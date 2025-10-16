Kiszuperált autóakkumulátorokkal világítanak az amszterdami stadion reflektorai – megnéztük az Ajax Arénát: a fényre és a tömegre is reagál az okoslétesítmény

A Johan Cruyff Aréna az elmúlt évtizedben teljesen megújult. Az Ajax Amszterdam otthona mára nemcsak sporthelyszín, hanem egyfajta innovációs labor is, ahol a városi energiarendszerek, az adatvezérelt működés és a fenntartható fejlesztések együtt formálják a jövő stadionját. A legnagyobb holland városban jártunk, ahol betekintést nyerhettünk a folyamatosan fejlődő létesítmény kulisszatitkaiba.

A stadion szó szerint reagál a környezeti hatásokra – magyarázta kísérőnk / Fotó: H. Zováthi Domokos / Világgazdaság

A szakmai túravezetőnk már az elején hangsúlyozta: „Nem egy újabb zöld címkét akartunk a stadionra aggatni. A fenntarthatóság nálunk a napi működés minden rétegében jelen van.”

Napfényből áram, autókból akkumulátor

A stadion tetején elhelyezett 4200 napelem látványosan mutatja, mennyire komolyan veszik a megújuló energiát. Vezetőnk elmondása szerint ezek a panelek éves szinten több mint 930 000 kWh áramot termelnek, ami nagyjából 270 holland háztartás éves energiafogyasztásának felel meg. A megtermelt energiát nemcsak közvetlenül használják, hanem el is tárolják – méghozzá különleges módon.

A Johan Cruyff Aréna volt Európa első olyan stadionja, ahol újrahasznosított elektromosautó-akkumulátorok szolgálnak energiatárolásra.

A Nissan Leaf modellekből kinyert cellákból építették fel azt a 3 MW-os kapacitású rendszert, amely 2024-ben tovább bővült egy második modullal, így a teljes tárolókapacitás elérte a 8,6 MWh-t.

„Ezek az akkumulátorok csúcsidőben segítenek, hogy a stadion ne a hálózatból, hanem a saját készletéből fedezze az áramigényét” – magyarázta kísérőnk. Mint mondta,

koncert vagy válogatott meccs idején, amikor minden világít és a rendszerek csúcson pörögnek, az akkumulátorok veszik át a terhelést.

A tárolt energia nemcsak a stadiont szolgálja, hanem a környező városrész hálózatát is stabilizálja. Az aréna tehát nemcsak fogyasztó, hanem energiatermelő és -szabályozó egység is egyben.

Fotó: H. Zováthi Domokos / Világgazdaság

Okos rendszerek, érzékeny szenzorok

A Johan Cruyff Aréna minden négyzetmétere adatokat gyűjt. Több száz szenzor figyeli

a pálya hőmérsékletét,

a talaj nedvességét,

a levegő páratartalmát

és a fényviszonyokat.

Ezek az adatok valós időben érkeznek az aréna központi rendszerébe, amely automatikusan dönt az öntözésről, a világításról vagy a fűtésről.