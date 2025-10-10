Kizárhatják a NATO egyik legnagyobb tagját, Trumpnak elege van belőle: hiába alig van nála erősebb hadsereg a szövetségben, nem ez számít

Míg Spanyolországot szégyenpadra ültette, addig Finnországot dicsérte az amerikai elnök a megnövelt katonai ráfordításokért. Trump szerint a szövetségnek fontolóra kellene vennie az ország kizárását – még ez sem hatotta meg a spanyol kormányt, ragaszkodnak az alacsonyabb védelmi büdzséhez - írj a Magyar Nemzet.
Donald Trump amerikai elnök csütörtökön felvetette, hogy a NATO-nak fontolóra kellene vennie Spanyolország kizárását a szövetségből az ország alacsony védelmi kiadásai miatt.
Fel kell hívni őket és megtudni, miért maradnak le – mondta Trump a Finnország elnökével, Alexander Stubb-bal folytatott kétoldalú találkozón. Hozzátette:
Jól megy nekik is, sok olyan dolog miatt, amit mi csináltunk. Jól boldogulnak. Nincs mentségük erre. Talán ki kellene dobni őket a NATO-ból, őszintén szólva.
A NATO szövetségesek a júniusi csúcstalálkozón megállapodtak abban, hogy teljesítik Trump követelését, miszerint a GDP 5 százalékát fordítják védelmi kiadásokra. Ebből 3,5 százalék a katonai alapkiadásokra, 1,5 százalék pedig a tágabb értelemben vett biztonsági beruházásokra irányulna.
Spanyolország volt az egyetlen ország, amely elutasította a vállalást.
Trump dicsérte Finnországot a katonai kiadások növeléséért, ami nagyrészt Oroszország Ukrajna elleni teljes körű inváziójára adott válasz volt.
Nagyszerűek voltatok ebben. Spanyolország nem volt az – mondta Stubbnak a találkozón.
Spanyolország a NATO egyik legkevesebbet költő tagja, 2023-ban a GDP kevesebb mint 1,2 százalékát fordította védelmi kiadásokra a szövetség adatai szerint. Pedro Sánchez miniszterelnök ragaszkodik ahhoz, hogy országának csak a GDP 2,1 százalékát kell befektetnie védelmi kötelezettségeinek teljesítéséhez.
Azt kértem a NATO-szövetségesektől, hogy 2 százalék helyett 5 százalékot fizessenek. A legtöbben ezt elutasították, de mára mégis mindenki felemelte a költést – mondta Trump.
Meggondolta magát a NATO egyik legerősebb tagállama: mégse kell neki az amerikaiak F-35-öse, talált jobb vadászgépet, állítólag fontolgatják török repülőgépek beszerzését. Spanyolország döntése egy olyan időszakban született, amikor több ország, köztük Kanada, Portugália és Svájc is újragondolta az F–35-ös programmal kapcsolatos kötelezettségvállalásait a növekvő költségek, a szoftveres késedelmek, valamint az Egyesült Államok vámpolitikája miatt – írja az Eurasiantimes.
A spanyol kormány a 2023-as költségvetésében 6,25 milliárd eurót (körülbelül 7,24 milliárd amerikai dollárt) különített el új vadászgépek vásárlására.
Akkoriban arról számoltak be, hogy Spanyolország az európai gyártású Eurofighter Typhoon és a Future Combat Air System (FCAS) között fog választani, amely egy következő generációs vadászgép, amelyet Franciaország, Németország és Spanyolország közösen fejlesztett ki. Az FCAS programot azonban lassítja a francia Dassault Aviation, valamint az európai Airbus közötti iparági rivalizálás. E bizonytalanság és késedelmek közepette Spanyolország átmeneti megoldásként fontolgatja a török KAAN beszerzését, amíg az FCAS működőképes nem lesz.
