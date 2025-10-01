Deviza
EUR/HUF388.65 -0.31% USD/HUF331.24 -0.3% GBP/HUF446.43 -0.04% CHF/HUF414.94 -0.54% PLN/HUF91.31 -0.1% RON/HUF76.48 -0.31% CZK/HUF16.01 -0.1% EUR/HUF388.65 -0.31% USD/HUF331.24 -0.3% GBP/HUF446.43 -0.04% CHF/HUF414.94 -0.54% PLN/HUF91.31 -0.1% RON/HUF76.48 -0.31% CZK/HUF16.01 -0.1%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX99,179.24 +0.31% MTELEKOM1,802 +1.55% MOL2,736 +1.39% OTP28,790 +0.35% RICHTER10,040 -0.7% OPUS555 -1.26% ANY7,460 -1.34% AUTOWALLIS160 -1.88% WABERERS4,850 +0.21% BUMIX9,322.82 -0.43% CETOP3,451.23 -0.61% CETOP NTR2,175.33 +0.82% BUX99,179.24 +0.31% MTELEKOM1,802 +1.55% MOL2,736 +1.39% OTP28,790 +0.35% RICHTER10,040 -0.7% OPUS555 -1.26% ANY7,460 -1.34% AUTOWALLIS160 -1.88% WABERERS4,850 +0.21% BUMIX9,322.82 -0.43% CETOP3,451.23 -0.61% CETOP NTR2,175.33 +0.82%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
Salt Lake City
Szolnok
alumínium kocsiszekrény
Stadler
vonat

Szolnoki profi hegesztők tudására van szükség az USA-ban

Olyan kocsiszekrény-hegesztő üzemet indít hamarosan a Stadler az Egyesült Államokban, amilyet már évek óta működtet Magyarországon is, mégpedig a csoport egyik legtekintélyesebb ipari bázisaként. A Salt Lake Cityben nyíló egység a Stadler amerikai gyárának lesz a része.
B. H. L.
2025.10.01., 12:40

Alumínium kocsiszekrényeket gyártó üzem kezdi meg jövőre a működését Salt Lake Cityben. A projekt fontos magyar vonatkozása, hogy a beruházó a magyarországi villamos motorvonatokat szállító svájci Stadler, amely Szolnokon már éve óta működtet az amerikaihoz hasonló üzemet.

Stadler
A Stadler a magyarországihoz hasonló üzemet nyit Salt Lake Cityben / Fotó: Stadler 

Nagyobb amerikai, kisebb európai részarány

Az amerikai létesítménnyel a társaság a helyi gyárát bővíti ki, amely jelenleg is gyárt személyvonatot a helyi piacra. A lépéssel 80 százalékosra nő a Stadler amerikai tevékenységén belül a helyi részarány. A fennmaradó 20 százalék nagy része Európából származik, de a Stadler jelezte, hogy már az összes ellátási láncát elemzi azzal a céllal, hogy tovább csökkentse a külföldi alkatrészek arányát. A Buy American törvény 2016 óta írja elő, hogy az értékteremtés legalább a 70 százalékának helyben kell keletkeznie, ha amerikai adóbevételeket használnak fel a projekt finanszírozására.

A Stadler csoport legnagyobb kocsiszekrénygyártó üzeme Szolnokon működik. A tizenöt éve alapított egységet eredetileg évi 200 kocsiszekrény előállítására és 200 munkavállaló foglalkoztatására tervezték, ám azóta folyamatosan fejlesztették, bővítették. A folyamat ma is tart. Szolnokon ez év januárjában adták át az ott készült első kétszintes alumínium kocsiszekrényt, és bejelentették a gyár további fejlesztését. A szolnoki kocsiszekrénnyel készülő vonatok tizennégy országban közlekednek, így az Egyesült Államokban is. Mint a Világgazdaság a Stadlertől megtudta: 

az amerikai kocsiszekrénygyártás-beindulásával fokozatosan csökkenni fog a szolnoki egység amerikai exportja. Azonban a szolnoki kivitelen belül csak kis hányadról van szó, és fontos, hogy a szolnoki teljesítmény összességében emiatt nem csökken, sőt, az egyéb megrendelések miatt még nő is.

Utaznak a Stadler magyar hegesztői

Az új, 4600 négyzetméteres amerikai csarnokban 2026 végétől várhatóan már húsz képzett hegesztő és technikus dolgozik. Ezzel Stadler magasan képzett hegesztést is visz Salt Lake Citybe. A munka betanítására a felfutási fázisban a Stadler magyarországi kompetencia-központjának vezető hegesztési szakértői Salt Lake Cityben fogják megosztani a legjobb gyakorlatokat és adják át szakértelmüket.

Az alumínium kocsiszekrények helyi hegesztésének köszönhetően a társaságnak azokat nem kell Európából Amerikába szállítania. Ezáltal

  • lerövidül a szállítási idő,
  • nő a helyi gyártási lábnyom,
  • és nő a Stadler vonatainak amerikai belföldi részesedése is.

Az első, helyben hegesztett vasúti kocsit a szeptember 25-i megnyitón mutatták meg helyi tisztségviselőknek, közösségi vezetőknek és a csoport tagjainak. Az eseményen Erin Mendenhall, Salt Lake City polgármestere méltatta a Stadler befektetését a helyi tehetségekbe és azt, hogy a társaság hozzájárul Utah iparának fejlődéséhez. Kiemelte, hogy az új hegesztőcsarnok munkahelyeket, innovációt és fenntarthatóbb jövőt jelent.

Ajánlott videók

Továbbiak
2 perc
orosz vagyon

Pénzeső Ukrajnában: újabb milliárdokat utal át Brüsszel – a héten eldől, hogy az orosz vagyon is Kijevben köt-e ki

A támogatásból kétmilliárdot kifejezetten drónokra fordítanak, miközben az unió eddigi összes segítsége már közel 178 milliárd eurónál jár.
2 perc
Szolnok

Szolnoki profi hegesztők tudására van szükség az USA-ban

Igazodni kell a Buy American törvényhez.
8 perc
Otthon Start Program

Megtudtuk, mire a legkíváncsibbak az Otthon Start igénylői – egy bank már biztos engedi összevonni a Falusi CSOK-kal

A hitelfelvételhez szükséges előkészítés, a jogszabályok és a különféle támogatások összefonódása sokszor bonyolítja a döntési folyamatot.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu