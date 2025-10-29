India szembefordult a Nyugattal: nem érdeklik többé a szankciók, példátlan üzletet kötött az oroszokkal

Nyugati szankciós listán szereplő orosz céggel kötött megállapodást polgári repülőgépek gyártásáról egy indiai állami cég.

Indiát nem érdekli az orosz szankciós lista / Fotó: Shutterstock

A Hindustan Aeronautics Limited (HAL) kedden tájékoztatott arról, hogy megállapodást kötött az orosz Egyesült Repülőgépgyártó Vállalattal (OAK).

Ez az első alkalom, hogy egy teljes utasszállítót fognak építeni Indiában

- fűzte hozzá az indiai cég a közösségi médiában közzétett közleményében. A Moszkvában aláírt megállapodás két hajtóműves, SJ-100-as típusú gépek gyártását irányozza elő az indiai piacra. Rádzsnath Szingh indiai védelmi miniszter az X-en "mérföldkőként" méltatta India polgári légi közlekedési ágazata számára a megállapodást, amely munkahelyeket hivatott teremteni és az ország függetlenségét hivatott erősíteni. A HAL közleményéhez hasonlóan

Szingh is úttörőnek nevezte az orosz-indiai együttműködést a rövid távolságú légi összeköttetések szempontjából.

Olajat már nem vesz India

Az Egyesült Államok szerint India teljes mértékben leállította a kőolajvásárlást Oroszországból – közölte Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter vasárnap egy interjúban. A miniszter a CBS televíziónak adott interjúban arról beszélt, hogy orosz kőolajat feldolgozó kínai finomítók is leálltak már. Kifejtette, hogy az orosz kőolajbevételek csökkenése a „tárgyalóasztal mellé ülteti” Vlagyimir Putyin orosz elnököt, hogy az ukrajnai háború lezárásáról egyeztessen. Scott Bessent arra reagált, hogy Kirill Dimitrijev, az orosz elnök Egyesült Államokban tárgyaló különmegbízottja amerikai médiumoknak adott interjúkban azt állította, hogy az Egyesült Államok által a héten bevezetett szankciók nem érik el hatásukat, és azokat az orosz gazdaság nem fogja megérezni.

Az amerikai pénzügyminiszter „háborús gazdaságként” jellemezte az oroszt, amely nulla növekedést produkál 20 százalékos inflációval.

Az amerikai kormánytag állítása szerint az orosz olajbevételek éves összevetésben 20 százalékkal csökkentek és az újabb intézkedések további 20-30 százalékkal csökkentik azokat.