kerülhet a skót függetlenség

Ez nem az első próbálkozás: 2014-ben a skótok 55,3 százaléka a maradás mellett voksolt, azóta azonban a Brexit miatt a függetlenség ügye ismét napirendre került. Az SNP szerint London „kiszakította” Skóciát az EU-ból, annak ellenére, hogy a skótok 62 százaléka a bennmaradásra szavazott. Swinney kijelentette: a függetlenség révén Skócia ismét önálló nemzetként csatlakozhatna az Európai Unióhoz.

A kérdés most a levegőben lóg: a skótok választása nem csupán belpolitikai, hanem nukleáris és nemzetközi dimenziókat is érint, miközben a jövő évi választás előkészíti a terepet az újrakezdéshez – vagy a status quo megőrzéséhez.

Skót miniszterelnök: független országként térnénk vissza az Európai Unióba

Humza Yousaf szerint ha Skócia elnyeri függetlenségét, saját jogán ismét az Európai Unió tagja lehet.

 

 

