Deviza
EUR/HUF389.26 -0.19% USD/HUF335.35 -0.03% GBP/HUF446.23 -0.04% CHF/HUF421.41 -0.04% PLN/HUF91.89 0% RON/HUF76.65 -0.05% CZK/HUF16.03 -0.05% EUR/HUF389.26 -0.19% USD/HUF335.35 -0.03% GBP/HUF446.23 -0.04% CHF/HUF421.41 -0.04% PLN/HUF91.89 0% RON/HUF76.65 -0.05% CZK/HUF16.03 -0.05%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
vámtarifa
bicska
Svájc

Marad Svájcban a bicskagyártás

Komoly kihívás előtt áll az eredeti svájci bicskákat gyártó vállalat a Donald Trump által a svájci termékimportra kivetett vámok miatt. A svájci bicskák népszerűségét korábban egyébként az amerikai katonák alapozták meg az Egyesült Államokban, most viszont a Victorinoxnak a vámok ellenére kellene elérhető árat kínálnia a vásáróknak. Miközben a svájci bicskák patinás gyártója hallani sem akar arról, hogy a gyártást külföldre vigye az alacsonyabb költségszint miatt.
VG
2025.10.26, 13:00

Tavaly a penge nélküli svájci bicskák megjelenése, idén pedig a washingtoni vámtarifák állítják kihívások elé a világhírű svájci termékek gyártóit (melyek genezise egyébként a német ipar 19. századi remekléséhez is kapcsolódik). A szerte a világon ismert, az Egyesült Államokban azonban különösen népszerű termékek – a II. világháború után Európából hazatérő katonák révén ismerték meg a svájci bicskákat szélesebb körben – a svájci Ibach gyárában készülnek. Ha a gyártó vállalaton múlik, a gyártás továbbra is ott marad, még akkor is, ha a dolguk ezzel nemhogy könnyebbé, hanem nehezebbé válik – írja az Origo.

svájci bicskák
Svájcban kell tartani a svájci bicskák gyártását ahhoz, hogy így lehessen nevezni őket (illusztráció) / Fotó: AFP

Svájci bicskák: drága menet lesz az Alpokból az USA-ba 

A svájci bicskák története lassan másfél évszázadra nyúlik vissza. A patinás Victorinox gyártócég alapjait még 1884-ben rakták le. A vállalat késeket és más acélból készült pengéket, sőt, órákat is előállít, de neve elsősorban a svájci hadsereg „bicskabeszállítójaként” vált ismertté. A cég napjainkban mintegy 10 millió svájci bicskát gyárt évente, ebből rengeteget az Egyesült Államokba exportál. 

A változatlanul családi tulajdonban álló Victorinox nincs egyedül a washingtoni vámok jelentette nehézségekkel az alpesi ország gyártóvállalatai között. Szeptemberben a svájci gyártóvállalatokat tömörítő érdekvédelmi szervezet felmérést készített tagjai körében. Ebben a kis- és középvállalkozások 45 százaléka úgy nyilatkozott, hogy a vámtarifákkal összefüggésben csökkentek a rendeléseik. 

A Svájcban termelő vállalatok egy részének alighanem van lehetősége a gyártás külföldre szervezésével csökkenteni a költségeit, ám erről a Victorinoxnál hallani sem akarnak, és ennek csak egyik oka érzelmi-identitásbeli. A pragmatikus okok között szerepel, hogy az Ibach falujában működő üzemet korszerűsítették, így a ráfordítás egy része sosem térülne meg. A másik, hogy ahhoz, hogy egy termék megkaphassa a svájci eredetjelölést, gyártási költségeinek legalább 60 százalékát Svájcban kell elkölteni. Ha ez nem teljesül, a svájci bicska többé nem nevezhető annak.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu