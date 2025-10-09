Snüsszdráma: Svédország azért küzd, hogy ne tiltsa be az EU a dohánypárnáit

Svédország hivatalos leveleket küldött az EU-tagállamoknak, amelyekben nikotintasakok forgalmazásának tilalmát írja elő, hogy megvédje saját dohánytartalmú termékét, a snüsszt – közölte az Euractiv.
Stockholm a világ snüsszfővárosa. Bár ezt a dohányterméket 1992-ben betiltották az EU-ban, Svédország 1995-ös uniós csatlakozásával kivételt képzett, így lehetővé vált legálisan értékesítenie a dohányterméket határain belül. A snüssz Svédországban nemzeti terméknek számít, amelynek használata több mint 200 évre, a 18. századra nyúlik vissza.
2014-ben új európai trend kezdett hódítani: a fehér snüssz, amely egy dohánymentes nikotintasak. Ezek a termékek nagyon hasonlóak a snüsszhöz, növekvő népszerűségük, különösen a fiatalok körében, aggodalmat keltett az EU-ban, és egyre több EU-ország vezet be tilalmat vagy szigorú szabályozást a nikotintasakokra vonatkozóan.
Belgium, Franciaország, Hollandia és Spanyolország teljes tilalmat, míg legalább hét másik ország szigorú korlátozásokat vezetett be vagy fontolgatja azok bevezetését.
Az Euractiv szerkesztőségéhez két levél jutott el, amelyeket a svéd külügyminisztérium szeptember végén küldött a francia és a spanyol kormánynak. A levelekben Svédország azzal érvel, hogy a nikotintartalmú tasakok nemzeti tilalma sérti az EU áruk szabad mozgásának elvét.
Egy vármegye megélhetése múlik rajta: ezen füstölögnek a dohánytermelők – Brüsszeltől függ a dolog
Az Euractiv egy uniós forrásból megtudta, hogy a Franciaországgal kapcsolatos kérdés megoldódott, miután Párizs tisztázta, hogy a törvénytervezet csak a francia piacra szánt termékekre vonatkozik. A törvény nem érinti az EU más országába vagy az EU-n kívülre szállított termékeket. Minél több tagállam vezet be tilalmat az élvezeti cikkre, annál nagyobb nyomás nehezedik az Európai Bizottságra, hogy a dohánytermékekről szóló irányelv jövő évi felülvizsgálata során teljes uniós tilalmat javasoljon.
A svéd európai parlamenti képviselő, Charlie Weimers elismerte, hogy bár a nikotintasakok nem egészségesek, a dohányzásnál kevésbé káros alternatívát jelentenek, és hozzájárulnak a rákos megbetegedések arányának csökkenéséhez.
A nikotintartalmú tasakok teljes betiltása, ahogyan Franciaország, Belgium és néhány más ország tette, nem bölcs döntés, mert figyelmen kívül hagyja a káros hatások csökkentésének szempontját
– nyilatkozta Weimers. Hozzátette, hogy a terméket szigorúan szabályozni kell, de a piacon maradhat még az egészségügyi felülvizsgálat után is.
A snüssz tilalmát és a nikotintasakok esetleges betiltását összehasonlítva Gijs van Wijk, a dohányzásellenes NGO Smoke Free Partnership képviselője azzal érvelt, hogy az EU snüssztilalma nem önkényes lépés. „Ez döntő válasz volt a dohányipar agresszív kísérletére, hogy új kategóriájú füstmentes termékeket vezessen be Európában” – mondta.
