Pofozzák és nagyon szenved a svájci bicska gyártója Trump vámjaitól, 2025-öt még kihúzzák, de mi lesz azután? – a „Swiss Made" a tét
A svájci bicska gyártója, a Victorinox igyekszik alacsonyan tartani amerikai árait, miközben új piacokat keres, és új eszközökkel kísérletezik, hogy a Trump elnök által a svájci termékekre kiszabott 39 százalékos vámterhet túlélje.
A második világháború után Európában állomásozó amerikai katonák tették népszerűvé az Egyesült Államokban a jellegzetes piros-ezüst többfunkciós bicskát, amelyet a közép-svájci Ibachban található gyárban készítenek.
A rozsdamentes acéltekercseket pengékké préselik, majd kerámia csiszolókövekkel lekerekítik, és több mint 1000 Celsius-fokon hevítik, mielőtt éleznék őket.
A Victorinox évente tízmillió svájci bicskát gyárt, továbbá konyhai és ipari késeket, órákat és táskákat, bőröndöket is készít.
A cég azon számos svájci gyártó közé tartozik, amelyek tevékenységét súlyosan érinti az Egyesült Államokkal folytatott kereskedelem növekvő költsége. Trump augusztusban 39 százalék vámot vetett ki a Svájcból importált árukra, hogy csökkentse az Egyesült Államok kereskedelmi hiányát az országgal szemben.
Ha ezek a vámok érvényben maradnak, az rendkívül nehéz helyzetet teremt
– mondta a Reutersnek Carl Elsener vezérigazgató, akinek a dédapja 1884-ben alapította a céget. Hozzátette: a magasabb vám évente mintegy 13 millió dollárjába kerülne a Victorinoxnak.
Extra készleteket küldtek Amerikába a vámok hatálybalépése előtt
Az Egyesült Államok 2024-ben a Victorinox 417 millió svájci frankos árbevételének körülbelül 13 százalékát adta, és ha a 39 százalékos vám érvényben marad, minden, az USA-ba szállított termék veszteséget termelne – mondta Elsener.
A Victorinox válaszul extra készleteket küldött az Egyesült Államokba, hogy feltöltse raktárait, és hatékonyságnövelő intézkedéseket vezetett be svájci üzemeiben. Emellett azt is fontolgatja, hogy bizonyos polírozási és csomagolási munkákat az USA-ban végezzen, így csökkentve a vámköteles értéket.
Igyekszünk csökkenteni függőségünket az amerikai piactól azzal, hogy erőteljesebben terjeszkedünk más régiókban, például Latin-Amerikában és Ázsiában
– mondta Elsener, hozzátéve, hogy a Victorinoxnak mintegy száz alkalmazottja dolgozik az USA-ban az értékesítés, a marketing és a logisztika terén.
Szenved a svájci ipar Trump vámjaitól
A családi tulajdonban lévő Victorinox nincs egyedül a nehézségekkel. A Swiss Mechanic nevű iparági szervezet múlt havi felmérése szerint
a svájci kis- és középvállalatok 45 százaléka számolt be a megrendelések csökkenéséről az amerikai vámok hatására.
A svájci cégek haszonkulcsát tovább rontja, hogy a frank értéke 12 százalékkal emelkedett a dollárral szemben az idén.
- A Novartis és a Roche is a célkeresztbe kerülhet, ha a vámok a gyógyszergyártókra is kiterjednek,
- míg a svájci óragyártók – például az Omega-tulajdonos Swatch Group – és
- az élelmiszeripari óriás Nestlé, amely Nespresso kapszulákat exportál, már most érzik a vámok hatását.
A Victorinox februárban és márciusban két extra, 40 lábas konténert küldött az Egyesült Államokba, bennük körülbelül 200 ezer svájci bicskával és ugyanennyi konyhai és ipari késsel. Ez várhatóan elegendő készletet biztosít az USA-ban az év végéig, egyes termékek esetében pedig 2026 márciusáig, így addig stabilan tarthatják az árakat.
A svájci bicska külföldi gyártása nem opció
A Victorinox – amely bizonyos termékek árát célzottan emeli – felgyorsította az automatizálási és hatékonysági programokat ibachi üzemében, ahol még mindig 25 családtag dolgozik. A cég megvizsgálta, hogy az Egyesült Államokba vagy más európai országba helyezze át a gyártás egy részét, hogy enyhítse a vámok hatását, de végül elvetette az ötletet, mert nincs meg hozzá a szükséges méretgazdaságosság – mondta Elsener.
Ehelyett az USA-ban csak bizonyos végső munkálatokat – például az ipari kések tisztítását és csomagolását – fontolgatják, hogy csökkentsék a vámköteles értéket. Azt azonban nem tehetik meg, hogy termékeiket másutt gyártsák, mivel
a „Swiss Made” megjelöléshez a gyártási költségek legalább 60 százalékának Svájcban kell keletkeznie.
„A svájci bicska külföldi gyártása nem opció” – hangsúlyozta Elsener, hozzátéve, hogy a márka lényege a svájci örökségében rejlik.
Minden nehézség ellenére optimista a jövőt illetően. „Átvészeltük az első világháborút, a gazdasági világválságot, a második világháborút, a globális pénzügyi krízist és az olajválságot is – mondta. – Ez csupán az újabb kihívás, amit – biztos vagyok benne – le fogunk győzni.”