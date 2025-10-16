Deviza
EUR/HUF390.02 -0.16% USD/HUF334.56 -0.27% GBP/HUF449.64 0% CHF/HUF419.82 -0.29% PLN/HUF91.79 -0.06% RON/HUF76.67 -0.16% CZK/HUF16.05 -0.22% EUR/HUF390.02 -0.16% USD/HUF334.56 -0.27% GBP/HUF449.64 0% CHF/HUF419.82 -0.29% PLN/HUF91.79 -0.06% RON/HUF76.67 -0.16% CZK/HUF16.05 -0.22%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX102,897.36 +0.08% MTELEKOM1,800 -0.56% MOL2,754 +0.15% OTP30,420 -0.03% RICHTER10,310 +0.39% OPUS557 +0.54% ANY7,260 -0.55% AUTOWALLIS158.5 -1.58% WABERERS4,850 0% BUMIX9,655.22 -0.19% CETOP3,552.93 +0.95% CETOP NTR2,222.44 +0.06% BUX102,897.36 +0.08% MTELEKOM1,800 -0.56% MOL2,754 +0.15% OTP30,420 -0.03% RICHTER10,310 +0.39% OPUS557 +0.54% ANY7,260 -0.55% AUTOWALLIS158.5 -1.58% WABERERS4,850 0% BUMIX9,655.22 -0.19% CETOP3,552.93 +0.95% CETOP NTR2,222.44 +0.06%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Ajax Amszterdam Johan Cruijff Aréna stadion
Johan Cruijff Aréna
E-Mobilitás
Ajax Amszterdam
innovációs stratégia
energetika

Kiszuperált autóakkumulátorokkal világítanak az amszterdami stadion reflektorai – megnéztük az Ajax Arénát: a fényre és a tömegre is reagál az okoslétesítmény

Az amszterdami Johan Cruyff Aréna ma már nemcsak a futballról szól. A több ezer napelemtáblával, újrahasznosított elektromosautó-akkumulátorokkal és intelligens érzékelőhálózattal működő stadion Európa egyik legfejlettebb „okos” létesítménye. A Világgazdaság a helyszínen nézte meg, ahogy a rendszerek valós időben figyelik az energiafogyasztást, a gyep állapotát és minden egyebet. A cél, hogy 2030-ra teljesen karbonsemlegesen működjön a létesítmény és közben és példát mutasson más stadionoknak is.
Zováthi Domokos
2025.10.16., 15:16

A Johan Cruyff Aréna az elmúlt évtizedben teljesen megújult. Az Ajax Amszterdam otthona mára nemcsak sporthelyszín, hanem egyfajta innovációs labor is, ahol a városi energiarendszerek, az adatvezérelt működés és a fenntartható fejlesztések együtt formálják a jövő stadionját. A legnagyobb holland városban jártunk, ahol betekintést nyerhettünk a folyamatosan fejlődő létesítmény kulisszatitkaiba.

Ajax Amszterdam Johan Cruijff Aréna stadion
A stadion szó szerint reagál a környezeti hatásokra – magyarázta kísérőnk / Fotó: H. Zováthi Domokos / Világgazdaság

A szakmai túravezetőnk már az elején hangsúlyozta: „Nem egy újabb zöld címkét akartunk a stadionra aggatni. A fenntarthatóság nálunk a napi működés minden rétegében jelen van.”

Napfényből áram, autókból akkumulátor

A stadion tetején elhelyezett 4200 napelem látványosan mutatja, mennyire komolyan veszik a megújuló energiát. Vezetőnk elmondása szerint ezek a panelek éves szinten több mint 930 000 kWh áramot termelnek, ami nagyjából 270 holland háztartás éves energiafogyasztásának felel meg. A megtermelt energiát nemcsak közvetlenül használják, hanem el is tárolják – méghozzá különleges módon.

A Johan Cruyff Aréna volt Európa első olyan stadionja, ahol újrahasznosított elektromosautó-akkumulátorok szolgálnak energiatárolásra.

A Nissan Leaf modellekből kinyert cellákból építették fel azt a 3 MW-os kapacitású rendszert, amely 2024-ben tovább bővült egy második modullal, így a teljes tárolókapacitás elérte a 8,6 MWh-t.

„Ezek az akkumulátorok csúcsidőben segítenek, hogy a stadion ne a hálózatból, hanem a saját készletéből fedezze az áramigényét” – magyarázta kísérőnk. Mint mondta,

koncert vagy válogatott meccs idején, amikor minden világít és a rendszerek csúcson pörögnek, az akkumulátorok veszik át a terhelést.

A tárolt energia nemcsak a stadiont szolgálja, hanem a környező városrész hálózatát is stabilizálja. Az aréna tehát nemcsak fogyasztó, hanem energiatermelő és -szabályozó egység is egyben.

Ajax Amszterdam Johan Cruijff Aréna stadion
Fotó: H. Zováthi Domokos / Világgazdaság

Okos rendszerek, érzékeny szenzorok

A Johan Cruyff Aréna minden négyzetmétere adatokat gyűjt. Több száz szenzor figyeli

  • a pálya hőmérsékletét,
  • a talaj nedvességét,
  • a levegő páratartalmát
  • és a fényviszonyokat.

Ezek az adatok valós időben érkeznek az aréna központi rendszerébe, amely automatikusan dönt az öntözésről, a világításról vagy a fűtésről.

A pálya alatti érzékelők például jelzik, ha túl sok víz gyűlt össze, a rendszer pedig azonnal beindítja a vízelvezetést. A LED-világítás szintén „intelligensen” működik: a stadion különböző zónáiban mindig annyi fényt biztosít, amennyire épp szükség van, ezzel akár 30 százalékos energiamegtakarítást is elérve. A túravezetőnk úgy fogalmazott, hogy

a stadion szó szerint reagál a környezetére. Ha süt a nap, csökken a mesterséges fény; ha sok a néző, több ventilációt kap az adott szektor.

A gyepnövekedéshez használt SGL LED440 növénylámpák bevezetése további 6 százalékos energiamegtakarítást hozott, miközben egészségesebbé tette a füvet – ami a fedett szerkezet miatt külön kihívás.

Ajax Amszterdam Johan Cruijff Aréna stadion
Fotó: H. Zováthi Domokos / Világgazdaság

Digitális élmény a nézőknek

Az innováció nem áll meg a technikai rendszereknél. A szurkolói élmény is digitális alapokra épül. A stadion mobilalkalmazása valós időben mutatja, melyik büfében vagy mosdóban van rövidebb sor, segít eligazodni az ülőhelyhez vezető útvonalon, és vészhelyzetben azonnal kijárathoz irányítja a látogatót.

A vezetőnk szerint a cél, hogy a stadion „kommunikáljon a nézőkkel”. Az aréna belső kijelzői és hangrendszere valós idejű üzeneteket küld, így a közönség mozgását és információáramlását is hatékonyan tudják irányítani.

Mindez természetesen szigorú adatvédelmi protokollok mellett működik: a rendszerek nem azonosítják a személyeket, csak anonim mozgási mintákat elemeznek.

A biztonsági rendszer szintén intelligens

A beléptetőkapuk, kamerák és érzékelők adatai egy központi platformon futnak össze, amely képes automatikusan reagálni vészhelyzetben. 

Ha valahol torlódás alakul ki, a rendszer újrahangolja a kijáratokat, és jelez a személyzetnek

– mesélte a túravezetőnk. A Johan Cruyff Aréna így a fizikai biztonságot is digitális alapon kezeli, ami gyorsabb döntéshozatalt és kevesebb emberi hibát jelent.

A jövő stadionja már itt van

A stadion célja, hogy 2030-ra karbonsemleges legyen, sőt, a vezetők hosszabb távon „net positive” működést szeretnének elérni – vagyis több energiát termelni, mint amennyit felhasználnak. A fejlesztések hosszú távon pénzügyileg is megtérülnek: az energia- és karbantartási költségek csökkentek, a fenntartható imázs pedig növeli az események vonzerejét. A KPMG elemzése szerint az adatvezérelt működés

akár 20 százalékos költségcsökkenést és hasonló mértékű bevételnövekedést is eredményezhet a jobb kiszolgálás és a hatékonyabb infrastruktúra révén.

A vezetőnk végül így foglalta a filozófiájukat: „Nemcsak zöldek akarunk lenni, hanem okosak is. Az igazi fenntarthatóság az, amikor minden rendszer – az energia, a világítás, a gyep, a közönség – együtt, egy logikával működik. És mi pontosan ezt csináljuk.”

Erre készülhet Budapest – brutálisat kaszált a Bajnokok Ligája-döntővel München

München példája is bizonyítja, hogy egy rangos sportesemény jelentős gazdasági és társadalmi hatással van a házigazda városokra. A Bajnokok Ligája döntője Budapest számára is óriási lehetőség, hiszen a világ egyik legnézettebb futballeseményét rendezi meg 2026-ban.

Ajánlott videók

Továbbiak
2 perc
étterem

Vége a Depressónak: bezárta kapuit Csernus Imre étterme – a helyén azonban már készül valami új

Az Ostoros Családi Pincészet tulajdonosai egy modern, hangulatos bisztrót nyitnának a Dobó téren.
8 perc
E-Mobilitás

Kiszuperált autóakkumulátorokkal világítanak az amszterdami stadion reflektorai – megnéztük az Ajax Arénát: a fényre és a tömegre is reagál az okoslétesítmény

A fejlesztések hosszú távon pénzügyileg is megtérülnek: az energia- és karbantartási költségek csökkentek.
5 perc
fapados

Wizz Air: ennél mélyebbre már nem süllyedhet a részvény?

Az elmúlt öt nap alatt 5 százalékkal esett a Wizz Air kurzusa, év eleje óta pedig már 23 százalékos, míg az elmúlt 52 hétben 13 százalékos mínuszt szedtek össze a magyar gyökerű fapados légitársaság részvényei.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu