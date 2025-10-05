Bővít a Stellantis, két népszerű autómárkát erősítene meg a gigavállalat

A Stellantis tízmilliárd dollár értékű amerikai beruházást tervez. Az autógyártónak az Egyesült Államok kulcsfontosságú piac a profitja szempontjából.
A járműgyártó a következő hetekben további mintegy ötmilliárd dollár friss befektetést jelenthet be, az idén korábban már elkülönített összeg mellett – mondták névtelenséget kérő források a Bloombergnek. A több év alatt megvalósuló beruházások az Illinois és Michigan államokban található gyárakra összpontosíthatnak, beleértve az újranyitásokat, a munkaerő-felvételt és az új modelleket.
A Stellantis a Jeep márka múltbéli sikereinek visszaszerzésére fókuszál, és fontolgatja a Dodge márkába való újabb beruházásokat, akár egy új Dodge V8-as létrehozását.
Sőt, a források szerint hosszabb távon a Chrysler márkába is befektethet a vállalat.
A tárgyalások zajlanak, végleges döntés még nem született.
A vállalatcsoport új középkategóriás pick-up gyártását tervezi Illinois államban, ahol a vállalat mintegy 1500 alkalmazott visszatérését vállalta. Ez a lépés hozzájárulhat az Egyesült Autómunkások Szakszervezetének megnyugtatásához és az amerikai elnök gazdaságpolitikájának kiteljesítéséhez.
Az új kiadások az Antonio Filosa vezérigazgató által vezetett stratégiai átalakítás részei, aki májusban vette át a cég vezetését.
„A jövőbeli befektetéseket átfogóan értékeljük a vezérigazgató irányításával” – közölte a vállalat szűkszavúan a hírügynökséggel.
Filosa azon dolgozik, hogy stabilizálja a csoportot, amely az elődje stratégiai hibái miatt súlyos piaci részesedéscsökkenést szenvedett el az USA-ban és Európában. Emellett a Trump-vámok hatásainak kezelésére is törekszik, amelyek átformálják a globális autóipart.
Ezek a lépések már kezdik meghozni gyümölcsüket, a harmadik negyedéves amerikai szállítási adatok növekedése befektetői optimizmust váltott ki.
A Stellantis lépései hasonlóak más iparági cégek amerikai beruházási terveihez, amelyek célja Donald Trump amerikai elnök jóindulatának elnyerése és a vámok hatásának mérséklése.
Augusztusban a dél-koreai Hyundai Motor Group bejelentette, hogy 2028-ig ötmilliárd dollárral növeli amerikai befektetéseit, így azok összesen 26 milliárd dollárra nőnek, és több nagy európai gyógyszeripari vállalat is új milliárdos beruházásokat ígért.
Az Egyesült Államokra való fokozott összpontosítás aggodalmat kelt az európai szakszervezetekben, ahol a Fiat és Peugeot márkák tulajdonosa túltermeléssel küzd. A Stellantis, hasonlóan versenytársaihoz, a kínai BYD által vezetett gyártók versenyképes árú autóival bővülő kínálata miatt is kapacitásfelesleggel küzd. Európában a Stellantis nyolc gyárában ideiglenesen leállítja a termelést, mivel csökken a kereslet az Alfa Romeo Tonale SUV és a Fiat Panda iránt.
Filosa október 20-án találkozik az olasz szakszervezeti képviselőkkel, miközben nő az aggodalom az esetleges gyárbezárások miatt. Tavaly év végén a cég ambiciózus termelési tervet mutatott be Olaszország számára, ami további nyomást helyez Filosára, hogy teljesítse az ígéreteket.
Az európai autógyártó óriásnál már a felső vezetés is menekül – hogy lesz ebből kilábalás?
Teljesen váratlanul felmondott az egyik legnagyobb autóipari konszern pénzügyi igazgatója. A bejelentés a legrosszabbkor jött, a Stellantis éppen azon dolgozik, hogy kimásszon a gödörből.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.