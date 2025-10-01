Szolnoki profi hegesztők tudására van szükség az USA-ban

Alumínium kocsiszekrényeket gyártó üzem kezdi meg jövőre a működését Salt Lake Cityben. A projekt fontos magyar vonatkozása, hogy a beruházó a magyarországi villamos motorvonatokat szállító svájci Stadler, amely Szolnokon már éve óta működtet az amerikaihoz hasonló üzemet.
Az amerikai létesítménnyel a társaság a helyi gyárát bővíti ki, amely jelenleg is gyárt személyvonatot a helyi piacra. A lépéssel 80 százalékosra nő a Stadler amerikai tevékenységén belül a helyi részarány. A fennmaradó 20 százalék nagy része Európából származik, de a Stadler jelezte, hogy már az összes ellátási láncát elemzi azzal a céllal, hogy tovább csökkentse a külföldi alkatrészek arányát. A Buy American törvény 2016 óta írja elő, hogy az értékteremtés legalább a 70 százalékának helyben kell keletkeznie, ha amerikai adóbevételeket használnak fel a projekt finanszírozására.
A Stadler csoport legnagyobb kocsiszekrénygyártó üzeme Szolnokon működik. A tizenöt éve alapított egységet eredetileg évi 200 kocsiszekrény előállítására és 200 munkavállaló foglalkoztatására tervezték, ám azóta folyamatosan fejlesztették, bővítették. A folyamat ma is tart. Szolnokon ez év januárjában adták át az ott készült első kétszintes alumínium kocsiszekrényt, és bejelentették a gyár további fejlesztését. A szolnoki kocsiszekrénnyel készülő vonatok tizennégy országban közlekednek, így az Egyesült Államokban is. Mint a Világgazdaság a Stadlertől megtudta:
az amerikai kocsiszekrénygyártás-beindulásával fokozatosan csökkenni fog a szolnoki egység amerikai exportja. Azonban a szolnoki kivitelen belül csak kis hányadról van szó, és fontos, hogy a szolnoki teljesítmény összességében emiatt nem csökken, sőt, az egyéb megrendelések miatt még nő is.
Az új, 4600 négyzetméteres amerikai csarnokban 2026 végétől várhatóan már húsz képzett hegesztő és technikus dolgozik. Ezzel Stadler magasan képzett hegesztést is visz Salt Lake Citybe. A munka betanítására a felfutási fázisban a Stadler magyarországi kompetencia-központjának vezető hegesztési szakértői Salt Lake Cityben fogják megosztani a legjobb gyakorlatokat és adják át szakértelmüket.
Az alumínium kocsiszekrények helyi hegesztésének köszönhetően a társaságnak azokat nem kell Európából Amerikába szállítania. Ezáltal
Az első, helyben hegesztett vasúti kocsit a szeptember 25-i megnyitón mutatták meg helyi tisztségviselőknek, közösségi vezetőknek és a csoport tagjainak. Az eseményen Erin Mendenhall, Salt Lake City polgármestere méltatta a Stadler befektetését a helyi tehetségekbe és azt, hogy a társaság hozzájárul Utah iparának fejlődéséhez. Kiemelte, hogy az új hegesztőcsarnok munkahelyeket, innovációt és fenntarthatóbb jövőt jelent.
