Snüsszdráma: Svédország azért küzd, hogy ne tiltsa be az EU a dohánypárnáit

Svédország hivatalos leveleket küldött az EU-tagállamoknak, amelyekben nikotintasakok forgalmazásának tilalmát írja elő, hogy megvédje saját dohánytartalmú termékét, a snüsszt – közölte az Euractiv.

Svédországban népszerűbb a snüssz a fiatalok körében, mint a klasszikus cigaretta / Fotó: AFP

Stockholm a világ snüsszfővárosa. Bár ezt a dohányterméket 1992-ben betiltották az EU-ban, Svédország 1995-ös uniós csatlakozásával kivételt képzett, így lehetővé vált legálisan értékesítenie a dohányterméket határain belül. A snüssz Svédországban nemzeti terméknek számít, amelynek használata több mint 200 évre, a 18. századra nyúlik vissza.

Fehér snüssz, a dohánytartalmú eredeti termék replikája

2014-ben új európai trend kezdett hódítani: a fehér snüssz, amely egy dohánymentes nikotintasak. Ezek a termékek nagyon hasonlóak a snüsszhöz, növekvő népszerűségük, különösen a fiatalok körében, aggodalmat keltett az EU-ban, és egyre több EU-ország vezet be tilalmat vagy szigorú szabályozást a nikotintasakokra vonatkozóan.

Belgium, Franciaország, Hollandia és Spanyolország teljes tilalmat, míg legalább hét másik ország szigorú korlátozásokat vezetett be vagy fontolgatja azok bevezetését.

Az Euractiv szerkesztőségéhez két levél jutott el, amelyeket a svéd külügyminisztérium szeptember végén küldött a francia és a spanyol kormánynak. A levelekben Svédország azzal érvel, hogy a nikotintartalmú tasakok nemzeti tilalma sérti az EU áruk szabad mozgásának elvét.

Vannak kivételek az Európai Unión belül is

Az Euractiv egy uniós forrásból megtudta, hogy a Franciaországgal kapcsolatos kérdés megoldódott, miután Párizs tisztázta, hogy a törvénytervezet csak a francia piacra szánt termékekre vonatkozik. A törvény nem érinti az EU más országába vagy az EU-n kívülre szállított termékeket. Minél több tagállam vezet be tilalmat az élvezeti cikkre, annál nagyobb nyomás nehezedik az Európai Bizottságra, hogy a dohánytermékekről szóló irányelv jövő évi felülvizsgálata során teljes uniós tilalmat javasoljon.

A svéd európai parlamenti képviselő, Charlie Weimers elismerte, hogy bár a nikotintasakok nem egészségesek, a dohányzásnál kevésbé káros alternatívát jelentenek, és hozzájárulnak a rákos megbetegedések arányának csökkenéséhez.

A nikotintartalmú tasakok teljes betiltása, ahogyan Franciaország, Belgium és néhány más ország tette, nem bölcs döntés, mert figyelmen kívül hagyja a káros hatások csökkentésének szempontját

– nyilatkozta Weimers. Hozzátette, hogy a terméket szigorúan szabályozni kell, de a piacon maradhat még az egészségügyi felülvizsgálat után is.