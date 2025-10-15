Deviza
Olyan gyára még nem volt a Stihlnek, amilyet most avattak a magyar határnál

Már a láncfűrészek motorja sem bőg fel a benzintől. A Stihl nagyváradi gyárában a tervek szerint csak akkumulátoros szerszámok készülnek majd.
VG/MTI
2025.10.15, 17:31

A magyar határtól néhány kilométerre felavatták a Stihl 47 ezer négyzetméteres nagyváradi gyárát szerdán az Economedia.ro beszámolója szerint. A 125 millió eurós (48,806 milliárd forint) beruházás az E60-as műút mellett fekvő Eurobusiness I. ipari parkban található, és 700 munkahelyet hoz létre.

stihl
Már a Stihl is az akkumulátoros szerszámokban látja a jövőt / Fotó: Northfoto

Ez lesz a Stihl első üzeme, ahol csak akkumulátoros szerszámok készülnek

A gyár érdekessége, hogy ez lesz a Stihl első olyan üzeme, ahol kizárólag akkumulátoros szerszámokat gyártanak, így a cég benzines láncfűrészei már nem fognak felbőgni a telephelyen. A gyár maximális termelési kapacitása, amit a tervek szerint 2028-ban fog elérni, évi 1,7 millió szerszám és 1,8 millió akkumulátor lesz.

Nikolas Stihl, a Stihl Holding tanácsadó- és felügyelőbizottságának elnöke elmondta, hogy a német cég eddig hét országban termelt, de most már Nagyvárad is felkerült a listára, és az újonnan megnyílt gyár jócskán megerősíti a cég termelési hálózatát.

A romániai leányvállalat, az Andreas Stihl Power Tools SRL vezérigazgatója, Robert Feulner pedig az infrastruktúra fontosságát emelte ki, ami szerinte döntő szempont volt a Bihar megyei helyszín kiválasztásában.

Lesznek még német befektetések Nagyváradon

– mondta a megnyitón Sebastian Metz, a román–német kereskedelmi kamara képviselője.

Az 1926-ban alapított Stihl a világ egyik legnagyobb mezőgazdasági, erdészeti és kerti gépeket és szerszámokat gyártó vállalata. A több mint 19 ezer dolgozót foglalkoztató cég 160 országban van jelen.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

