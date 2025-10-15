Olyan gyára még nem volt a Stihlnek, amilyet most avattak a magyar határnál

A magyar határtól néhány kilométerre felavatták a Stihl 47 ezer négyzetméteres nagyváradi gyárát szerdán az Economedia.ro beszámolója szerint. A 125 millió eurós (48,806 milliárd forint) beruházás az E60-as műút mellett fekvő Eurobusiness I. ipari parkban található, és 700 munkahelyet hoz létre.

Már a Stihl is az akkumulátoros szerszámokban látja a jövőt / Fotó: Northfoto

Ez lesz a Stihl első üzeme, ahol csak akkumulátoros szerszámok készülnek

A gyár érdekessége, hogy ez lesz a Stihl első olyan üzeme, ahol kizárólag akkumulátoros szerszámokat gyártanak, így a cég benzines láncfűrészei már nem fognak felbőgni a telephelyen. A gyár maximális termelési kapacitása, amit a tervek szerint 2028-ban fog elérni, évi 1,7 millió szerszám és 1,8 millió akkumulátor lesz.

Nikolas Stihl, a Stihl Holding tanácsadó- és felügyelőbizottságának elnöke elmondta, hogy a német cég eddig hét országban termelt, de most már Nagyvárad is felkerült a listára, és az újonnan megnyílt gyár jócskán megerősíti a cég termelési hálózatát.

A romániai leányvállalat, az Andreas Stihl Power Tools SRL vezérigazgatója, Robert Feulner pedig az infrastruktúra fontosságát emelte ki, ami szerinte döntő szempont volt a Bihar megyei helyszín kiválasztásában.

Lesznek még német befektetések Nagyváradon

– mondta a megnyitón Sebastian Metz, a román–német kereskedelmi kamara képviselője.

Az 1926-ban alapított Stihl a világ egyik legnagyobb mezőgazdasági, erdészeti és kerti gépeket és szerszámokat gyártó vállalata. A több mint 19 ezer dolgozót foglalkoztató cég 160 országban van jelen.